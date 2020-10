The Haunting of Bly Manor: tutti i fantasmi nascosti nella serie Netflix

Scopriamo insieme tutti i fantasmi nascosti in The Haunting of Bly Manor, seconda stagione della serie Netflix, ispirata a Il giro di vite di Henry James.

The Haunting of Bly Manor: Amelie Bea Smith in un momento della serie Netflix

Finalmente è arrivata su Netflix, a due anni dalla prima stagione, The Haunting of Bly Manor, serie ispirata a Il giro di vite di Henry James. La storia è quella di una giovane donna, Dani (Victoria Pedretti), che viene assunta come istitutrice di due bambini rimasti orfani, Miles e Flora. Nella casa con loro - oltre alla governate Hannah, il cuoco Owen e la giardiniera Jamie - sono presenti anche numerose figure spettrali, con cui ognuno dei personaggi, in diversi momenti della storia, sarà costretto a interagire.

Come nel caso di Hill House, anche in questa seconda stagione in ogni episodio fanno la comparsa numerose figure spettrali all'interno della casa, la sfida è riuscire a scorgerli e trovarli tutti. Per questa ragione abbiamo deciso di scrivere questo articolo, in cui raduniamo tutti I fantasmi nascosti di The Haunting of Bly Manor, rigorosamente in ordine di apparizione e lasciando da parte quelli principali (inserendo quindi solo gli spettri che non vogliono farsi trovare e che intravediamo sullo sfondo).

Ovviamente in questo articolo sono presenti molti spoiler: se non avete visto la serie a voi la scelta se proseguire con la lettura.

Episodio 1: Il gran bel posto

1) Minuto 20:56 - Flora sta mostrando la casa a Dani, prima di salire le scale, in alto a destra, si scorge una sagoma femminile vestita di bianco.

Uno dei fantasmi nascosti in The Haunting of Bly Manor

2) Minuto 20:59 - Subito dopo, sempre durante il tour della casa, mentre Flora sale le scale scorgiamo una figura con il cappello alla sua destra.

Uno dei fantasmi nascosti in The Haunting of Bly Manor

3) Minuto 27:22 - Dani parla con Miles, già a letto, e dietro di lei, nel bagno che unisce le stanze dei due bambini, scorgiamo una figura con cappello (quello che abbiamo visto prima vicino alle scale) dietro la porta.

Uno dei fantasmi nascosti in The Haunting of Bly Manor

4) Minuto 28:57 - La stessa figura spettrale la ritroviamo subito dopo, nello specchio del bagno, mentre Dani passa da una camera all'altra.

Uno dei fantasmi nascosti in The Haunting of Bly Manor

5) Minuto 29 - Dopo aver messo a letto Miles e Flora, Dani raccoglie la bambola della Signora del Lago che si trovava sotto alla cassettiera. Dietro a lei, nello specchio, scorgiamo una figura spettrale

Una figura spettrale nascosta in The Haunting of Bly Manor

6) Minuto 29:13 - Dopo aver riposto la bambola sotto alla cassettiera, Dani rimbocca le coperte a Flora: dietro di lei vediamo una strana sagoma dalle estremità appuntite, forse un medico della peste (come quello che vedremo poco dopo).

Una figura spettrale nascosta in The Haunting of Bly Manor

7) Minuto 32 - Ecco ancora uno dei fantasmi ricorrenti della saga, il medico della peste: lo vediamo dietro a Dani mentre la ragazza si aggira, di notte, per Bly Manor.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

8) Minuto 34:32 - Miles ha provato a spaventare Dani con un ragno, lei non si scompone e lo prende in mano. Si scomporrebbe, probabilmente, se vedesse la figura spettrale dietro di lei (che forse è sempre il medico della peste).

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

9) Minuto 35:19 - Medico della peste che riappare, inaspettatamente, poco dopo. Mentre i bambini corrono verso casa, Dani scorge il fantasma di Peter Quill sul parapetto, senza che nessuno se ne accorga, però, sulla sinistra vediamo anche una figura scura aggirarsi per il giardino.

Uno dei fantasmi nascosti in The Haunting of Bly Manor

10) Minuto 36:11 - Del dottore della peste non riusciamo proprio a liberarci, eccolo accucciato nel camino della cucina.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

11) Minuto 45:25 - Dani mette ancora una volta a letto Flora, dietro di lei intravediamo l'ennesimo fantasma.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

12) Minuto 46:30 - Dani raccoglie ancora una volta la bambola della Signora del Lago, dietro di lei, nello specchio, ecco un altro fantasma.

Una delle figure spettrali nascoste in The Haunting of Bly Manor

13) Minuto 46:37 - Miles raggiunge Flora e Dani, dietro di lui scorgiamo una figura che sembra un medico della peste.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

14) Minuto 49:58 - Medico della peste che scorgiamo ancora una volta, sullo sfondo, dopo che Dani è uscita tremante dall'armadio dove Miles e Flora l'avevano rinchiusa (per proteggerla dalla Signora del Lago).

