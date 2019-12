Warner Bros.: il 2020 è di Wonder Woman, Harley Quinn e Christopher Nolan

Tenet: John David Washington in una scena

Alle Giornate di Cinema 2019 abbiamo incontrato Barbara Pavone, Senior Vice President Group Marketing di Warner Bros. Entertainment Italia, con cui abbiamo parlato del listino 2020.

Il 2020 è all'insegna delle supereroine, con Wonder Woman 1984, sempre con protagonista Gal Gadot, e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), in cui Margot Robbie riprende il ruolo di Harley Quinn. L'estate invece sarà tutta di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, girato in parte in Italia, sulla Costiera Amalfitana.

La video intervista a Barbara Pavone