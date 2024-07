Stranger Things: i Duffer Brothers produrranno una nuova serie horror per Netflix, ecco i primi dettagli

Hanno appena raggiunto la metà delle riprese della quinta stagione di Stranger Things, ma Matt e Ross Duffer, meglio conosciuti come The Duffer Brothers, stanno già progettando la loro prossima collaborazione con Netflix.

Nelle ultime ore il colosso dello streaming ha annunciato di aver dato il via libera alla serie horror psicologica originale Something Very Bad Is Going To Happen della creatrice-showrunner Haley Z. Boston, che i Duffer produrranno insieme a Hilary Leavitt nell'ambito dell'accordo globale con Netflix con la loro casa di produzione Upside Down.

Al momento i dettagli sulla serie di Boston sono pochi, ma la sinossi ufficiale è piuttosto intrigante, descrivendo lo show come "una serie horror d'atmosfera ambientata a un matrimonio, che segue una sposa e uno sposo nella settimana che precede le loro sfortunate nozze. Non è uno spoiler, basta leggere il titolo...".

Stranger Things: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp in una scena della terza stagione

Chi siano gli sposi, quale sia il destino avverso delle loro nozze e cosa stia per accadere di molto brutto è per ora un totale mistero. L'autrice è nota principalmente per aver già scritto per serie antologiche da brivido come Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities e Brand New Cherry Flavour per Netflix.

Stranger Things 5, i Duffer Brothers smentiscono la teoria del fan sul finale: "No, non è tutto un sogno"

I Duffer Brothers stanno anche lavorando alla serie sci-fi The Burroughs, già in cantiere da diverso tempo, e al nuovo adattamento live-action di Death Note, il ché dimostra che il duo nutre grandi speranze per ciò che Boston sta preparando. Inoltre, un nuovo dietro le quinte di Stranger Things 5 ha mostrato uno sguardo alle riprese in corso della serie.

"Siamo rimasti a bocca aperta quando abbiamo letto per la prima volta la sceneggiatura di Haley", hanno dichiarato i fratelli Duffer in una dichiarazione congiunta con Netflix. "È un nuovo grande talento con una voce unica: la sua scrittura è contorta, terrificante, divertente e semplicemente... molto Haley. Ci sentiamo molto fortunati a produrre il suo primo show e non vediamo l'ora di condividere la sua visione con il resto del mondo".