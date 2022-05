Gaten Matarazzo: la star di Stranger Things torna a teatro con un ruolo in Dear Evan Hansen

Gaten Matarazzo, tra qualche giorno di nuovo protagonista sugli schermi di Netflix con Stranger Things 4, tornerà a teatro con lo spettacolo Dear Evan Hansen.

Il giovane attore sarà impegnato sul palco di Broadway a partire dal 19 luglio.

Stacey Mindich, produttrice del musical Caro Evan Hansen, ha annunciato l'arrivo di Gaten Matarazzo. L'interprete di Dustin nella serie Stranger Things ha quindi dichiarato: "Le parole non potrebbero esprimere quanto sia veramente onorato nel fare parte di questa compagnia. Questo show mi ha insegnato così tanto su me stesso e potervi partecipare, in qualsiasi modo, senza nemmeno pensare a Broadway, mi fa venire voglia di sciogliermi. Sono estasiato nel tornare sul palco ed eternamente grato per l'opportunità".

In Dear Evan Hansen la giovane star avrà il ruolo di Jared Kleinman. Gaten aveva già recitato a Broadway in occasione di Priscilla, Regina del Deserto nel 2011 e nel 2014 era tornato con Les Misérabloes.

Dear Evan Hansen è recentemente stato adattato per il grande schermo in un film con protagonista Ben Platt, che è stato la star del musical a teatro, Amy Adams, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Colton Ryan, Nik Dodani, DeMarius Copes e Danny Pino.

I brani del musical sono stati creati da Benji Pasek e Justin Paul, già vincitori di un premio Oscar grazie a La la Land.