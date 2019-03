Top Gun 2: tutto quello che sappiamo del sequel

In un periodo come questo, in cui la nostalgia per gli anni '80 e '90 è così di moda a Hollywood, e il recente Captain Marvel è solo l'ultimo esempio, Top Gun, il film uscito in sala nel 1986 e interpretato da un allora giovanissimo Tom Cruise, non poteva che tornare sul grande schermo con un adrenalinico sequel. Nel primo film, che potete trovare su InfinityTV, il tenente Pete "Maverick" Mitchell e il sottotenente Nick "Goose" Bradshaw, tra un acrobazia in volo e l'altra, imparavano a combattere la minaccia russa nella prestigiosissima scuola per Top Gun, il meglio dell'aeronautica militare americana. In Top Gun: Maverick, che verrà ambientato ai giorni nostri, droni tecnologicamente avanzati e combattimenti di quinta generazione prenderanno il posto delle spericolate spacconate aeree che tanto avevano fatto amare Top Gun agli adolescenti cresciuti negli anni '80.

A capo del progetto, in cui Tom Cruise interpreterà nuovamente il ruolo da protagonista, troviamo Joseph Kosinsky, che ha già diretto l'attore in Oblivion. La sceneggiatura è stata invece affidata a Peter Craig (The Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1 & Parte 2) e Justin Marks (Il libro della giungla). Questo secondo Top Gun non ha ancora un titolo definitivo, ma voci attendibili (tra cui proprio quella di Tom Cruise) affermano che si rifarà al nome di battaglia dal suo protagonista e si chiamerà appunto Top Gun: Maverick. Con questo articolo proveremo quindi a fare il punto della situazione su quello che sappiamo su Top Gun 2, dal cast confermato alle indiscrezioni sulla trama.

Che cosa è trapelato della trama di Top Gun: Maverick?

Per quanto riguarda la trama di Top Gun: Maverick i dettagli a nostra disposizione non sono molti: il personaggio interpretato da Tom Cruise, sarà sempre un asso dell'aviazione ma decisamente più attempato, dovrà fare i conti con una nuova generazione di piloti, tra cui Bradley Bradshaw, figlio del suo defunto partner e amico "Goose". Kelly Mcgills non tornerà nei panni dell'astrofisica "Charlie" Blackwood, interesse amoroso di Pete Mitchell nel primo film, ma come personaggio femminile principale troveremo una madre single che gestisce un bar vicino alla base, ruolo che è stato affidato a Jennifer Connelly.

Il punto focale della storia, come vi avevamo anticipato, sarà il grande cambiamento nell'aeronautica militare dal punto di vista tecnologico e delle tecniche di combattimento: da una parte avremo Maverick, rappresentante della vecchia guardia, e dall'altra Bradley e i suoi giovani compagni, che vogliono allontanarsi radicalmente dal passato e da quello che rappresenta. Il rapporto tra Maverick ed il figlio di "Goose" non sarà inizialmente idilliaco, ma col tempo i due scopriranno di avere molto in comune e si rispetteranno a vicenda.

Il cast di Top Gun: Maverick, nuovi protagonisti e vecchie conoscenze

Oltre a Tom Cruise l'unico tra i protagonisti del primo film a tornare nel cast di questo sequel sarà Val Kilmer nel ruolo di Tom "Iceman" Kazinsky, il pilota un tempo rivale di Maverick. Miles Teller (Whiplash e Fantastic 4 - I fantastici 4) interpreterà invece Bradley Bradshaw, ruolo che inizialmente si vociferava sarebbe stato affidato a Glen Powell (Hidden Figures e Sand Castle), attore che farà comunque parte del cast ma di cui non si conosce ancora il personaggio. Al film prenderanno parte anche Jon Hamm ed Ed Harris, ma sui loro ruoli non è trapelata alcuna indiscrezione. L'unico altro pilota che sappiamo farà parte delle nuove leve dell'aeronautica militare è Fritz, interpretato da Manny Jacinto, conosciuto al grande pubblico per la sua parte in The Good Place. Le informazioni riguardo ad i personaggi femminili sono molto scarse e, a parte Jennifer Connelly che si suppone interpreterà il principale interesse amoroso di Maverick, sappiamo solo che Monica Barbaro, Chelsea Harris e Jean Louisa Kelly ricopriranno un qualche ruolo nel film.

Il sequel di Top Gun, quando arriverà al cinema?

La data di uscita di Top Gun: Maverk era stata inizialmente prevista per il 2019, per il 12 luglio negli Stati Uniti, a pochi giorni dall'uscita di Spider-Man: Far From Home e de Il re leone. Qualche settimana dopo l'inizio delle riprese l'uscita è stata però spostata al 26 giugno 2020 (sempre negli USA), forse per poter dedicare più tempo alla post-produzione delle numerose scene di combattimento. Al momento non possiamo nemmeno supporre la data in cui vedremo il primo trailer del film, speriamo però di non dover aspettare troppo a lungo per ritrovare Tom Cruise in azione in un ruolo che è stato così iconico per la sua carriera.