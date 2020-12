Tutti per 1 - 1 per tutti, Pierfrancesco Favino: “Un film per affrontare insieme la paura”

Tutti per 1 - 1 per tutti: un momento del film con Pierfrancesco Favino

A due anni di distanza da Moschettieri del re, Giovanni Veronesi riunisce di nuovo Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo per tornare a impugnare le spade di D'Artagnan, Porthos e Athos in Tutti per 1 - 1 per tutti, a Natale in onda su Sky e in streaming su Now Tv.

Tutti per 1 - 1 per tutti: una scena con Pierfrancesco Favino

In questo nuovo film (di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Tutti per 1 - 1 per tutti) D'Artagnan e i suoi incontrano Cyrano de Bergerac (Guido Caprino) e la regina Anna d'Austria (Margherita Buy), mentre il loro compagno Aramis (Sergio Rubini) si reincarna in un lupo. Uno dei temi forti di Tutti per 1 - 1 per tutti è quello di affrontare le nostre paure: come si fa? Per Valerio Mastandrea: "Abbandonandosi alla paura: non avendo paura di avere paura. Si ha paura di quello che non si conosce, però a volte bisogna anche abbandonarsi alle paure per vedere quali sono le risorse che si è in grado di mettere in campo per affrontarle. Questo film per me è una grande storia d'amore: di base è una storia d'amore tra due anime pure coadiuvate da un contesto di cialtronaggine e di opportunismo da parte di alcuni di noi. A muoverci però è questo grande ideale di amore puro. Nel bene e nel male".

Per Pierfrancesco Favino invece: "Questo è un momento di paura: la stiamo vivendo, stiamo cercando di allontanarla. Una cosa che possiamo fare col nostro mestiere è intercettarla in qualche modo: la paura ha bisogno di essere condivisa e a volte consolata. Questo film, la sera di Natale, speriamo riesca a parlare a quella paura lì e a mitigarla un po'".

Intervista a Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo

