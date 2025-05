Star Wars: Andor, i migliori omaggi e riferimenti negli episodi 4, 5 e 6

Il secondo arco narrativo di Andor 2 si svolge nel 3 BBY, un acronimo che significa "Before the Battle of Yavin", cioè prima della battaglia di Yavin: mancano tre anni all'inizio di Guerre Stellari, insomma, ma gli scrittori della serie TV stanno imbastendo una storia molto importante, quella che in un certo senso darà ufficialmente il via alla ribellione contro l'Impero. Sapevamo che il cosiddetto massacro di Ghorman avrebbe avuto un ruolo chiave nella seconda stagione di Andor e gli episodi 4, 5 e 6 servono proprio a introdurre la questione, ma lavorano anche sui personaggi e definiscono meglio la galassia lontana lontana di Star Wars. Vediamo quindi alcuni dettagli che meritano un approfondimento.

Ghorman

Un'immagine di Ghorman

Per la prima volta vediamo Ghorman più da vicino e se l'ambiente vi è parso un tantino familiare il motivo è semplice: per disegnare la città gli artisti si sono ispirati alla Francia e al nord Italia, specialmente alla prima per quanto riguarda la moda e la lingua, tant'è che la produzione ha assunto come comparse quasi soltanto attori francesi. Anche il Ghor è una lingua completamente inventata come il nostro Esperanto ma ispirata alla fonetica francese. È chiaro che gli scrittori abbiano voluto stabilire un parallelo tra i Ghormani e i rivoluzionari francesi ma, come ammesso lo stesso creatore della serie Tony Gilroy, Andor strizza l'occhio anche ai partigiani italiani e alla resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questo non dovrebbe stupire nessuno, considerata la natura del conflitto tra Impero e Alleanza Ribelle che George Lucas ha immaginato come una versione space fantasy della Seconda Guerra Mondiale. Per di più, già in passato Star Wars ha ricorso a questo stratagemma su espressa richiesta di Lucas in persona, codificando la resistenza e i ribelli con l'accento francese (almeno nel doppiaggio originale) per esempio in Star Wars: The Clone Wars e in Star Wars Rebels, ma anche nel recente Skeleton Crew.

Il massacro

Una scena della serie

Come abbiamo accennato la scorsa settimana, nel vecchio canone Legends di Star Wars il cosiddetto "massacro di Ghorman" ha scatenato ufficialmente la Ribellione contro l'Impero ma non era mai stato ufficializzato fino a oggi. Tony Gilroy aveva promesso che lo avremmo visto nella seconda stagione di Andor ma il nuovo trittico di episodi ha svelato l'arcano: il massacro di Ghorman - attuato da Moff Tarkin, che è atterrato col suo incrociatore sopra i Ghormani che protestavano contro i dazi imperiali, uccidendone più di cinquecento - è già accaduto sedici anni prima. L'Universo Espanso di Star Wars ci racconta però che anche nel nuovo canone è successo qualcosa a Ghorman che ha dato effettivamente il via alla guerra: gli scrittori di Andor stanno insomma imbastendo una trama ricca di tensione che si muove a piccoli passi verso un'altra tragedia.

Tarkin e Yularen

Moff Tarkin

In questi episodi di Andor sono menzionati sia Tarkin che Yularen, vediamo di fare un veloce ripasso su entrambi. Moff Tarkin non dovrebbe avere bisogno di presentazioni: interpretato da Peter Cushing in Guerre Stellari, Tarkin comanda la Morte Nera ed è proprio lui a ordinare la distruzione di Alderaan sotto gli occhi increduli di Leia Organa. Tarkin è comparso molte volte anche nelle serie animate di Star Wars e persino nel film Rogue One - che conclude la storia di Andor - attraverso una riproduzione digitale del compianto attore britannico.

Wullf Yularen

Wullf Yularen è invece un ufficiale imperiale, forte sostenitore di Palpatine, che durante la Guerra dei Cloni è stato promosso ad ammiraglio nella flotta del Cavaliere Jedi Anakin Skywalker. Ligio al dovere e ossessionato dalle regole, Yularen sarebbe stato in seguito promosso a colonnello dell'ISB e stazionato sulla Morte Nera, dove avrebbe trovato la morte nell'anno 0 BBY. In Guerre Stellari è stato interpretato dall'attore Robert Clarke, sostituito poi quarantacinque anni dopo da Malcolm Sinclair nella prima stagione di Andor. Compare spesso anche nella serie animata The Clone Wars.

Saw Gerrera

Saw Gerrera

Il personaggio di Saw Gerrera dovrebbe essere abbastanza noto, essendo comparso in Rogue One e in svariati episodi di Star Wars: The Clone Wars che raccontano, peraltro, i fatti che lui stesso menziona a Willmon. Ma l'episodio 5 della seconda stagione di Andor rivela alcuni retroscena che contestualizzano finalmente la condizione in cui lo ritroveremo tre anni dopo in Rogue One. Il rhydonium è un combustibile estremamente pericoloso che compare a più riprese nella storia televisiva di Star Wars, per esempio è menzionato anche in alcuni episodi di The Mandalorian e di The Bad Batch.

Oltre a essere infiammabile, il rhydonium è una sorta di droga che può danneggiare pesantemente polmoni e cellule cerebrali. Ora sappiamo che Saw ha una dipendenza dal rhydonium che è peggiorata nel tempo, portandolo a indossare la maschera e l'apparato respiratorio cibernetico in Rogue One, oltre a essere diventato ancora più paranoico e ossessionato. Un'ultima nota sui partigiani di Saw: il pianeta temporaneo in cui si nascondono è D'Qar, lo stesso pianeta in cui Leia Organa stabilirà la base segreta della Resistenza in Episodio VII - Il risveglio della Forza.

Bail Organa

Bail Organa

Torneremo su Bail in un secondo momento ma per adesso vogliamo ricordarvi chi sia: ovviamente è il "padre" di Leia Organa, cioè l'uomo che l'ha adottata alla fine di Episodio III - La vendetta dei Sith e che l'ha cresciuta su Alderaan insieme a sua moglie Breha. Nei precedenti film di Star Wars era Jimmy Smits a interpretarlo ma a quanto pare l'attore non era disponibile per la seconda stagione di Andor ed è stato sostituito dall'ottimo Benjamin Bratt. Se si tratti di una semplice comparsata o se Bail avrà un ruolo più incisivo lo scopriremo nei prossimi episodi.