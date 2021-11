Jurassic World: Dominion, il video del prologo del film

Universal ha condiviso online il video del prologo di Jurassic World: Dominion, in arrivo nelle sale nel mese di giugno 2022.

Il filmato riporta gli spettatori 65 milioni di anni nel passato per mostrare il mondo come era prima dell'esistenza degli esseri umani, offrendo inoltre uno sguardo a quello che accade quando le creature vivono in mezzo agli esseri umani.

Il prologo di Jurassic World: Dominion, che arriverà nelle sale il 10 giugno 2022, è stato curato dalla Industrial Light & Magic , che si è occupata degli effetti speciali di tutti i film della saga, e ha delle musiche originali composte da Michael Giacchino, già autore della colonna sonora dei precedenti capitoli della storia.

Nel cast del progetto diretto da Colin Trevorrow ci saranno Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Omar Sy, Daniella Pineda, Justice Smith, e BD Wong. Tra i ritorni nella saga ci saranno poi quelli di Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum e Campbell Scott. Le new entry, infine, saranno Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Isabella Sermon.

Nel lungometraggio, la cui uscita è stata rallentata a causa dell'emergenza sanitaria, si scoprirà cosa accade quando i dinosauri e l'umanità devono imparare a convivere. Gli eventi saranno ambientati in varie parti del mondo. Il filmmaker aveva infatti recentemente spiegato: "Questo film pone un'unica domanda: e se i dinosauri vivessero in mezzo a noi? Saremmo al sicuro?".