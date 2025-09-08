Knives Out 3, promosso o bocciato? Cosa dicono le prime recensioni del sequel Netflix

Wake Up Dead Man: Knives Out ha debuttato su Rotten Tomatoes con un punteggio impeccabile. Il film, scritto e diretto da Rian Johnson, è il terzo capitolo della serie gialla iniziata con successo nel 2019. L'uscita in alcune sale selezionate è prevista per il 26 novembre, mentre su Netflix sarà disponibile dal 12 dicembre.

Il sequel vede Daniel Craig riprendere nuovamente il ruolo del detective Benoit Blanc al fianco di un cast stellare completamente nuovo. Questa volta, i sospettati e le potenziali vittime includono Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Josh O'Connor, Andrew Scott, Kerry Washington, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Thomas Haden Church e Glenn Close.

L'anteprima mondiale del film si è tenuta lo scorso 6 settembre al Toronto International Film Festival, quindi immediatamente dopo sono cominciate a fioccare le prime recensioni di questa terza fatica firmata nuovamente Rian Johnson. Ma scopriamo nel dettaglio il punteggio su Rotten Tomatoes e le prime critiche.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Daniel Craig e Josh O'Connor in un'immagine

Knives Out 3, prime recensioni: è il capitolo migliore della trilogia?

Grazie alle prime critiche pubblicate dopo la premiere mondiale del film al Toronto International Film Festival, il film ha debuttato con un punteggio ufficiale sul Tomatometer di Rotten Tomatoes. Anche se il punteggio potrebbe variare con l'aggiunta di nuove recensioni, al momento della stesura di questo articolo, 23 critici hanno espresso il loro parere, assegnando a Wake Up Dead Man un punteggio del 96%.

Sebbene le recensioni siano praticamente tutte positive finora, i punteggi individuali dei critici variano un po'. Mentre alcuni danno al film punteggi quasi perfetti come 3,5 su 4 e 4 su 5, altre recensioni sono più contrastanti, assegnandogli punteggi come 6 su 10. Tuttavia, sembrano tutti concordare sul fatto che si tratti del mistero più intricato e stratificato della saga fino ad ora.

I precedenti capitoli della saga mystery, ovvero Knives Out e Glass Onion, hanno un punteggio su Rotten Tomatoes del 97% e del 91% rispettivamente per quanto riguarda il giudizio della critica. Un punteggio del 96% mette già Wake Up Dead Man sulla scia giusta per continuare il trend più che positivo della trilogia.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il nuovo poster

Qual è il mistero al centro di Wake Up Dead Man: Knives Out?

Quando il giovane prete Jud Duplenticy (O'Connor) viene mandato ad assistere il carismatico e provocatorio monsignor Jefferson Wicks (Brolin), è chiaro che non tutto va bene tra i banchi della chiesa. Il modesto ma devoto gregge di Wicks comprende la devota Martha Delacroix (Close), il circospetto giardiniere Samson Holt (Haden Church), l'avvocatessa Vera Draven (Washington), l'aspirante politico Cy Draven (McCormack), il medico di paese Nat Sharp (Renner), l'autore di best seller Lee Ross (Scott) e la violoncellista Simone Vivane (Spaeny).

Dopo che un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la città, la mancanza di un sospettato evidente spinge il capo della polizia locale Geraldine Scott (Kunis) a unire le forze con il famoso detective Benoit Blanc per svelare un mistero che sfida ogni logica.