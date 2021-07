Da Dune a Space Jam 2 - New Legends: ecco il listino Warner Bros. per il 2021

Scopriamo insieme il nuovo listino Warner Bros. per il 2021: da Dune di Denis Villeneuve a Space Jam 2 - New Legends, dal nuovo film di James Wan a quello di Clint Eastwood.

Timothee Chalamet e Rebecca Ferguson in una delle prime immagini del film Dune

I prossimi mesi al cinema saranno ricchissimi di sorprese per quanto riguarda Warner Bros.: il loro listino per il 2021 riunisce alcuni dei film più attesi degli ultimi anni che - dopo numerosi rinvii dovuti alla situazione sanitaria in corso - sono finalmente pronti ad arrivare in sala. Da Dune di Denis Villeneuve, in arrivo il 16 settembre dopo che verrà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, fino a Space Jam 2 - New Legends, sequel dell'amatissimo cult. Ecco che cosa ha in serbo per noi il listino Warner Bros. 2021: dagli horror alla fantascienza, dai film drammatici a quelli per tutta la famiglia.

Dallo spazio alla distopia

Cominciamo proprio dall'attesissimo Dune di Denis Villeneuve, prima parte dell'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Frank Herbert. La storia, ambientata in un futuro lontano in cui l'universo è governato da diverse famiglie nobiliari, segue la vita del giovane Paul (Timothée Chalamet), rampollo della casata degli Atreides. La sua famiglia si è guadagnata il controllo di Arrakis, unico pianeta in cui è possibile trovare la spezia, una sostanza che conferisce capacità straordinarie a chi ne fa uso. Proprio per questo gli Atreides si attireranno l'inimicizia di molte famiglie rivali e dovranno affrontare numerosissimi pericoli ed ostacoli per prosperare. Cast stellare per l'opera di Villeneuve che vanta nomi come Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Chen Chang, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Proseguiamo con Frammenti del passato - Reminiscence, in arrivo in sala il 26 agosto e diretto da Lisa Joy. Questo film è ambientato in un futuro distopico in cui il nostro pianeta è stato sommerso dalle acque a causa del riscaldamento globale e le persone sono costrette a lavorare di notte e a riposare durante il giorno. La storia seguirà lo scienziato e investigatore privato Nick Bannister (Hugh Jackman), che sarà alle prese con un caso molto particolare. Nel cast, oltre a Jackman, ancora Rebecca Ferguson e Thandiwe Newton.

Atmosfere dark e terrore

Che listino di tutto rispetto sarebbe senza almeno un po' di brividi? Warner Bros. porta in sala il nuovo di James Wan (il creatore della saga di The Conjuring): Malignant. La storia è quella di Madison (Annabelle Wallis), una donna che si ritrova ad avere delle terribili visioni, nella quale assiste a dei terribili omicidi per mano di una terrificante entità sovrannaturale. Presto però la donna farà una terribile scoperta: il nome della creatura è Gabriel e lei lo conosce già, perché appartiene al suo passato. Il film sarà al cinema il 2 settembre. Proseguiamo con un altro film dalle atmosfere particolarmente dark: The Many Saints of Newark di Alan Taylor. Questo film è il prequel dell'amatissima serie I Soprano e sarà ambientato nella Newark degli anni Sessanta e Settanta. Nel cast Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, Ray Liotta e Vera Farmiga.

L'amore per lo sport

Il 2021 di Warner Bros. è anche segnato dall'amore per lo sport: in sala troveremo finalmente Space Jam 2 - New Legends, in cui il supercampione di basket LeBron James e suo figlio Dom (Cedric Joe) si troveranno in un mondo virtuale. Per tornare a casa LeBron e i Looney Tunes dovranno creare una squadra di basket che sfiderà i campioni messi in campo da un perfido algoritmo. Dal 23 settembre al cinema.

Parliamo di sport anche con King Richard, il film che racconta l'ascesa delle star del tennis Venus e Serena Williams, tramite la figura del padre, Richard Williams (Will Smith) che le ha allenate e ne ha fatto delle vere e proprie leggende. Nel cast oltre a Smith anche Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, DemiSingleton, Jon Bernthal e Liev Schreiber.

Clint Eastwood, Almodóvar e il cinema italiano

Madres Paralelas : Penelope Cruz in una scena corale

Presto arriveranno al cinema anche Cry Macho, il nuovo film di e con Clint Eastwood, che interpreta un ex campione di rodeo che affronterà un viaggio on the road con Rafa, il figlio del suo ex capo che deve portare negli Stati Uniti dal Messico. Nel listino Warner anche Madres Paralelas, il nuovo film di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz che aprirà la Mostra del Cinema di Venezia, e La Scuola cattolica, di Stefano Mordini, che racconterà da una prospettiva inedita il Massacro del Circeo, un caso di cronaca nera che ha sconvolto l'Italia degli anni Settanta. Nel cast Benedetta Porcaroli, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Velentina Cervi, Giulio Pranno, Fabrizio Gifuni, Fausto Russo Alesi e Federica Torchetti.

Il listino Warner Bros.