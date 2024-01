Stranger Things 5: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

La notizia che aspettavamo. È tempo di tornare ad Hawkins, Indiana. Ed è tempo di nel Sottosopra, per un'ultima, indimenticabile volta. Anche se non c'è ancora data di uscita, Netflix ha annunciato l'inizio della produzione della stagione 5 di Stranger Things, che racconterà l'emozionante (e dolorosa?) fine della storia iniziata nel 2016. Con l'annuncio, è arrivata anche la prima foto del cast. In quell'immagine ci sono proprio tutti i protagonisti di uno show diventato iconico.

Stranger Things: un'immagine di Sadie Sink

Sì, c'è anche Sadie Sink, la nostra amata Max, un personaggio il cui destino è ancora in bilico tra la vita e la morte. Dobbiamo aspettarci davvero una stagione indimenticabile? "Questa stagione è come se fosse la stagione uno con gli steroidi" hanno detto qualche mese fa i creatori di Stranger Things, i Duffer Brothers. "È la più grande in assoluto in termini di scala, ma è stata davvero divertente, perché tutti sono di nuovo insieme a Hawkins: i ragazzi e Undici interagiscono di più, in linea con quanto accadeva nella prima stagione".

Stranger Things 5 sarà interamente ambientata ad Hawkins

Stranger Things: un momento della prima stagione della serie

Come avevano confermato subito dopo la fine della stagione 4 i Duffer Brothers, l'ultima stagione di Stranger Things sarà ambientata interamente ad Hawkins. Come, d'altra parte, si poteva immaginare guardando l'ultima scena dell'episodio, che ha visto protagonisti su una collina a scrutare l'orizzonte nerissimo. Lì, hanno visto delle colonne di fumo uscire dalla terra per arrivare alte fino al cielo. Se Stranger Things 5 allora si svolgerà a Hawkins, è probabile che non ci sia alcuna fase d'attesa, e che l'azione "partirà in quarta", spedita, senza un attimo di respiro.

Stranger Things 5: la produzione è iniziata, ecco la prima foto del cast di nuovo insieme

Mad Max, tra la vita e la morte

Ci sarà anche Max (Sadie Sink), come abbiamo visto dalla foto del cast, in Stranger Things 5. E sarà lei che ci farà trepidare, già dalle prime scene, anche se, per lei come per gli altri personaggi, dovremo restare con il fiato in sospeso fino alla fine della stagione. Stranger Things, infatti, ci ha anche abituato alle "morti dolorose".

Stranger Things 5: la prima foto del cast

Infatti, la prima risposta che ci darà la quinta stagione è che ne sarà di Max: l'avevamo lasciata sospesa tra la vita e la morte, in coma, con la vista e l'udito fuori uso e gran parte delle ossa rotte. I Duffer Brothers avevano svelato che, nelle intenzioni originali, nella stagione 4 Max sarebbe dovuta morire. Ma non ce l'hanno fatta a eliminare un personaggio tanto interessante, e hanno deciso di tenerla in vita.

Eddie Munson is alive!

Stranger Things 4: Joseph Quinn in una scena del volume 1

Non è più in vita, invece, ma è sempre tra noi, Eddie. Sì, insieme a Max, ripartiremo da un altro dei personaggi cult di Stranger Things 4. Una delle prime foto dal set della nuova stagione, "rubate" e diffuse sui social, ci hanno mostrato Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) al cimitero, in visita alla tomba vandalizzata di Eddie Munson. Dustin, in omaggio alla loro amicizia, indossa orgoglioso una maglietta dell'Hellfire Club. Eddie è stato una delle grandi intuizioni dei Duffer Brothers in Stranger Things 4, ed è diventato subito uno dei personaggi preferiti dai fan, soprattutto dopo il suo assolo su Master of Puppets dei Metallica e dopo il suo eroico sacrificio per salvare i suoi amici. Hawkins, però, è all'oscuro di tutto, e crede ancora che sia stato Eddie ad uccidere Chrissy. E crede anche che l'Hellfire Club sia una sorta di una setta satanica, con Eddie il suo leader. Se Eddie non potrà tornare in vita, siamo sicuri che Dustin e gli altri riusciranno a riabilitare la sua memoria.

Da Stranger Things a The Whale: l'incredibile crescita di Sadie Sink

Ci sarà Linda Hamilton. Ma non ci saranno...

Stranger Things: Sean Astin e Winona Ryder in una foto della serie

Anche nella quinta e ultima stagione, Stranger Things sarà il consueto omaggio agli anni Ottanta. In questi anni abbiamo visto tante presenze di attori simbolo degli 80s. Ricordiamo, ad esempio, Matthew Modine e Sean Astin. E la guest star di questa nuova stagione sarà una vera e propria icona degli anni Ottanta: Linda Hamilton, l'indimenticabile Sarah Connor della saga di Terminator. Ovviamente non sappiamo ancora che ruolo andrà a ricoprire, ma la sua tempra di donna combattente potrà essere molto utile nella lotta contro Vecna. Chi non tornerà, come ha dichiarato di recente, è Sean Astin, che nella seconda stagione era apparso nei panni del fidanzato di Joyce Byers, Bob Newby. Anche lui si è sacrificato per salvare Joyce e i ragazzi. Ma è un personaggio così amato che, in tanti, lo avrebbero voluto vedere ancora, magari in un flashback. Tuttavia, la storia d'amore di riferimento è tra Joyce e Hopper. Non ci sarà neanche l'Argyle di Eduardo Franco, che in Stranger Things 4 appariva nelle scene ambientate in California: era fattorino di Surfer Boy Pizza e amico di Jonathan Byers. Molto simpatico, molto amato dai fan, ma sicuramente non un personaggio centrale.

Stranger Things: un finale commovente?

Stranger Things: una scena della terza stagione con David Harbour

Dopo la monumentale stagione 4, con episodi lunghissimi, la stagione 5 dovrebbe tornare alle origini, con episodi più brevi, lasciando per l'episodio finale un respiro più lungo, quasi quanto quello di un film. A proposito del gran finale, è stato il caro Hopper, cioè David Harbour, a dirci qualcosa su questo ending. "So dove andremo a finire ed è molto, molto commovente" ha dichiarato. "Questo è il termine che userò... È un'impresa incredibile. Voglio dire, le scene e gli eventi che vedremo visto sono più grandiosi di qualsiasi cosa abbiamo fatto in passato". A sentire queste parole, l'hype è ancora più alto. Ma sale anche la trepidazione e la paura che i nostri beniamini possano lasciarci. In molti, tra i fan, temono che sia proprio l'amatissimo Steve Harrington di Joe Keery ad affrontare la dipartita; un personaggio che, da bullo, è diventato il più grande amico e alleato dei nostri ragazzi.

David Harbour e il fenomeno Stranger Things: "Devo proteggere quei ragazzini dal troppo amore"

Come sconfiggere il passare del tempo?

Stranger Things 4: un'immagine dai nuovi episodi

Ma, oltre che contro Vecna, la Eleven di Millie Bobby Brown dovrà lottare contro il passare del tempo. Già nella quarta stagione l'avevamo vista cresciuta. Lei, come gli altri interpreti. Ora, sono passati altri due anni. Del resto, è il problema delle saghe molto lunghe, che hanno per protagonisti preadolescenti, un po' come era capitato a Harry Potter. I produttori di Stranger Things hanno pensato alla cosa, come ha dichiarato Shawn Levy. "Abbiamo già visto il cast del nostro show crescere sotto gli occhi del pubblico, e tra i 12 e i 22 anni ogni essere umano cambia profondamente. il passare del tempo non aiuta di certo. Detto ciò, il nostro reparto di acconciatura, trucco e costumi è davvero eccezionale a usare tutti gli strumenti che ha a disposizione. Gli anni '80 sono anche nostri amici nel restituire a questi giovani attori adulti i loro iconici personaggi di Hawkins. Quindi useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione. E so che il nostro cast è ansioso di tornare al lavoro come tutti noi".

L'inizio della fine

Stranger Things: due dei giovani protagonisti dello show

L'incipit della sceneggiatura di Stranger Things 5, comunicata via social, si apre con queste parole "Buio. Vento freddo. Fruscio di alberi. E... la voce di un ragazzino canta una canzone familiare". Quale canzone sarà? Il tema della stagione 4, Running Up That Hill di Kate Bush? O l'altra canzone cult della passata stagione, Master Of Puppets dei Metallica? O Should I Stay Or Should I Go dei Clash, che era una delle chiavi narrative della prima stagione? Come avevamo scritto tempo fa, c'è una canzone che i fan di Stranger Things vorrebbero sentire: Kate Bush e Peter Gabriel che cantano Don't Give Up. Ovvero, "non mollare". Vista le sfide che i nostri ragazzi dovranno affrontare, il brano risulterebbe emblematico.