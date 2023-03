Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla, la recensione: le ali di un mistero

Un aereo può subire ritardi, può essere cancellato, può addirittura atterrare in anticipo, ma non può scomparire nel nulla. Eppure, quello che ha adombrato i cieli tra la Malesia e il Vietnam la notte dell'8 marzo 2014 è una nube celata di mistero. Un mistero fitto, incomprensibile, che tutto prende e rende poco visibile, nascosto, annullabile dietro la sua portata enigmatica.

Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla - una scena della docuserie

Sembra che certi fatti rientrino nella sfera del racconto fantastico, perché così poco accettabili dal punto di vista razionale e così lontani da ogni senso di logica. Eppure, come sottolineeremo in questa recensione di Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla, quello che ha colpito il volo di linea tra Kuala Lumpur e Pechino nel 2014 sconfina le pagine del thriller per ancorarsi alla realtà. Più i minuti di questa docu-serie disponibile su Netflix passano, e più diventa per lo spettatore sempre più difficile accettare che ciò che sta guardando sia un documentario e non un lungometraggio di spionaggio, o del genere distopico. È una storia in cui la realtà supera l'immaginazione ed è proprio sfruttando l'incredibilità della sua essenza che la regista, Lousie Malkinson, riesce a realizzare un'opera coinvolgente, interessante, sebbene sostenuta da molte teorie (anche complottiste) e poche certezze.

MH370: l'aereo spirito nel nulla: la trama

Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla - un'immagine della serie

Era l'8 marzo del 2014 quando il cielo dell'aviazione si è tinto di un nero misterioso. Già, perché in quella notte serena di nove anni fa, l'aereo di linea che collegava Kuala Lumpur a Pechino scomparve dai sistemi di localizzazione. Da quel momento l'MH370 smise di essere un aeromobile per divenire un fantasma. Dato per disperso, i suoi resti non sono stati più ritrovati così come i corpi delle 239 persone presenti sul volo. Una ricerca, quella del Boing 777, estesa per 120mila chilometri quadrati di oceano senza successo e che adesso rivive nel documentario in tre episodi firmato da Louise Malkinson.

Angoscia ad alta quota

Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla - un'immagine della docuserie

A volte una buona storia, per quanto impossibile e misteriosa, non assicura la realizzazione di un'opera ben riuscita. Ci deve essere un giusto gioco di ripresa, di montaggio, di operazioni a incastro che facciano da ponte alla mente e al cuore dello spettatore. Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla riesce perfettamente a sfruttare ogni apparato a sua disposizione, da quello narrativo a quello visivo, per inserire all'interno del proprio gioco di incastri pensieri, supposizioni, dubbi e meccanismi mentali del proprio pubblico. Un coinvolgimento totale, reso possibile grazie alle testimonianze di famigliari lacerati dalla mancanza di conferme, e da esperti - o presunti tali - che tentano di fornire una risposta a un universo abitato da solo domande.

Le regole del mistero perfetto

Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla - un momento della docuserie

La regista Louise Malkinson ha compreso bene le regole del gioco del buon documentario. Ha letto e assimilato le pagine del foglietto illustrativo, carpito ogni effetto collaterale riuscendo per questo a schivarlo, assumendo e dosando nelle giuste quantità gli elementi visivi, sonori e testimoniali a sua disposizione. Affidandosi non solo al prestigio e alla portata empatica vantati dal materiale di archivio e dagli stralci televisivi che hanno tentato di indagare su quello che è forse il più grande mistero dell'aviazione di tutti i tempi, Malkinson punta anche alla traduzione cinematografica di alcune confessioni, o ipotesi vagliate negli anni, inserendovi delle ricostruzioni recitate che si incastrano perfettamente agli eventi indagati e ai racconti rilasciati.

Se isolati e presi singolarmente, ogni testimonianza, ogni ricostruzione, ogni reperto o filmato televisivo, vantano di per sé una certa carica attrattiva che prendono e coinvolgono lo spettatore al loro interno. Forti anche dell'evento a cui fanno riferimento, è nel momento in cui questi tasselli vengono uniti gli uni agli altri per mezzo di un dinamico gioco di montaggio sia visivo che sonoro che la magia si compie e tutta la portata misteriosa - e per questo magnetica - dell'evento narrato e dell'intero documentario esplode fragorosamente.

La democrazia del mistero

Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla - una scena

Volo MH370 non ha la presunzione di fornire risposte a un evento che risposte non ne ha; il documentario di Louise Malkinson si limita a esporre gli antefatti, fornire un background conoscitivo di alcune delle vittime e dei loro famigliari, ma soprattutto rivela e indaga alcune tra le ipotesi più acclarate e quelle più improbabili. Sono momenti attentamente distribuiti nell'arco di tre puntate con fare equilibrato, sia dal punto di vista spettacolare che empatico, riuscendo per questo ad avvicinare lo spettatore a un mistero già di per sé coinvolgente e inconsciamente affascinante. Nessuna retorica del facile sentimentalismo, Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla è un saggio redatto con obiettività, un microfono acceso che decide di dar voce in maniera democratica a chiunque, tra chi viaggia sull'onda del complotto e chi si lascia bagnare il viso da lacrime di desolazione, nell'eterna attesa di risposte e corpi su cui piangere.

Locandina di Volo MH370: l'aereo sparito nel nulla

Un aereo può essere dirottato; può volare a bassa quota attraversando nubi e turbolenze; un aereo può essere deviato o manovrato da mani inesperte. Ma un volo a quanto pare può anche scomparire nel nulla, dando vita a un mistero tanto inquietante quanto perfettamente aderente all'universo dello spettacolo e, in particolare, a quello del documentario. Ma per volare nel cielo di uno spettatore bombardato da continui stimoli e papabili visioni, anche la storia più interessante deve essere narrata con intelligenza e quel guizzo di pathos che innesti nella sua mente un senso di paura, e sublime attrazione per qualcosa di talmente angosciante da risultare bello e maestosamente soddisfacente. Bello e soddisfacente come il mistero del Volo MH370.