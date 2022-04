Tales of the Walking Dead: Samantha Morton tornerà nel ruolo di Alpha

Samantha Morton tornerà nel ruolo di Alpha nella serie antologica Tales of the Walking Dead, l'attrice è la prima veterana del franchise confermata per il nuovo show.

I fan di The Walking Dead celebrano il gradito ritorno di Alpha. Samantha Morton tornerà a interpretare la leader dei Sussurratori in Tales of the Walking Dead. L'attrice è la prima veterana di The Walking Dead a essere annunciata per la serie spin-off antologica.

The Walking Dead 10: Jeffrey Dean Morgan e Samantha Morton in Walk with Us

Alpha apparirà in un singolo episodio nella prima stagione, composta da sei parti, come rivela EW. I dettagli della trama dell'episodio al momento vengono tenuti nascosti.

Come ben sanno i fan di The Walking Dead, Alpha ha terrorizzato i sopravvissuti di Alessandria, Hilltop e del Regno come leader dei Sussurratori, un gruppo che tagliava i volti degli walkers, li indossava come maschere e vagava tra i morti viventi inosservato, governando così intere orde di camminatori.

L'ipotesi è che l'episodio di Tales Of The Walking Dead in cui apparirà Alpha possa essere una storia prequel per il personaggio, dal momento che Alpha è stata assassinata da Negan (Jeffrey Dean Morgan) in The Walking Dead. Lo show presentava alcuni flashback su come lei e sua figlia Lydia (Cassady McClincy) fossero sopravvissute all'inizio dell'epidemia e come in seguito avessero incontrato con l'uomo che sarebbe diventato il suo secondo in comando, Beta (Ryan Hurst).

Interview With the Vampire, Better Call Saul 6, Tales of the Walking Dead: primo sguardo nel promo AMC

Tales of the Walking Dead anticipa il ritorno di altri volti familiari del franchise, ma finora AMC ha confermato solo i nuovi arrivati. Lauren Glazier e Matt Medrano sono le ultime novità in un cast che comprende Anthony Edwards, Parker Posey, Terry Crews, Poppy Liu, Jillian Bell, Olivia Munn, Jessie T. Usher, Danny Ramirez, Loan Chabanol e Embeth Davidtz.

Channing Powell, sceneggiatrice di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, è la showrunner di Tales of the Walking Dead, che sarà presentato in anteprima quest'estate. Scott M. Gimple, chief content officer di Walking Dead Universe, sarà il produttore esecutivo.