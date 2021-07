Warner Bros: “Nel mondo DC film in sala e serie in streaming dialogheranno sempre di più”

Timothee Chalamet e Rebecca Ferguson in una delle prime immagini del film Dune

Thomas Ciampa, Senior Vice President Theatrical Distribution & Local Productions, Italy, Spain & Portugal di Warner Bros. Entertainment, ha chiuso Ciné 2021 con un listino che, soprattuto grazie a Madres Paralelas di Pedro Almodóvar e Dune di Denis Villeneuve, porterà una quantità incredibile di star in Italia alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

The Suicide Squad: Missione Suicida, Daniela Melchior, Joel Kinnaman, Idris Elba, Margot Robbie, John Cena, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Julio Cesar Ruiz in una scena tratta dal trailer

Una cosa di cui Warner è molto fiera, come ci ha detto lo stesso Ciampa: "È un onore, è un piacere incredibile, soprattutto portare in Italia le star internazionali: vedono la bellezza del nostro paese, se ne innamorano, come spesso accade, e tornano. Quindi non credo che sia un vantaggio soltanto per Warner, è un vantaggio per l'industria e per il paese".

Tra le tante pellicole in programma per il 2021 ci sono Reminiscence di Lisa Joy con Hugh Jackman, il nuovo Ghostbusters, il prequel di I Soprano I Molti Santi del New Jersey, Space Jam New Legends e Venom - La furia di Carnage. Il 5 agosto arriva invece The Suicide Squad - Missione Suicida di James Gunn, con Margot Robbie che torna a interpretare Harley Quinn. Gunn dirigerà anche la serie dedicata a Peacemaker, il personaggio di John Cena, che arriverà su HBO Max. Tra film e serie tv ci sarà sempre maggior dialogo: "Saranno mondi interconnessi, anche se ci sarà la capacità di mantenere titoli per il cinema e titoli per l'home viewing. Penso che il mondo DC interagirà molto. Credo che questo sia molto apprezzato dai fan: ci accorgiamo che quando ci sono degli standalone ma vengono immessi degli altri personaggi del mondo DC in termini di engagement del fan è molto importante".

La video intervista a Thomas Ciampa

Da Dune a Space Jam 2 - New Legends: ecco il listino Warner Bros. per il 2021