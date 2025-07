Untamed: quando la location diventa protagonista

Leggende, misteri e casi da risolvere: la serie Netflix con Eric Bana sfrutta al meglio il parco dello Yosemite come ottimo materiale narrativo. Tuttavia, come rivelato, la produzione ha girato la serie in Canada.

Accade, di rado ma accade, che su Netflix arriva una serie degna di consumare il nostro tempo, magari in modalità binge-watching. Tra gli esempi c'è Untamed, creata da Mark L. Smith e Elle Smith. Sì, proprio lo stesso Mark che ha firmato Revenant e Twisters, due titoli in cui il paesaggio gioca un ruolo chiave. Stessa cosa avviene nella miniserie con protagonista Eric Bana, che interpreta Kyle Turner, un metodico agente della National Park Service di stanza presso il Parco Nazionale dello Yosemite, alle prese con un presunto caso di omicidio. Ad aiutarlo nel caso la giovane ranger Naya Vasquez (Lily Santiago). Tutto qui? Certo che no, e anzi dietro il ritrovamento del un corpo - che piomba letteralmente in scena durante la magistrale sequenza d'apertura - si cela un mondo fitto e impervio, proprio come il magnifico Yosemite.

Untamed: un crime all'aria aperta

Eric Bana è l'Agente Turner

Untamed è una sorta di crime en plein air che alterna, sapientemente, dolore, redenzione e consapevolezza. In più, come detto, c'è il fattore scenografico che alimenta e influenza la narrazione: difficile spostare lo sguardo rispetto alla magnificenza naturale di una scenografia perfetta per un caso intricato come quello maneggiato dall'agente Turner. Il contesto naturale, infatti, rende ancora più ostica un'indagine che, una volta tanto, riesce effettivamente a prendere strade inaspettate, scontandosi ed intersecandosi con il passato del protagonista.

In vetta a El Capitan

Dall'altra parte c'è una vibrazione quasi western, nonché mistica e ancestrale. La Yosemite Valley è stato il territorio occupato dalle tribù degli Ahwahneechee, almeno fino all'arrivo dei coloni che, complice la corsa all'oro, depredarono e devastarono i villaggi indiani. Un legame tenuto vivo dal personaggio di Jay Stewart, interpretato da Raoul Max Trujillo, attore di origini Apache.

La forza del paesaggio

Se i paesaggi sono a tutti gli effetti i protagonisti di Untamed, tenendo alta l'attenzione come se fossimo dentro un film di Michael Cimino o Sam Peckinpah con strizzata d'occhio a True Detective (magari sono paragoni eccessivi, ma aiutano a suggerire l'idea), Mark L. Smith, parlando a Tudum, ha spiegato che "Tutti pensano al Parco dello Yosemite come a un luogo meraviglioso con tutti i suoi panorami e paesaggi, ma noi cercavamo di affrontare anche i pericoli che si celano dietro a tutta questa meraviglia". E prosegue: "Adoro eliminare tutti i trucchi, tutti gli strumenti più moderni che le persone possono usare. In modo tale possiamo concentrarci sul personaggio e su ciò che riesce a trovare dentro di sé". Del resto, lo showrunner spiega che "Le persone arrivano al parco per esplorarlo, ma forse si fermano solo al 10% del territorio. La fuori c'è molto altro, e le cose accadono diversamente".

Dove è stata girata Untamed

Ma attenzione, perché se Untamed inizia nel cuore del parco, ovvero in cima a El Capitan - la sua parete verticale alta 2,307 metri è una sfida per l'alpinismo più estremo -, vi diciamo che la serie, strano ma vero, non è stata girata nella Yosemite Valley. Lo sappiamo: molto più conveniente lavorare oltre confine, magari in Canada. Già perché i paesaggi del parco californiano sono stati ricreati nella provincia canadese della British Columbia, in particolare a Whistler, una cittadina a nord di Vancouver famosa per gli impianti sciistici.

Eric Bana e Lily Santiago

La troupe ha utilizzato diversi parchi per simulare le fitte foreste dello Yosemite, tra cui il Chip Kerr Park a Port Moody, il Greenwood Park a North Vancouver e il Monte Seymour utilizzato per ricreare la parete di El Capitan. In Untamed c'è anche il Grace Lake di Vancouver, utilizzato per essere "il sosia" del famoso e inquietante Grouse Lake, a cui sono legate diverse leggende dal sapore creepy. Una su tutte, quella che racconta di un ragazzino indiano annegato nel lago; secondo la leggenda sembra che si senta ancora il suo pianto. Non solo, se qualche malcapitato decide di entrare in acqua, il fantasma del ragazzo potrebbe afferrarlo per le gambe, annegandolo. A raccontare la storia Galen Clark, il primo guardiaparco dello Yosemite, nel 1857. Nemmeno a dirlo, le leggende che aleggiano sul Grouse Lake sembrano collegarsi alla sceneggiatura di Untamed, dando allo show una sfumatura ancora più eccitante.