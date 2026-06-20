Toy Story: ma che fine ha fatto il pinguino Wheezy? Lo svela Pete Docter!

Occhi tristi e voce da crooner, Wheezy è personaggio quasi tragico. Nonostante sia amato, ha fatto perdere le sue tracce dopo il secondo capitolo della saga. Durante la premiere di Toy Story 5 abbiamo chiesto al direttore creativo della Disney Pixar dove sia finito.

Ce lo siamo chiesto tutti, avendolo assurdamente perso di vista dopo Toy Story 2. Che fine ha fatto Wheezy, il pinguino canterino? Personaggio che, in poche scene, è riuscito a entrare nel cuore dei fan. Una figura quasi tragica nella sua concezione: un tempo era uno dei giocattoli preferiti di Andy, finché un giorno non si ruppe accidentalmente il fischietto. Wheezy finì sullo scaffale più alto, dove fu dimenticato, ricoperto di polvere.

Wheezy in Toy Story 2

Il povero pinguino, all'inizio di Toy Story 2, racconta a Woody che cercò di squittire per chiedere aiuto, ma nessuno riusciva a sentirlo perché il suo fischietto era ancora rotto. Un crooner senza più la sua voce. C'è qualcosa di più terribile?

Toy Story e la presenza del pinguino Wheezy

Nonostante sia stato centrale nel secondo episodio del franchise, tanto che chiuse il film con la sua interpretazione di Hai un amico in me, del mitico Wheezy si sono più o meno perse le tracce. In Toy Story 3 appare solo brevemente attraverso i vecchi video domestici che la signora Davis ha registrato quando Andy e Molly erano piccoli.

Nel terzo film della saga, Woody accenna che Wheezy, Lavagna Magica e Bo Peep sono stati venduti nei mercatini dell'usato. Questa volta Woody e compagni non siano riusciti a salvarlo. E poi? Nulla. Del piccolo pinguino con il papillon rosso si sono letteralmente perse le tracce. Almeno fino a oggi.

Il destino di Wheezy rivelato da Pete Docter!

Già perché, pur non essendo in Toy Story 5 di Andrew Stanton, Pete Docter, direttore creativo Disney Pixar nonché produttore esecutivo del film, ha rivelato al microfono di Movieplayer qualche informazione in più sulle sorti del personaggio. "Wheezy è ancora in giro, ma probabilmente è sepolto sul fondo di qualche scatola", ha spiegato Docter, sorridendo, prima di dire che "sì, forse è il momento di tirarlo fuori". Che possa tornare in un nuovo capitolo della saga? Nonostante non ci sia nulla di ufficiale lo stesso Stanton si è mostrato fiducioso sul proseguo della storia accennando a un'ipotetica "epoca Bonnie" che dovrebbe concludersi con il sesto film.

Una pazzesca curiosità sul personaggio

Insomma, che il mitico Wheezy, voce calda e occhi tristi, sia pronto a tornare? Speriamo. Intanto, chiudiamo con una curiosità: il tenero pinguino ha sempre fatto parte del tessuto della saga, ancor prima di Toy Story 2, tanto che originariamente doveva essere un giocattolo fluorescente per cani di nome Binky. Altro pazzesco fun fact: venne menzionato nella pubblicità del 1995 per il primo film, 'Intervista sul set 2' (il video lo trovate nel video YouTube in fondo all'articolo). Buzz, all'intervistatore, chiede di salutare Wheezy, amico suo e di Woody, definendolo un "giocattolo da asmatico con un cuore d'oro", promettendogli che presto arriverà un nuovo fischietto. C'è qualcosa di più commovente?