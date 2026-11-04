Ti presento i Fotter: come vincere biglietti omaggio per le anteprime in 9 città italiane

Movieplayer.it offre ai suoi lettori la possibilità di assistere gratuitamente alle anteprime di Ti presento i Fotter, il nuovo capitolo della saga comica con Ben Stiller, Robert De Niro e Ariana Grande: ecco come richiedere gli inviti per due persone e in quali città si terranno le proiezioni

Il ritorno della famiglia Fotter è sempre più vicino e, prima dell'arrivo nelle sale italiane, sarà possibile vedere in anteprima la nuova commedia Ti presento i Fotter, il film diretto da John Hamburg con Ben Stiller, Robert De Niro e Ariana Grande.

Grazie a una nuova iniziativa, Movieplayer.it mette a disposizione dei propri lettori 15 inviti omaggio per ciascuna delle proiezioni in programma, validi per due persone. Un'occasione per assistere gratuitamente al film in ben 9 città italiane, da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna, Firenze e Napoli.

Ben Stiller, Skyler Gisondo e Ariana Grande in una scena di Ti Presento i Fotter

Ti presento i Fotter: le città e le date delle anteprime

Le proiezioni speciali della nuova commedia si svolgeranno tra il 10 e il 12 novembre 2026. Ecco il calendario completo delle anteprime e le sale coinvolte:

Martedì 10 novembre

Roma - The Space Parco de' Medici

Torino - The Space

Bologna - The Space

Modena - Vittoria

Mercoledì 11 novembre

Brescia - OZ

Roma - UCI Porta di Roma

Napoli - UCI Casoria

Firenze - UCI Campi Bisenzio

Milano - UCI Bicocca

Giovedì 12 novembre

Bari - Galleria

Per ognuna delle proiezioni sono disponibili 15 inviti omaggio, ciascuno valido per due persone. I biglietti potranno essere richiesti fino a esaurimento delle disponibilità.

Per provare ad aggiudicarsi uno degli inviti messi a disposizione da Movieplayer.it è sufficiente inviare una email all'indirizzo info@weareagency. La richiesta dovrà indicare nome e cognome, la città e la data della proiezione scelta.

Gli inviti saranno assegnati fino a esaurimento dei posti disponibili.

Affrettatevi, quindi, a inviare la vostra richiesta per non perdere l'occasione di vedere in anteprima Ti presento i Fotter.

La trama della nuova commedia con Ben Stiller e Robert De Niro

Robert De Niro e Ariana Grande in una scena di Ti Presento i Fotter

Diretto da John Hamburg, Ti presento i Fotter (nella versione originale Focker-in-Law) è il quarto capitolo della saga comica cominciata con Ti presento i miei nel 2000 e proseguita con Mi presenti i tuoi? e Vi presento i nostri, che ha conquistato il pubblico con le disavventure della famiglia Fotter e dei Byrnes.

Al centro della storia troviamo Henry Focker, ormai adulto, figlio di Greg e Pam e nipote dell'ex agente della CIA Jack Byrnes. Quando Henry decide di sposare la sua fidanzata Olivia (interpretata dalla new entry Ariana Grande), una donna dal carattere forte e decisamente imprevedibile, gli equilibri familiari sono destinati a essere messi nuovamente alla prova.

Nel cast ritroveremo Ben Stiller nei panni di Greg Fotter, Robert De Niro in quelli di Jack Byrnes, Teri Polo e Blythe Danner. E torneranno naturalmente anche Owen Wilson, interprete di Kevin Rawley, e Skyler Gisondo, che tornerà nei panni di Henry Focker.

Ti presento i Fotter arriverà poi ufficialmente nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 25 novembre 2026, distribuito da Eagle Pictures.