I 20 migliori documentari su Netflix da vedere assolutamente

Ecco la classifica dei migliori documentari su Netflix: da The Last Dance a Strong Island, ecco tutti i film e le docuserie da vedere, assolutamente imperdibili sulla piattaforma streaming.

Una scena di Wild Wild Country

Che raccontino le meraviglie della natura, l'arte della cucina o i tanti luoghi straordinari del nostro pianeta, ma anche temi più difficili, come i crimini compiuti all'interno di una setta o i delitti perpetrati da membri della società apparentemente insospettabili, i documentari sono tra i prodotti audiovisivi universalmente più amati. Non c'è argomento che non possa fare da spunto per un indagine approfondita e coinvolgente, se si indovina la giusta prospettiva con cui dare il via alla narrazione non esistono infatti temi noiosi o poco stimolanti.

Tra tutte le piattaforme streaming, Netflix è forse quella che mette a disposizione dei suoi abbonati il catalogo di documentari più ricco e variegato. Dal recente e apprezzatissimo The Last Dance, a quelli acclamati dalla critica come Wild Wild Country e Strong Island, troverete qui i migliori documentari su Netflix da vedere assolutamente, film o docuserie per tutti i gusti che possono catturare ogni tipo di pubblico.

1. The Last Dance (2020)

The Last Dance: Scottie Pippen e Michael Jordan in un'immagine dalla docuserie Netflix

Cominciamo proprio con The Last Dance, la docu-serie su Netflix che ha incantato gli amanti del basket ma anche i neofiti della disciplina. La serie si concentra sulla carriera di un mostro sacro di questo sport, Michael Jordan, in particolare sulla stagione sostenuta dai Chicago Bulls nel biennio 1997-1998. The Last Dance è basato su immagini, anche in parte inedite, girate da una troupe cinematografica della NBA Entertainment che ha seguito la squadra.

2. Making a Murderer (2015 - )

Making a Murderer: Steven Avery nelle foto scattate dagli agenti

Continuiamo questa lista dei migliori documentari disponibili su Netflix con uno di quelli che hanno influenzato in maniera più evidente e decisiva il genere true crime: Making a Murderer. Al centro della docu-serie (di cui sono state prodotte due stagioni) troviamo Steven Avery, un uomo che fu - ingiustamente? - condannato per l'omicidio di una donna, Teresa Bach. Il caso, e l'indagine che lo ha riguardato, vi riserveranno torbidi ed inaspettati colpi di scena. Un must watch per gli amanti del genere.

3. Wild Wild Country (2018)

Una scena di Wild Wild Country

Continuiamo con Wild Wild Country, documentario dedicato alla controversa figura di Bhagwan Shree Rajneesh, conosciuto ai più come Osho. Diretto da Chapman e Maclain Way, il film si incentra sul trasferimento del guru indiano nell'Oregon, dove viene istituita e costruita da zero la comunità utopica di Rahneeshpuram. La comunità, però, si trasforma velocemente in una vera e propria setta ed i suoi adepti decidono presto di ricorrere alle armi e di compiere azioni criminali. Durante la visione scopriamo presto come anche le intenzioni più nobili possano essere corrotte facilmente, e come il confine tra fede religiosa e fanatismo possa essere estremamente labile. Wild Wild Country si è aggiudicato un premio Emmy.

4. Il nostro pianeta (2019)

Il nostro pianeta: una scena della prima stagione

Passiamo ora al primo documentario naturalistico distribuito da Netflix, la serie Il nostro pianeta. Diretta da Alastair Fothergill e narrata da David Attenborough (Dario Penne per l'Italia), la docuserie esplora i diversi ambienti naturali e gli animali che li vivono, mettendo in luce le drammatiche conseguenze che il cambiamento climatico ha sull'ecosistema. La piattaforma streaming ha anche distribuito un dietro le quinte del documentario, dal titolo Il nostro pianeta - Dietro le quinte, che mette in luce l'enorme lavoro svolto da chi ha creato e sviluppato il film.

