Da Caro Evan Hansen a Belfast: ecco il listino Universal Pictures per il 2022

Il listino Universal Pictures per il primo semestre del 2022: da Caro Evan Hansen a Belfast, passando per i brividi di The Black Phone e le emozioni di Marry Me - Sposami.

La Universal Pictures ha davanti a sé un semestre ricco di titoli attesissimi dagli amanti del cinema, tra cui Caro Evan Hansen, in uscita il 2 dicembre, ma viene dato spazio anche agli horror con The Black Phone e all'adrenalina con Ambulance. Infine, anche gli appassionati delle storie in costume saranno accontentati con Downton Abbey 2: Una nuova era e Mrs. Harris Goes to Paris. Scopriamo insieme tutti i film in uscita nel 2022 per Universal.

L'importanza della musica

Caro Evan Hansen: Ben Platt in una scena del film

La musica è centrale per tre film tra quelli distribuiti da Universal: Caro Evan Hansen, adattamento cinematografico del musical di Steven Levenson e Pasek & Paul; La voce dell'amore, di Valerie Lamercier; e Sing 2, il sequel del fortunato film d'animazione del 2016. Caro Evan Hansen racconta la storia di un adolescente solitario, Evan, che soffre di un grave disturbo di ansia sociale. Un tragico evento segnerà presto la sua vita: dopo il suicidio di un suo compagno di classe, Evan deciderà di compiere un percorso di cambiamento e di scoperta di se stesso.

La voce dell'amore, invece, è incentrato su un giovane prodigio della musica, sull'ascesa nel mondo dello spettacolo di Aline, personaggio ispirato a Céline Dion.

Sing 2 - Sempre più forte: una scena del film

In Sing 2 - Sempre più forte i protagonisti del primo film dovranno abbandonare il Moon Theatre per debuttare su un palco ancora più prestigioso, quello del Crystal Tower Theater di Redshore City. Nel cast vocale Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton e tanti altri. Sing 2 arriverà al cinema il 23 dicembre.

I patiti dell'animazione il 31 marzo troveranno in sala anche Troppo Cattivi - The Bad Guys, il film di Pierre Perifel che racconta di un gruppo di cattivi che vive una serie di entusiasmanti avventure cercando, finalmente, di diventare buoni.

Brividi ed adrenalina

Locandina di The Black Phone

Passiamo a quei titoli capaci di scatenare in noi brividi di terrore e scariche di adrenalina: il primo di questi, in uscita il 3 febbraio, è The Black Phone, diretto da Scott Derrickson e tratto dal racconto di Joe Hill. Al centro di questa storia un ragazzino che viene rapito e rinchiuso in un seminterrato da un killer di bambini: all'improvviso inizierà a ricevere chiamate su un telefono sconnesso dalle precedenti vittime dell'assassino. Brividi di tutt'altro tipo nel thriller mozzafiato Ambulance, in arrivo in sala il 24 febbraio, diretto da Michael Bay e interpretato da Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II. Il veterano Will Sharp è alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche della moglie: deciderà di chiedere aiuto al fratello Danny, che si rivelerà però la persona meno indicata.

Tornando all'horror non possiamo che segnalare anche due dei film più attesi per il prossimo anno: The Northman, che arriverà il 21 aprile ed è il nuovo film di Robert Eggers (con un cast d'eccezione composto da Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor Joy, Ethan Hawke e Willem Dafoe), e No - Nope, di Jordan Peele, atteso in sala per il 21 luglio.

Evviva i sentimenti

Cambiamo genere con un film in uscita il 17 febbraio, Marry Me - Sposami, che ha come protagonista Jennifer Lopez, nel ruolo di una popstar di fama internazionale che, per alcune strane coincidenze, si ritroverà sposata con un comune insegnante di matematica, interpretato da Owen Wilson.

Un'immagine di scena di Belfast di Kenneth Branagh

Tante emozioni anche in Belfast, che potremo vedere in sala il 3 di marzo, diretto da Kenneth Branagh, con Jamie Dornan, Catriona Balfe e Jude Hill. Ambientato negli anni Sessanta durante l'inizio dei Troubles, la pellicola segue Buddy, un bambino di nove anni che vive a Belfast con i genitori e gli amati nonni. La vita in quel periodo in Irlanda del Nord è molto difficile e Buddy e la sua famiglia dovranno affrontare molte difficoltà. Un film di matrice autobiografica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Infine il 2022 porterà al cinema anche il secondo film della saga di Downton Abbey, Downton Abbey 2: Una nuova era, in cui nella splendida tenuta dei Crawley vedremo ancora intrecciarsi le vicende della famiglia con quelle della servitù. Questa volta, però, potremmo anche cambiare aria e lasciare l'Inghilterra. Nel cast, ancora una volta, la mitica Maggie Smith. Il film sarà in sala a partire dal 17 marzo.

Per gli amanti dei film in costume nel listino Universal troviamo anche Mrs. Harris Goes to Paris, con Lesley Manville, Isabelle Huppert, Jason Isaacs e Alba Baptista.

La storia è quella di una donna delle pulizie vedova che, negli anni Cinquanta, resta estremamente colpita da un vestito d'alta moda di Dior e per questo decide di cambiare vita imbarcandosi in una grande avventura, da Londra a Parigi.

Jurassic World: Dominion, la foto di un baby dinosauro con la mascherina

Tra i titoli attesi per la prossima estate, infine, non possiamo che citare Jurassic World - Il dominio, diretto da Colin Trevorrow e Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo.

