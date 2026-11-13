Un buon avvocato, recensione: il legal drama francese convince a metà

In Italia di legali scorretti abbiamo visto Luca Argentero nei panni del controverso e affascinante protagonista di Avvocato Ligas, serie Sky Original di grande successo. Ma che questo archetipo di personaggio piaccia realmente al grande pubblico lo conferma ulteriormente il fatto che Un buon avvocato, nuova esclusiva del catalogo Netflix, abbia scalato in pochi giorni la classifica dei titoli più visti sulla piattaforma.

Un buon avvocato: una scena del film Netflix

Il film batte bandiera francese e, come accennato, ci propone un protagonista dal taglio borderline, pronto a mettersi alla prova in un caso che lo pone di fronte alla propria coscienza, mentre deve anche difendersi da un'accusa che potrebbe mettere a rischio la sua intera carriera. Troppa carne al fuoco per sole due ore di visione? Scopriamolo insieme.

Un buon avvocato, o forse no

Léonard Landry è un penalista di grande talento, ma anche un individuo che ha progressivamente compromesso la propria vita professionale e privata, frequentando la peggiore clientela possibile. Perso tra cocaina, alcol e rapporti sempre più pericolosi, ha smarrito la bussola e sembra ormai arrivato a un punto di non ritorno. Durante un'udienza in tribunale, infatti, resta vittima di un'overdose, episodio che lo costringe a un periodo di disintossicazione e rischia di costargli la radiazione dall'albo.

Il protagonista di Un buon avvocato

Per prepararsi assume il giovane tirocinante Noé, che diventa una sorta di sua ombra nei giorni che precedono l'imminente processo a suo carico. Nel frattempo, una nuova vicenda potrebbe rappresentare un'occasione di riscatto: un ragazzo congolese è stato infatti testimone di alcuni loschi traffici tra un gruppo terroristico locale e il potente conglomerato francese Varenne. Se Léonard riuscisse a ingraziarsi il testimone, potrebbe sfruttarne la posizione a proprio vantaggio nel tentativo di riallacciare i rapporti con Iris Saint Didier, avvocata della società e sua ex compagna, il cui appoggio gli sarebbe molto utile in vista di ciò che lo attende.

Essere o non essere

Il titolo vorrebbe fungere quasi da ossimoro, anche se è in parte veritiero. E sì, Léonard è indubbiamente un avvocato capace, uno che conosce le pieghe della legge a menadito e sa come sfruttare i vari cavilli a proprio vantaggio, anche quando si tratta di difendere personcine non propriamente raccomandabili.

Un buon avvocato: una scena del film Netflix

Ma essere Un buon avvocato non significa automaticamente essere anche un buon essere umano, giacché la sua quotidianità è costellata di vizi - mostrati immediatamente nel prologo - e di frequentazioni della peggior specie, comprese quelle legate a quell'ambiente criminale dal quale la sua professione dovrebbe spingerlo a prendere le distanze. Come si suol dire, "la legge non è sempre giusta", ed ecco che l'ambiguità diventa l'effettivo traino dell'intera narrazione. Un'ambiguità che, va detto, è ben gestita dall'interpretazione di Laurent Lafitte, a suo agio in un cast eterogeneo che vede nei ruoli chiave Anthony Bajon - già ottimo nel tesissimo Maldoror (2024) - e una sempre deliziosa Mélanie Laurent.

In cerca di se stesso

Un personaggio che non fa altro che muoversi continuamente in zone d'ombra, in cerca di quel ravvedimento finale che il pubblico è portato ad aspettarsi, ma che si rivela quanto mai incerto fino all'ultimo. Il regista e sceneggiatore Tristan Séguéla - una carriera non trascendentale, tra piccolo e grande schermo - ha lavorato con equilibrio su un impianto classico, ma la confezione a tratti televisiva nega alla vicenda quell'ampio respiro che avrebbe meritato in alcuni passaggi chiave. Tanto che le scene madri arrivano in parte telefonate, attenuando quel velo di incertezza che aveva caratterizzato soprattutto i primi due terzi di visione.

Un buon avvocato prima o poi?

Lo stesso contrasto tra gli interessi della multinazionale e la condizione di povertà dei Paesi africani, con la figura del giovane immigrato delineata in maniera non sempre credibile, rischia di far passare in secondo piano il discorso sullo strapotere delle grandi compagnie, che tramite il denaro riescono a comprarsi facilmente favori, quando non la legge stessa. Forse era troppo da chiedere a una produzione streaming quale Un buon avvocato è, ma a volte sarebbe meglio non accontentarsi e provare a dire qualcosa di realmente originale, anziché limitarsi a un pur dignitoso compitino di routine.