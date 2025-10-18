Un Professore, la quarta stagione si farà! L'annuncio ufficiale alla Festa del Cinema di Roma 2025

La terza stagione di Un professore, l'amatissima fiction RAI con Alessandro Gassman, è ancora lontana dal debutto sul piccolo schermo ma l'annuncio più atteso è già arrivato: la quarta stagione ci sarà. A rivelarlo i produttori durante la conferenza stampa romana di oggi.

Le prime due puntate di Un Professore 3, infatti, sono state mostrate alla stampa in anteprima durante l'evento in programma di Alice nella città, nella cornice più ampia della Festa del Cinema di Roma 2025. Ed è stato in questo contesto che lo sceneggiatore, Sandro Petraglia, ha annunciato di essere già al lavoro sui prossimi episodi.

Alessandro Gassman ci sarà in Un Professore 4?

Alessandro Gassman in Un professore 3

L'ufficialità non c'è ancora, la cosa certa è che, dipendesse solo da lui, vestirebbe i panni di Dante Balestra per tantissimi anni ancora. Come ha dichiarato in conferenza stampa, infatti, Alessandro Gassman ha scoperto, grazie alla serie, di essere, anche lontano dalle telecamere, proprio come il suo Dante. "Sono il professore che non ho mai avuto il piacere di avere, ero uno studente capra e in questo personaggio ho trovato una rivalsa. Dante è un personaggio che ha tanti difetti, ecco perché mi piace tanto. Delle 3 stagioni, invecchiando, maturando insieme ai ragazzi, inizia a comprendere di più i suoi limiti e per questo diventa più fragile e coinvolto".

C'è un'altra cosa di Un Professore che lo diverte tantissimo: le persone che lo fermano per strada chiedendogli consigli "filosofici": "Genitori e ragazzi mi confessano che si confrontano a fine puntata. Ed è quel che manca alla società di oggi, il confronto, soprattutto tra varie generazioni. Voglio bene a gli attori di Un Professore, sono tutti dei grandi professionisti. Attingo da loro, che sono giovani".

La domanda dell'inizio quindi ritorna: Alessandro Gassman farà parte anche della quarta e magari quinta stagione? Anche in virtù del fatto che, la stagione 3, si chiuderà con gli esami di maturità, e sarà quindi un addio a Un Professore per tanti membri del cast. Ebbene, a noi di Movieplayer.it ha confidato che, sì, tornerebbe ancora e ancora nei panni del prof. Balestra, ma che bisogna anche considerare il fatto che la serie potrebbe ormai continuare anche senza di lui, con altri professori pronti a farsi carico del suo esempio come già stanno facendo.

La risposta, insomma, è ancora avvolta nelle nebbie di una sceneggiatura che va delineandosi giorno dopo giorno.

Quando andrà in onda Un Professore 3?

Un professore: un'immagine della serie

La nuova stagione della fiction con Alessandro Gassman debutterà su Rai 1 giovedì 20 novembre 2025. I 12 episodi verrranno distribuiti nel corso di sei prime serate.

La serie sarà naturalmente visbile anche in streaming su RaiPlay gratuitamente. E proprio sulla piattaforma della RAI è possibile recuperare tutti gli episodi delle prime due stagioni nella sezione dedicata.