5. Chef's Table (2015 - )

Un momento di Chef’s Table

Cambiamo completamente argomento passando ad un prodotto che si aggiudica di diritto un posto in questa lista dei migliori documentari Netflix: Chef's Table. Questa docuserie, sviluppata da David Gelb per la piattaforma streaming, si concentra in ogni puntata sulla vita e sulla carriera di un uno Chef famoso a livello mondiale. Ed indovinate chi è il protagonista del primo episodio? Il nostro Massimo Bottura. Di Chef's Table sono fino ad ora state prodotte sei stagioni ed uno spin-off (Chef's Table: France).

6. The Dawn Wall (2017)

Un emozionante momento di The Dawn Wall

Altro documentario, ancora un genere diverso. The Dawn Wall è un film diretto da Josh Lowell e Peter Mortimet e racconta la vita di Tommy Caldwell, scalatore professionista statunitense, e della sua scalata assieme a Kevin Jorgeson sulla parete rocciosa Dawn Wall, situata nel Parco nazionale di Yosemite. Portare a termine l'impresa gli è costato sei anni di duro lavoro, tra studio e tentativi falliti.

7. Going Clear - Scientology e la prigione della fede (2015)

Going Clear: Scientology e la Prigione della Fede, una scena del film

Passiamo ad un documentario che racconta una delle religioni più controverse della storia, Scientology. Going Clear - Scientology e la prigione della fede, diretto da Alex Gibney e basato sull'omonimo best seller di Lawrence Wright, indaga i segreti della chiesa creata dal romanziere di fantascienza L. Ron Hubbard, attraverso filmati d'archivio, testimonianze di ex membri e una particolare attenzione al percorso di celebrities come Tom Cruise e John Travolta.

8. Voyeur (2017)

Una scena di Voyeur

Continuiamo con un documentario dal tema estremamente particolare, Voyerur, diretto da Myles Kane e Josh Koury. Il giornalista Gay Talese intraprende un indagine su Gerald Foos, il proprietario di un motel in Colorado che spiava sui suoi ospiti attraverso i condotti di areazione della sua struttura.

9. Tiger King (2020)

Tiger King: una scena della serie Netflix

Non potevamo non riservare un posto in questa lista ad uno dei documentari che più ha fatto parlare di se nell'ultimo periodo: Tiger King. La docuserie truecrime, prodotta e distribuita dal colosso dello streaming, si incentra su Joseph Allen Maldonado-Passage, noto ai più con il nome d'arte Joe Exotic, un criminale proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklahoma, recentemente accusato di abuso di animali esotici. La serie esplora la mania tutta americana di collezionare felini di grossa taglia come fossero animali da compagnia.

10. Conversazioni con un Killer: Il caso Bundy (2019)

Una scena di Conversazioni con un Killer: Il caso Bundy

Restiamo nel genere del true crime, con Conversazioni con un Killer: Il caso Bundy, la docuserie scritta e diretta da Joe Berlinger che indaga sui terribili crimini commessi dal killer Ted Bundy. Ad arricchire ogni episodio filmati d'archivio, documenti della polizia, testimonianze di membri della sua famiglia, di detective e delle vittime della sua crudeltà. Un inquietante, e al tempo stesso imperdibile, viaggio nella mente contorta di uno dei più famosi serial killer statunitensi.

11. Cheer (2020)

Una scena di Cheer

Un altro tra i documentari che si sono guadagnati un posto in questa lista è Cheer, docuserie creata da Greg Whiteley ed interamente dedicata all'incredibile e sfavillante mondo del cheerliding agonistico statunitense. Il documentario segue le faticosissime sfide affrontate dalla squadra di cheerleader del Navarro College, dagli allenamenti alle competizioni, non escludendo di esplorare anche la vita privata dei suoi protagonisti.

12. Bikram: Guru dello yoga, predatore sessuale (2019)

Una scena di Bikram: Guru dello yoga, predatore sessuale

Passiamo ad un altro documentario dedicato ad un personaggio estremamente controverso: Bikram: Guru dello yoga, predatore sessuale. Il documentario di Eva Orner racconta l'ascesa e la caduta dell'inventore dell'hot yoga, Bikram Choudhury, accusato di molestie sessuali. Il film porta sullo schermo le storie delle donne che lo hanno denunciato, mettendo in luce come una disciplina votata al benessere delle persone come lo yoga possa aver danneggiato emotivamente chi la praticava con il sedicente personaggio.

