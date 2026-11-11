Chiaroscuro: Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi raccontano la nuova serie Netflix

Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi tra faldoni, buddy comedy e il gioco degli opposti nella nuova serie Netflix ChiaroScuro.

Un esteta impeccabile nel valutare opere d'arte e nel vestire ma caotico e imprevedibile nelle scelte di vita; un poliziotto rigoroso e procedurale sul lavoro, ma incline al romanesco e all'informalità nella quotidianità. Già attraverso polarità visiva e caratteriale dei due protagonisti Cosmo e Angelo, la serie Netflix Chiaroscuro dichiara la propria natura: un racconto dove le sfumature contano più delle tinte piatte e dove la commedia poliziesca diventa il terreno ideale per esplorare le contraddizioni umane.

Disponibile in piattaforma dall'11 novembre, questa produzione usa il mondo dell'arte per raccontare la sottile linea che intercorre tra vero e falso d'autore parlandoci anche dei traumi e delle incertezze di due individui che, seppur agli antipodi, risultano estremamente complementari. Abbiamo parlato di questi aspetti con Pierpaolo Spollo e Andrea Lattanzi, interpreti del bizzarro duo alla guida della storia.

Il gioco del vero e del falso: recitare tra opposti

Al centro della narrazione non c'è solo un'indagine, ma un gioco di specchi che riflette l'identità di chi indaga. È Pierpaolo Spollon a mettere a fuoco il nucleo tematico che muove la serie, spiegando come i contrasti interiori convivano sotto la superficie di ogni individuo: "All'interno della stessa persona convivono aspetti contrapposti: parliamo di vero e falso, parliamo di originalità, parliamo di copia. Qual è la maschera che ci mettiamo? Qual è il nostro vero io? La serie parla di tutto questo".

Dare forma a queste ambivalenze senza scivolare nella caricatura ha richiesto un costante lavoro di bilanciamento, guidato con fermezza dal regista Jan Maria Michelini. A ricordarlo è sempre Spollon: "Limarli è stato abbastanza complesso. Devo dire che Jan ce l'aveva ben preciso in mente, quindi ci ha dato lui stesso la direzione. Ci ha limato, ci ha ricordato dei confini, perché si parlava molto di opposti".

La regola del 70/30: quanta vita vera c'è nella finzione?

Quando si affronta il mestiere dell'attore, il confine tra vissuto personale ed elaborazione scenica diventa cruciale. Nel caso di Chiaroscuro, i due interpreti hanno approcciato la costruzione dei propri ruoli partendo da prospettive opposte. Per Pierpaolo Spollon, il punto di partenza per Cosmo è stato prevalentemente autobiografico: "Volendo essere estremamente onesti, c'è un 65-70% di vita vissuta, di esperienze fatte, e un 30% di studio su come ci si può trovare in determinate situazioni. Né io né lui abbiamo vissuto tutte le situazioni che affrontano i nostri personaggi; il gioco dell'attore è cercare di capire come reagirebbe il personaggio con quel background specifico".

Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi nella serie

All'opposto, per calarsi nei panni del metodico Angelo, Andrea Lattanzi ha dovuto compiere un percorso inverso, dominato dallo studio tecnico e dal lessico burocratico: "Quello che c'è in Angelo su tutto quel contesto di formalità non mi rispecchia neanche lontanamente, io sono proprio l'opposto. Ho faticato un bel po' a studiare tutta quella roba, faldoni su faldoni, terminologie e fascicoli. Direi che c'è un 30% di vissuto mio e un 70% in cui mi ci sono dovuto mettere a livello di studio. Il 30% riguarda la parte sentimentale, quel mondo interiore che si porta dentro: una bontà che alla fine lo rende un pezzo di pane".

Oltre il poliziesco classico: il modello Colombo e la buddy comedy

Pur mantenendo la tensione investigativa, Chiaroscuro sceglie di allontanarsi dai toni cupi del crime tradizionale, puntando con decisione sulla formula della buddy comedy e sull'alchimia tra i due protagonisti.

Una scena di ChiaroScuro

Spollon individua un riferimento piuttosto illustre nella gestione del mistero: "Siamo fortunati perché stiamo parlando di un light crime, dove l'elemento preponderante è la buddy comedy. Apprezzo da morire che il regista abbia intelligentemente puntato su un'investigazione stile Colombo: entri nella stanza e hai già più o meno capito che cosa è successo. La cosa interessante diventa vedere come riescono a mettere alle strette il criminale. Più che un crime canonico, è una commedia, un romanzo di amicizia".