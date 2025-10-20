Un professore 3, recensione: tempo di maturità per Dante Balestra e i suoi studenti

È tempo di tornare tra i banchi di scuola. Un professore, serie Rai di successo - adattamento della spagnola Merlí -, torna col terzo capitolo che segna anche un primo punto di arrivo (e di svolta) per i personaggi. Siamo all'ultimo anno di liceo, quello della tanto attesa e tanto temuta maturità.

Alessandro Gassman è Dante Balestra

Una serie che continua a cambiare pelle (e parte dei protagonisti) pur rimanendo sempre la stessa, e facendoci desiderare un professore come quello del titolo, Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann. Si sa, però, che con il diploma arriva anche l'entrata tra i giovani adulti, pronti a compiere delle importanti scelte. Nessuno escluso.

Un professore 3: i cambiamenti per i due nuclei familiari

È passato qualche tempo dal precedente finale e il nuovo anno scolastico sta per cominciare. Un nuovo inizio. Dopo che Floriana (Christiane Filangieri) ha dovuto vendere il casale per motivi economici ed è tornata a Glasgow, Dante è tornato a vivere dalla madre insieme a Simone (Nicolas Maupas). Anita (Claudia Pandolfi), invece, ha accettato la casa datale dal padre di Manuel (Damiano Gavino) dove è andata a vivere con Viola (Alice Lupparelli).

Mentre tutti provano ad abituarsi alle nuove sistemazioni, devono anche affrontare i propri sentimenti irrisolti. Dante e Anita hanno deciso che è meglio stare lontani perché insieme si fanno solo del male a vicenda (confondendo i ragazzi); Simone non riesce a dimenticare Mimmo mentre Manuel è felice con Nina, anche se devono combattere con gli assistenti sociali per Lilli. È tempo quindi di prendere decisioni che potrebbero cambiare la vita, assaliti dalla voglia spasmodica di diventare indipendenti oltre che maggiorenni.

Vecchi e nuovi studenti, vecchi e nuovi insegnanti nella serie Rai

Formula che vince, non si cambia, anche in questi nuovi episodi, sempre 12 divisi su 6 serate di programmazione a partire dal 20 novembre su Rai1, dopo l'anteprima ad Alice nella Città. Bisogna quindi dire addio ad alcuni personaggi e salutarne di nuovi: un aspetto che ci lascia sempre attoniti perché si dissipano stoyline potenzialmente interessanti probabilmente per gli impegni degli interpreti date le lunghe tempistiche di produzione.

Tre le new entry principali di questa terza stagione: Nicole Grimaudo che interpreta la nuova preside Irene Alessi dopo che la precedente si è fatta trasferire al Nord per motivi familiari. Dario Aita che è Leoni Rocci (come il dizionario), nuovo prof. di fisica. Entrambi giovani e determinati a migliorare le dinamiche scolastiche, compreso l'approccio anticonformista di Dante. In realtà entrambi lo conoscono già, come la nuova insegnante di inglese, ma non vi sveleremo in che modo: possiamo solo dirvi che stanno per arrivare altri segreti dal passato del personaggio principale. L'elemento mystery è sempre stato uno dei punti di forza della fiction così come l'innato carisma che Gassman mette in questo insegnante sopra le righe.

Un professore 3: foto di classe

Ci sono anche due nuovi studenti nella 5°B: Greta (Giulia Fazzini), una ragazza con un passato problematico di salute mentale e Zeno (Tommaso Donadoni), un ragazzo timido che finora ha sempre studiato a casa. Due aggiunte pronte a sconvolgere gli equilibri della classe, quando altri studenti come Ryan (Khadim Faye) si sono allontanati per inseguire i propri sogni calcistici. E poi c'è il misterioso Thomas (Filippo Brogi) che riappare in modo ambiguo nella vita di Simone mettendo in crisi la sua serenità emotiva.

Nuova regia, vecchia struttura

La fiction - sempre co-prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy - vede un cambio anche alla regia, ora affidata ad Andrea Rebuzzi. Dai primi episodi visti, il filmmaker si inserisce abbastanza fluidamente nell'ingranaggio rodato di Un professore ma allo stesso tempo mostra il fianco in alcune sequenze, soprattutto quelle corali. La scrittura continua a proporre alcune situazioni paradossali che ci lasciano perplessi, mettendo a rischio la nostra sospensione dell'incredulità. È chiaro comunque come sarà per tutti - grandi e giovani adulti - l'anno in cui capire la propria identità e avere il coraggio di portare le proprie decisioni fino in fondo. Capire cosa significa, in fondo, maturità.