Una delle figure spettrali nascoste in The Haunting of Bly Manor

15) Minuto 51 - Chiudiamo l'episodio con un apparizione spettrale all'orizzonte, il solito medico della peste: Dani è uscita in cortile dopo aver seguito le impronte della Signora del Lago, e lui compare sullo sfondo, dietro ad un albero.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

Episodio 2: L'allievo

16) Minuto 5:30 - Nell'attico Dani passa vicino ad una pila di vecchi giocattoli, tra questi scorgiamo una bambola muoversi.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

17) Minuto 6:25 - Dopo aver recuperato la bambola di Flora, Dani si mette alla ricerca di Miles: dietro di lei, mentre cammina nel corridoio, scorgiamo la figura di un bambino.

Uno dei fantasmi nascosti in The Haunting of Bly Manor

18) Minuto 24:51 - Hannah e Owen stanno parlando in cucina, da una delle sedie vediamo spuntare due mani spettrali.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

19) Minuto 26:05: Dani mette Flora e Miles al lavoro in giardino, mentre Hannah e Jamie osservano la scena. All'arrivo di Owen, dietro di lui, scorgiamo la sagoma del medico della peste.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

Episodio 3: Le due facce: Parte 1

20) Minuto 6:04 - Dani ha chiamato la polizia dopo aver visto il fantasma di Peter Quint, dietro al gruppo scorgiamo il medico della peste.

Uno dei fantasmi nascosti in The Haunting of Bly Manor

21) Minuto 7:17 - Sullo sfondo, dietro ad Hannah, scorgiamo un fantasma vestito come un soldato.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

22) Minuto 20:06 - Lo stesso fantasma soldato lo rivediamo in un flashback con Rebecca e Peter. Dietro a Rebecca, in cucina, grazie alla luce di un lampo lo scorgiamo in un angolo.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

23) Minuto 30:44 - Appena sveglia, Dani passeggia per Bly Manor. Dietro di lei, a sinistra, scorgiamo lo spettro di un bambino vestito di bianco.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

24) Minuto 34:48 - Guardando dietro a Dani, sulla sinistra, possiamo scorgere una figura alta ed imponente. Sì, lo sappiamo, potrebbe trattarsi solo di un'ombra, ma nell'inquadratura subito successiva la sagoma scompare, quindi pensiamo si tratti dell'ennesimo fantasma.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

Episodio 4: Visioni di morte

25) Minuto 14:31 - Dani sta correndo verso l'ingresso dopo aver visto il fantasma di Peter Quint. Alla porta trova però Owen, noi, dietro di lei, scorgiamo invece un'inquietante figura.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

26) Minuto 46:09 - Dani cammina per i corridoi di Bly Manor con una bottiglia di vino in mano, quando passa davanti ad una stanza scorgiamo la sagoma familiare del dottore della peste.

Uno dei fantasmi nascosti in The Haunting of Bly Manor

27) Minuto 49:27 - Dani si confronta finalmente con il fantasma del suo ex-fidanzato, dietro di lei in lontananza, scorgiamo però un altro spettro.

Uno dei fantasmi nascosti in The Haunting of Bly Manor

Episodio 5: L'altare dei morti

28) Minuto 9:28 - Hannah accoglie gli Wingrave, davanti a lei, nell'arco della porta della cappella si scorge una figura.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

29) Minuto 10:34 - Hannah entra in casa, nell'ingresso, dietro una sedia, vediamo il fantasma della bambina bambola.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

30) Minuto 30:45 - Sullo sfondo, alle spalle di Hannah, scorgiamo dietro al mobile sempre il fantasma dal viso di bambola.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

Episodio 6. L'angolo prediletto

31) Minuto 23:40 - Flora non si sente bene, Dani e Hannah parlano vicino alla porta della sua stanza. Sulla sinistra, nel corridoio del bagno, vediamo una figura spettrale imponente.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

Episodio 7: Le due facce: Parte 2

32) Minuto 20:21 - Rebecca sta camminando nel corridoio verso l'"ala proibita" della casa, cercando Peter. Davanti a lei vediamo una sagoma spettrale vestita di bianco.

The Haunting of Bly Manor: uno dei fantasmi nascosti

Episodio 8: La romanzesca storia di certi vecchi vestiti

33) Minuto 30:24 - L'episodio ripercorre la storia di Viola, la Signora del Lago, raccontando il rapporto conflittuale con la sorella Perdita. Dopo la morte di Viola, Perdita sposa quello che era suo marito, Arthur. Una sera, mentre Perdita cammina per la casa di notte, dietro di lei scorgiamo il ritratto di Viola che si anima, e il suo volto si trasforma in una maschera arrabbiata. Non vediamo altri fantasmi in questo episodio perché è proprio Viola, con il suo rancore, a creare la forza che ancora i fantasmi a Bly Manor (e quindi ancora non ce ne sono).