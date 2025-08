The Conjuring – Il rito finale: tutto quello che sappiamo sul film conclusivo della saga horror

All Good Things Must Come To An End cantava Nelly Furtado. Questo vale anche per le saghe cinematografiche, soprattutto quelle redditizie e tentacolari come The Conjuring. Oltre 2 miliardi di dollari totali di incasso al box office mondiale: dodici anni fa James Wan ebbe l'idea di portare su schermo la storia vera di Ed e Lorraine Warren, una coppia di demonologi e ricercatori del paranormale le cui esperienze avevano già ispirato la trilogia di Amityville Horror e Il messaggero - The Haunting in Connecticut.

In scena per l'ultima volta

Ora ci apprestiamo a salutarli per sempre il 4 settembre, quando The Conjuring - il rito finale arriverà nelle sale italiane. Il franchise che più di tutti ha mescolato horror e dramma familiare ha avuto vari spin-off, da Annabelle e The Nun fino a La Llorona; l'ultimo capitolo non poteva che tornare dove tutto era iniziato. Facciamo il punto su tutto quello che sappiamo, in attesa di vederlo.

The Conjuring - Il rito finale: di cosa parla?

Come ci anticipa il trailer finale pubblicato da Warner Bros., siamo nel 1986: cinque anni dopo il processo ad Arne Johnson, i coniugi hanno lasciato l'attività investigativa per dedicarsi totalmente al lavoro universitario. Il lavoro però scarseggia e quindi i due decidono di seguire un ultimo caso, quello di Jack e Janet Smurl, la cui casa sembra ospitare un'entità sovrannaturale. In realtà potrebbe trattarsi solamente di uno strumento per arrivare ai Warren, come dice Lorraine. Potrebbe infatti trattarsi del primo demone che hanno incontrato nella loro carriera e che si erano lasciati sfuggire proprio perché erano ancora agli inizi.

D'altronde, quando li abbiamo conosciuti ne L'Evocazione erano già una coppia di demonologi conosciuta in tutto il mondo, e questo aveva portato la Chiesa a coinvolgerli. Non è la prima volta nella saga che il passato della coppia ritorna: era successo anche nel secondo capitolo quando la Suora Demoniaca tornava per tormentare Mrs. Warren, prima di avere uno spin-off tutto suo. In questo caso, però, a quanto pare sarà il più pericoloso mai affrontato. Nella pellicola - promette il trailer - ci verrà spiegato perché.

Chi torna nell'ultimo film del franchise?

La quiete universitaria dei Warren viene scombussolata

Ci sono vari ritorni davanti e dietro la macchina da presa per The Conjuring - Il rito finale. Il regista è Michael Chaves, che già aveva diretto gli ultimi film: La Llorona, The Nun 2 e Per Ordine Del Diavolo. A produrre e supervisionare sempre James Wan e Peter Safran che hanno quindi voluto confermare il filmmaker. Le riprese si sono svolta tra settembre e novembre 2024 a Londra.

Un'inquietante scena del film horror

Ovviamente tornano Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni di Ed e Lorraine Warren, sempre più affiatati. Si sono ovviamente dichiarati elettrizzati di tornare nei rispettivi ruoli. Soprattutto considerando le dichiarazioni dell'attore, che non voleva che i loro personaggi avessero un'esperienza di pre-morte solo in virtù del capitolo finale.

Una questione di famiglia

Torna anche la figlia della coppia, Judy, già minacciata in passato dal lavoro dei genitori, con un nuovo volto poiché cresciuta: Mia Tomlinson; in precedenza era stata interpretata da Sterling Jerins nei tre film principali e da McKenna Grace in Annabelle 3, essendo un prequel. Tornano anche Drew Thomas nei panni dell'assistente tecnico Shannon Hook e Steve Coulter in quelli di Padre Thomas, che spesso li ha aiutati in precedenza in nome della Fede. Tra le new entry invece segnaliamo: Ben Hardy come Tony Spera, il fidanzato di Judy; Elliot Cowan e Rebecca Calder come i coniugi Smurl; Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon e John Brotherton.

Un reale caso di cronaca

Come da tradizione per la saga, soprattutto le pellicole dedicate agli investigatori del paranormale, anche questa volta un reale caso di possessione ha ispirato Rito Finale. Si tratta dell'infestazione in casa Smurl, abitata da un demone tra il 1974 e 1989.

La storia, adattata da Ian Goldberg, Richard Naing e David Leslie Johnson-McGoldrick, su un soggetto di David Leslie Johnson-McGoldrick & James Wan, è già diventata un libro nel 1986, The Haunted: L'incubo di una famiglia, scritto dalle stesse persone coinvolte insieme a Robert Curran. Dal romanzo è stato tratto un film TV, La casa delle anime perdute (1991) diretto da Robert Mandel con Jeffrey DeMunn e Sally Kirkland, Stephen Markle e Diane Baker nei panni dei coniugi Smurl e Warren, rispettivamente.

Preparate i fazzol... ehm, paletti e acqua santa per affrontare insieme ai Warren il loro caso più difficile, spinoso e personale.