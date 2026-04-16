Ariana Grande, ora sappiamo chi interpreta nel nuovo Ti Presento i Fotter

L'attrice e popstar è la new entry della saga che vede il ritorno dei volti storici di Ben Stiller e Robert De Niro. Il nuovo capitolo arriverà al cinema durante la prossima stagione natalizia

A sorpresa, Universal Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Ti Presento i Fotter, il quarto capitolo della saga iniziata con Ti presento i miei e con protagonisti Ben Stiller e Robert De Niro.

Ariana Grande è la new entry della saga e il suo personaggio è al centro della narrazione del nuovo film, ma scopriamo meglio qual è il suo ruolo all'interno della nuova storia.

Ariana Grande in una scena di Ti Presento i Fotter

Il ruolo di Ariana Grande in Ti Presento i Fotter

La popstar, reduce dal successo internazionale dei due film di Wicked al cinema, interpreta Olivia Jones, una ragazza che frequenta Henry Fotter, figlio di Greg, il protagonista storico della saga interpretato da Stiller. La giovane sarà costretta a passare il test dei futuri suoceri anche se sembra che Gaylord abbia ereditato le stesse doti paranoiche di Jack Byrnes, che ha sempre il volto di Robert De Niro.

"Immagino si possa dire che io sia il nuovo De Niro della serie", ha spiegato Stiller sul palco della CinemaCon. Dalle quinte è entrato De Niro, suscitando l'entusiasmo degli esercenti. Entrambi hanno sottolineato quanto fosse un onore dare il benvenuto a Grande nel gruppo, con De Niro che l'ha definita "probabilmente la partner di scena più divertente con cui abbia mai avuto la fortuna di condividere lo schermo", con buona pace di Stiller, che ha guardato stranito il pubblico presente.

Ben Stiller, Skyler Gisondo e Ariana Grande in una scena di Ti Presento i Fotter

Cosa succede nel trailer di Ti Presento i Fotter

Nel filmato Olivia Jones, interpretata da Grande, è l'amorevole fidanzata di Henry, interpretato da Skyler Gisondo (già visto in Superman nei panni di Jimmy Olsen). Da sempre una persona che punta in alto, Olivia racconta alla famiglia (compresa la moglie sullo schermo di Stiller, Teri Polo) di essersi formata come negoziatrice dell'FBI per la liberazione degli ostaggi - ed è intenzionata a usare le sue competenze per liberare il fidanzato da una relazione di codipendenza con Stiller. A peggiorare le cose per il vecchio Greg Focker, l'intera famiglia è ossessionata dalla nuova fidanzata di Henry.

Quando esce il nuovo capitolo della saga

Il film arriverà nelle sale quando saranno passati ben 16 anni dal capitolo precedente, ovvero Vi presento i nostri. Ti Presento i Fotter (che nell'originale è intitolato Focker-In-Law), uscirà il Giorno del Ringraziamento, il 26 novembre 2026, nelle sale americane, giusto in tempo per fare da apripista alle festività natalizie successive.