Marco D'Amore, Alessandro Siani e Antonio Albanese: il nuovo listino Vision Distribution!

La Vision Distribution nella passata stagione ha distribuito successi della portata di La paranza dei bambini e Cosa ci dice il cervello, e anche per il nuovo listino dei film in uscita nel 2019-2020 ci ha riservato diverse gradite sorprese.

Le commedie italiane più attese: Siani e Albanese

Alessandro Siani tornerà il 31 ottobre 2019 con Il giorno più bello del mondo, scritto dal comico insieme a Gianluca Ansanelli, dopo il grande successo di Mister Felicità, che nel 2016 ha superato i 10 milioni di euro al box-office. L'attore e regista napoletano sarà il protagonista insieme a Stefania Spampinato - conosciuta per il suo ruolo di Carina De Luca nella fortunata serie americana Grey's Anatomy e al debutto assoluto in un lungometraggio italiano.

Mister felicità: Alessandro Siani sul set

Il 12 dicembre 2019 sarà, invece, il tempo di Cetto c'è senza dubbiamente di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese solito mattatore. il film è stato scritto dal comico stesso, dopo che i due capitoli precedenti della "saga" di Cetto erano stati accolti con il favore della critica e del pubblico: Qualunquemente, nel 2011, aveva incassato complessivamente 15 milioni di euro, ed era andata bene anche al sequel del 2012, in cui Albanese vestiva i panni di ben 3 personaggi - Cetto, Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato -, con un incasso di 8 milioni di euro.

Altro atteso ritorno in sala è quello di Paola Cortellesi che sarà protagonista, insieme a Valerio Mastandrea, di Figli, la nuova fatica di Mattia Torre. Ancora si sa poco del progetto, che arriverà in sala il 23 gennaio 2020, ma l'attore ha già portato in alcuni programmi televisivi un monologo, scritto da Torre, che affrontava proprio la tematica dei figli.

A tutto dramma: da L'immortale a Hope Gap

Vision Distribution, però, porterà in sala anche una bella selezione di film drammatici. Il 3 ottobre è tempo di un'intensa storia dalla Gran Bretagna: Hope Gap, diretto da William Nicholson (nominato all'Oscar per le sceneggiature de Il Gladiatore e Viaggio in Inghilterra) e che vede nel cast Bill Nighy, Annette Bening e Josh O'Connor. Al centro della storia Grace e Edward, una coppia sposata ormai da 33 anni: quando il loro figlio Jamie torna a casa a trovarli nella casa al mare dove è cresciuto, il padre gli comunica che il giorno dopo lascerà la madre.

Gomorra - La serie: Marco D'Amore e Salvatore Esposito in un momento della fiction Sky

Gomorra - La Serie ha ampliato il suo universo con il film L'Immortale, incentrato sul personaggio di Ciro interpretato da Marco D'Amore e annunciato nel finale della quarta stagione della serie. La pellicola, in arrivo il 12 dicembre 2019, racconterà la storia di Ciro, il personaggio interpretato da Marco D'Amore, uscito di scena nel drammatico finale della terza stagione della serie dove fu ucciso per mano di Genny Savastano (Salvatore Esposito). Vedremo la nascita del protagonista sopravvissuto al terremoto dell'Irpinia del 1980, il suo farsi strada nella criminalità napoletana fino a diventare l'uomo di fiducia del boss Pietro Savastano, la sua amicizia con Genny e di come si è guadagnato sul campo il soprannome di Immortale che lo accompagnerà fino alla fine dei suoi giorni.

Ecco il listino Vision Distribution: