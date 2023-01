The Last of Us ottiene un impressionante 100% su Rotten Tomatoes

Con l'uscita delle prime recensioni di The Last of Us, arriva anche la percentuale ottenuta sul noto aggregatore Rotten Tomatoes, molto consultato dagli utenti oltreoceano. La serie HBO ha ottenuto un impressionante 100% di recensioni positive.

C'è da dire che il totale, nel momento in cui scriviamo, è di 26 recensioni caricate sul portale (quindi potrebbe scendere leggermente nei prossimi minuti), ma il fatto che siano tutte sopra la sufficienza fa sperare i fan, stavolta è tutto vero: è possibile realizzare un ottimo adattamento di un videogioco dopo anni di tentativi maldestri e fallimentari in materia (qualcuno ha detto Resident Evil: La serie?).

The Last of Us, la recensione: Un viaggio sofferto che non vedevamo l'ora di compiere

Con Pedro Pascal e Bella Ramsey protagonisti, The Last of Us debutterà su HBO il 15 gennaio prossimo, mentre in Italia arriverà su Sky e in streaming sulla piattaforma Now il 16 gennaio seguente (in versione originale sottotitolata).