Un film Minecraft in 4K UHD: ecco perché è volato subito in vetta alle classifiche di vendita

Dopo il successo al box-office, l'adattamento cinematografico del celebre videogame fa centro anche in homevideo. Analizziamo la stupenda edizione in 4K UHD, che vanta un video stellare e un audio da paura anche in italiano grazie al Dolby Atmos. Buoni anche gli extra.

Dopo il successo nelle sale e al botteghino, appena uscito in homevideo Un film Minecraft è schizzato immediatamente in testa alle classifiche di vendita. Segno che l'adattamento cinematografico del celebre franchise di videogame ha fatto centro. Studiato inevitabilmente per un pubblico di giovanissimi, il film diretto da Jared Hess non avrà convinto del tutto la critica, ma ha saputo evidentemente interpretare al meglio le attese degli appassionati del videogioco.

Una dolcissima famiglia di panda in Un film Minecraft

Ma non solo: il boom di Un film Minecraft anche in dischetto, è il segnale anche dell'altissima qualità delle edizioni targate Warner Bros. Home Entertainment, grazie alle quali possono essere rivissute o scoperte le avventure di uno strampalato gruppo, nel quale spiccano gli spassosi Jack Black e Jason Momoa, che dalla vita normale si ritrova catapultato attraverso un portale nello spigoloso universo dell'Overword e deve salvarlo da una terribile minaccia. Noi abbiamo potuto ammirare l'edizione tecnicamente al top, quella in 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray), ricordando che sono disponibili con le stesse caratteristiche ben quattro steelbook.

Un video 4K che esalta l'approccio grafico che si rifà al videogame

L'edizione 4K UHD di Un film Minecraft

Non che ci fosse da dubitare della qualità considerati gli standard Warner, ma alla prova dei fatti il video 4K UHD di Un film Minecraft è perfino superiore alle aspettative. Siamo di fronte infatti a immagini fantastiche che soprattutto rispettano lo spirito del film. e il suo stile visivo, ovvero l'approccio grafico che si rifà al videogame. Non era facile riprodurre in maniera impeccabile un mondo cubico e squadrato, dove perfino gli animali oltre alle cose sono costruiti a blocchi e dove regna una sorta di anarchia assoluta al servizio della creatività e dell'immaginazione.

Jason Momoa nell'Overworld

Ebbene il video 4K riproduce tutto questo con grande fedeltà, e anche dove le componenti del mondo reale e della CGI non si fondono perfettamente, questo dà solamente un ulteriore tocco di raffinatezza visiva e di ruspante aderenza al videogioco. Il dettaglio è eccellente in ogni circostanza dando risalto a tutti i mille particolari di questo mondo così singolare, ma anche la profondità di campo è suggestiva mentre la compattezza del quadro resta granitica anche quando l'azione è pura frenesia e caos. Ulteriore tocco di qualità un croma perfettamente aderente al look, con colori da videogame, un contrasto ottimamente calibrato e un nero profondo.

L'audio e la bella sorpresa di un travolgente Dolby Atmos italiano

Una delle ambientazioni di Un film Minecraft

Per quanto riguarda l'audio, Warner sfodera una bella sorpresa per i fan italiani e presenta una traccia Dolby Atmos anche nella nostra lingua, proprio come per l'originale inglese. Ed è un gran bel sentire, soprattutto per un film che di esplosioni sonore e suggestioni acustiche ne ha in portata industriale. L'audio infatti è impressionante dalla prima all'ultima scena per attività dei surround, effetti panning, impatto generale ed energia trasmessa, grazie anche a un sub muscolare. Ma a questo mix già travolgente, il Dolby Atmos abbina anche un sapiente uso della verticalità, in modo da avvolgere davvero lo spettatore in una bolla sonora e bombardarlo di effetti di ogni tipo, rendendo l'esperienza incredibilmente immersiva. A questo si associano dialoghi perfetti e ben posizionati e una resa ottimale della musica, che si integra in maniera fluida con gli effetti sonori.

Gli extra: quasi un'ora di curiosità e approfondimenti

Jack Black e Jason Momoa in una scena di Un film Minecraft

Buono anche il reparto dedicato agli extra, che troviamo anche sul disco 4K UHD. Si tratta di quasi un'ora di materiale, quasi sempre interessante. Si parte con Building the World of Minecraft: Block Party (14'), featurette nella quale il regista, Jack Black ma anche produttori, scenografi e creatori del gioco raccontano le incredibili sfide affrontate per dare vita sul grande schermo al mondo di Minecraft. Si prosegue con Creepers, Zombies and Endermen Oh My! (13'), contributo nel quale la discussione verte soprattutto su come realizzare le creature del gioco attraverso effetti pratici e CGI.

Una spettacolare sequenza con i piglins in volo

A seguire A Minecraft Movie: Pixel Pals (14'), con approfondimenti sul cast, sull'alchimia fra Jack Black e Jason Momoa e sulla passione degli attori per il videogame, e poi ancora A Minecraft Movie: Block Beats (9'), dove cast e troupe rendono omaggio al talento musicale di Jack Black. In chiusura Marlene + Nitwit (5'), con Jared Hess e gli altri che raccontano in modo ironico la storia romantica parallela che coinvolge la vicepreside Marlene (Jennifer Coolidge) e un ribelle abitante del Villaggio nell'Overworld.