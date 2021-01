Malignant, il film di James Wan vietato ai minori, ecco perché

Malignant è sicuramente uno dei film più attesi del 2021. Il titolo sancisce il ritorno di James Wan alla regia e sarà vietato ai minori a causa dell'alto tasso di violenza. In effetti, questa notizia riportata da SlashFilm è una delle poche cose note relativamente a Malignant.

Un'immagine di James Wan sul set di Insidious

Nel corso della sua carriera, James Wan ha legato il suo nome alla collaborazione con Leigh Whannell per la saga di Saw e quella di Insidious, prodotta da Blumhouse Productions, per il settimo capitolo di Fast & Furious, per aver diretto Aquaman per Warner Bros e, soprattutto, per aver dato vita all'unico universo condiviso del cinema horror contemporaneo, ovvero quello di The Conjuring. Il prossimo progetto del regista malese segnerà il suo ritorno all'horror vietato ai minori. L'attesa per Malignant, che sarà distribuito in day-and-date nel corso del 2021 si affianca a quella nei confronti di The Conjuring 3 - Per ordine del diavolo, terzo episodio del franchise che ha dato origine al Conjuringverse.

Malignant è il primo film diretto da James Wan ad ottenere il divieto ai minori dai tempi di The Conjuring - Il caso Enfield, distribuito nel 2016. Ai tempi, l'horror sconvolse il pubblico per la maestria che il regista dimostrò nella gestione degli spazi e per la costruzione di un racconto in grado di terrorizzare anche i fan dotati di stomaco forte. Come riporta Collider, Malignant ha ottenuto il divieto ai minori a causa della violenza, delle immagini raccapriccianti e del linguaggio utilizzato.

Al momento non si conoscono dettagli sulla trama del film. Possiamo soltanto lanciare ipotesi sul significato del pugnale nel primo logo diffuso del progetto: il nuovo titolo di James Wan sarà forse un thriller? O, piuttosto, uno slasher? Somiglierà più a Saw, alfiere del torture porn, o a un horror sofisticato e d'atmosfera come Insidious? Il cast del film include i nomi di Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Maddie Hasson, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie e McKenna Grace. Malignant è stato sceneggiato da Akela Cooper a partire da un soggetto originale di Cooper, Wan e Ingrid Bisu.