Questa serie Netflix premiata dal pubblico è stata rinnovata per una seconda stagione

Dopo il successo di pubblico ottenuto al debutto, Netflix ha rinnovato Untamed per la seconda stagione, secondo quanto riportato da Variety.

Annunciata inizialmente come serie limitata, la serie drammatica ambientata nel Parco Nazionale di Yosemite ha debuttato il 17 luglio ottenendo ottimi ascolti e il plauso della critica, il che ha portato al suo rapido rinnovo.

La serie è ufficialmente descritta come un "thriller misterioso incentrato sui personaggi che segue l'agente speciale del National Parks Service Kyle Turner, interpretato da Eric Bana, che lavora per far rispettare la legge umana nella vasta natura selvaggia". Il cast della prima stagione includeva anche Sam Neill, Rosemarie DeWitt, Lily Santiago, Wilson Bethel, Raoul Max Trujillo, William Smillie, Joe Holt e Josh Randall.

Le dichiarazioni di Eric Bana sulla seconda stagione

Untamed.

"Sono davvero entusiasta di poter avere l'opportunità di dare vita a un'altra stagione di Untamed", ha dichiarato Bana in un comunicato. "La risposta alla prima stagione è stata una testimonianza dell'incredibile impegno profuso dal nostro team per realizzare qualcosa di veramente unico. Non vedo l'ora di accompagnare Kyle nel suo prossimo viaggio. Un enorme grazie a Netflix, John Wells Productions, Warner Bros. Television e ai nostri fan".

Untamed ha debuttato al primo posto nella classifica globale dei 10 show in lingua inglese più visti su Netflix nella settimana dal 14 al 20 luglio. Dopo solo pochi giorni dalla sua uscita, la serie ha totalizzato ben 24,6 milioni di visualizzazioni, dove per visualizzazione si intende il totale delle ore di visione diviso per la durata totale. Si tratta di un risultato più che doppio rispetto al suo concorrente più vicino della settimana, Amy Bradley Is Missing, che ha totalizzato 12,2 milioni di visualizzazioni.

La serie è opera degli showrunner Mark L. Smith ed Elle Smith. Entrambi ricoprono il ruolo di produttori esecutivi insieme a Bana, John Wells ed Erin Jontow della John Wells Productions, Todd Black e Tony Shaw della Escape Artists Entertainment, Steve Lee Jones della Bee Holder Productions e Cliff Roberts della Syndicate Entertainment. Lo studio è la Warner Bros. Television.