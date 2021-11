Da America Latina a L'ultima cena con Salvatore Esposito: ecco il listino 2021 e 2022 di Vision Distribution

America Latina: la prima immagine di Elio Germano

Tra i listini più ricchi della fine del 2021 e del primo semestre del 2022, c'è senza dubbio quello di Vision Distribution, che ci regalerà una serie di film italiani perfetti per portare in sala gli amanti del cinema dai gusti più disparati.

Ad aspettarci diverse commedie, come Chi ha incastrato Babbo Natale? di Alessandro Siani e Belli Ciao di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo. Tra i film più attesi anche il nuovo titolo dei fratelli D'Innocenzo presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, America Latina, o il drammatico Non sono quello che sono, di Edoardo Leo. Ecco quindi il listino del 2021 e 2022 di Vision Distribution.

L'inverno di Vision Distribution

A riscaldare il nostro inverno con la forza delle risate ci pensano Alessandro Siani, con Chi ha incastrato Babbo Natale? e Belli Ciao di Gennaro Nunziante. Il primo, in arrivo a dicembre, vede un inedito Christian De Sica nei panni di uno dei personaggi più iconici di sempre, Babbo Natale; il secondo, che potremo vedere a gennaio, porta invece sul grande schermo l'apprezzatissima verve comica dal duo composto da Pio e Amedeo.

Cambiamo genere con America Latina, sempre in sala da gennaio, il nuovo esperimento cinematografico dei fratelli D'Innocenzo con Elio Germano. Il film è ambientato nella provincia di Latina e racconta una storia torbida ed oscura, dai risvolti misteriosi ed affascinanti.

A febbraio arriveranno poi al cinema Corro da te, di Riccardo Milani, Per Niente al Mondo, di Ciro D'Emilio, e Non sono quello che sono, di Edoardo Leo.

Per niente al mondo è la storia di Bernardo (interpretato da Guido Caprino), un uomo di successo, affascinante, particolarmente amato dai suoi amici: un giorno però verrà messo di fronte ad una scelta molto dura, che potrebbe cambiare radicalmente la sua esistenza. Non sono quello che sono, in cui Edoardo Leo ha anche il ruolo del protagonista, ci trasporta in una vicenda in cui falsità, infedeltà e risentimento si mescolano.

Una primavera di emozioni

Con l'arrivo del clima più mite arriveranno anche numerosi nuovi film in sala: Brado, di Kim Rossi Stuart; Romantiche, di Pilar Fogliati; e Gli idoli delle donne di Lillo e Greg, che saranno anche parte del cast insieme a Ilaria Spada, Francesco Arca e Corrado Guzzanti.

Inoltre tra i titoli più attesi non possiamo che citare Falla girare, di (e con) Giampaolo Morelli, un film ambientato in un futuro dove circola un virus che attacca le piante di canapa. È così che la cannabis, distrutta dal virus, non esiste più: la sua scomparsa sembra mettere fine ad ogni tipo di libertà e soprattutto di felicità.

In primavera potremo anche vedere L'ultima cena, di Davide Minnella, il cui protagonista è Carmine (interpretato da Salvatore Esposito), un mafioso che, nonostante le attività illecite con la Camorra, ha un gran cuore. Per riciclare i soldi sporchi, Carmine ha aperto un ristorante e, mentre è alla ricerca di un nuovo chef, conosce Consuelo (Greta Scarano). La donna - una perfezionista nel suo lavoro - stringerà un forte legame con il camorrista: il ristorante aiuterà Consuelo a concedersi una seconda possibilità, e Carmine a cambiare vita.

Tante anticipazioni

Per il 2022 è prevista l'uscita di diversi film di cui ad oggi abbiamo poche informazioni ma che sembrano comunque particolarmente interessanti: tra questi Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì, con Monica Bellucci, Valerio Mastandrea, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi e tanti altri; Le otto montagne, di Felix Van Groenigen e Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli e Alessandro Borghi; War - La guerra desiderata, di Gianni Zanasi, con Edoardo Leo, Miriam Leone e Giuseppe Battiston; infine, potremo vedere anche l'ultimo film di Donato Carrisi, tratto dall'omonimo suo romanzo Io sono l'abisso.

Il listino Vision Distribution