The Body, la recensione della serie Netflix: fede, colpa e i tormenti oscuri dell'adolescenza

Tra colpa, superstizione e pulsioni represse, The Body esplora le ombre più oscure dell'adolescenza in una serie visivamente potente e ricca di suggestioni.

Raccontare l'adolescenza non è mai cosa semplice. Quel periodo così complesso della vita nasconde in sé parecchie insidie narrative e così tanti punti di vista che riuscire a catturarne i tumulti e le contraddizioni diventa ben presto un'impresa ardua per qualsiasi sceneggiatore. Dai teen drama più spensierati fino a cult generazionali come Euphoria, sembra che ormai ogni dinamica sia già stata sviscerata, amori travagliati e trasgressioni comprese.

È proprio in questo panorama che si inserisce The Body, serie Netflix scritta e diretta da Quinn Shephard, che porta sullo schermo i conflitti e i sotterfugi di un gruppo di ragazze di una scuola cattolica, in un contesto in cui sete di libertà, fede, dogmi e sostanze stupefacenti si mescolano in una miscela letale.

Una fatale notte di Halloween

È la notte di Halloween e la squadra di danza di un istituto cattolico organizza il consueto rito di iniziazione per la nuova compagna, Grace, da pochissimo entrata nel gruppo in vista delle gare regionali. Tra goliardiche invocazioni al diavolo, sostanze, bicchieri di troppo e discorsi ammiccanti attorno al fuoco, la serata sembra scorrere senza intoppi. La situazione però precipita quando la caposquadra Anya (ideatrice del party e fornitrice della droga) trova Grace a terra, in preda alle convulsioni. Con l'aiuto di Lisbeth, una ragazza arrivata da poco e dal passato nebuloso, le due decidono di accompagnarla in ospedale con l'intenzione di lasciarla all'ingresso senza farsi identificare.

Il personaggio di Anya

Il piano però salta quando, durante il tragitto in auto, Grace smette improvvisamente di respirare. In preda al panico e nel timore di serie ripercussioni, Anya e Lisbeth la riportano a casa e la adagiano nel suo letto per cancellare ogni traccia della sua presenza alla festa; un disegno che rischia di crollare quando Leo, il fratello di Lisbeth, si introduce nell'abitazione e trova la compagna priva di sensi.

Tra morbosità e ritmo dilatato

L'adolescenza è un inferno, letteralmente, e raccontarla su schermo può rivelarsi ancora più insidioso. Si può scegliere di metterne a fuoco gli aspetti più luminosi (i nuovi amori, le speranze per il futuro) oppure esplorarne le pieghe più oscure (le scosse emotive, i desideri inconfessabili, il sesso e la paura); in questo secondo caso, tuttavia, il rischio di scivolare nell'autocompiacimento morboso e nel sensazionalismo è dietro l'angolo. È una trappola da cui The Body non riesce a mettersi del tutto al riparo: nei suoi otto episodi da circa cinquanta minuti ciascuno, la serie stipa ogni genere di eccesso - tra trasgressioni, scoperte sessuali, pulsioni represse e pensieri intrusivi - affidandosi a personaggi costantemente al limite.

Una scena di The Body

A frenare la riuscita complessiva emergono soprattutto due criticità: da una parte un ritmo fin troppo dilatato, che appesantisce un racconto già costruito su minimi indizi; dall'altra uno sguardo registico che indugia con fare un po' artefatto sulle situazioni più torbide, pur avendo il merito di descrivere con puntualità la nascita della psicosi e della suggestione collettiva.

L'estetica sacra di Quinn Shephard

Decisamente più convincente è invece l'impianto visivo. Quinn Shephard imprime alla serie un'identità stilistica netta e affascinante, giocando con il contrasto tra iconografia profana e simboli sacri, fino a comporre ogni inquadratura quasi fosse un dipinto a tema religioso. Le immagini si trasformano così nel veicolo principale di archetipi e di una visione distorta e manipolatoria, che rimane costantemente al cuore dell'intreccio. The Body si rivela dunque un'opera destinata a spettatori pazienti: un titolo che rinuncia al dinamismo e alle svolte serrate per comporre un mosaico fatto di minuscoli frammenti, lasciando sedimentare la tensione fino a un'escalation conclusiva più incalzante.