13. Rotten (2018)

Rotten, il documentario disponibile su Netflix

Cambiamo completamente tema con Rotten, una serie in due stagioni dedicata ai problemi relativi alla distribuzione del cibo. Ogni episodio si concentra sulla storia produttiva di un diverso alimento, partendo dalla manifattura fino alla distribuzione. Sapete da dove viene quelle che mangiate? Questa domanda diventa il fil rouge di una docuserie che vi aprirà gli occhi su quello che giorno per giorno portiamo sulle nostre tavole.

14. Dentro la mente di Bill Gates (2019)

Una scena del documentario Dentro la mente di Bill Gates

Un altro documentario che si è senza dubbio guadagnato un posto in questa classifica dei migliori documentari disponibili su Netflix è senza dubbio Dentro la mente di Bill Gates. Il documentario, diviso in tre episodi e diretto da Davis Guggenheim, scava nella vita del miliardario e filantropo statunitense, ripercorrendo la sua infanzia ed i suoi traguardi ed esplorando gli obiettivi che ancora si prefigge.

15. Notte sul pianeta terra (2020)

Notte sul pianeta Terra: una scena di caccia

Torniamo ai documentari a contenuto naturalistico con una vera perla del catalogo Netflix: Notte sul pianeta terra, una serie divisa in sei episodi che ci mostra meraviglie e segreti fino ad ora celati dalla più profonda oscurità. La docuserie, prodotta da Bill Markham e narrata in Italia dalla voce di Alessandra Mastronardi, ci porta in giro per il mondo per svelare la vita del regno animale durante le ore notturne, grazie alla tecnologia all'avanguardia utilizzata è infatti possibile osservare i comportamenti curiosi ed inediti delle diverse specie, regalandoci immagini e sequenze spettacolari. Un documentario assolutamente imperdibile per gli amanti della natura.

16. Fyre - La più grande festa mai avvenuta (2019)

Fyre - La più grande festa mai avvenuta: un'immagine del documentario

Tra i documentari che di recente hanno fatto più discutere c'è senza dubbio Fyre - La più grande festa mai avvenuta, la cronaca del clamoroso fallimento di un lussuoso festival musicale. Il film, diretto da Chris Smith, racconta di come il Fyre Festival, iniziativa organizzata da Billy McFarland e sponsorizzata dalle più importanti influencer del momento, si sia rivelato invece un enorme fiasco, a cui sono seguite ben otto accuse per frode.

18. Evil Genius: La vera storia della rapina più diabolica d'America (2018)

Il documentario: Evil Genius: La vera storia della rapina più diabolica d’America

Torniamo ancora una volta nel territorio del true crime con Evil Genius: La vera storia della rapina più diabolica d'America. La docuserie divisa in 4 episodi si apre in Pennsylvania, con la macabra morte di un fattorino delle pizze che cerca di rapinare una banca con una bomba al collo. La storia, che comincia in maniera senza dubbio bizzarra, procede in maniera sempre più strana e grottesca. Un documentario da non lasciarsi sfuggire sia dagli amanti del genere mistery che da chiunque abbia voglia di immergersi in una storia vera particolare e ricchissima di colpi di scena.

19. Dirty Money (2018)

Il documentario Netflix Dirty Money

Dirty Money, prodotta tra gli altri da Alex Gibney, è una docuserie divisa in due stagioni che si focalizza su diversi casi di corruzione aziendale, da prestiti a breve termine con esiti rovinosi a auto che ingannano i test sulle emissioni. Tra gli episodi più attesi, 12 in totale, quello - diretto dallo stesso Gybney - sullo scandalo che nel 2015 ha investito la Volkswagen per aver truccato le emissioni inquinanti delle proprie auto e quello dedicato all'ascesa di Donald Trump, The Confidence Man.

20. Strong Island (2017)

Una scena di Strong Island

Concludiamo questa classifica con un documentario che approfondisce tematiche purtroppo estremamente attuali, Strong Island. Il film diretto da Yance Ford , che è stato candidato all'Oscar come Miglior documentario, racconta dell'omicidio del fratello del regista, a Long Island e del processo, condotto da una giuria di soli bianchi, che ha portato al completo assolvimento del colpevole (anche lui bianco). Questo documentario riesce a narrare con la giusta delicatezza temi come la famiglia, il dolore per la perdita di una persona cara e l'ingiustizia sociale.