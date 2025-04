Star Wars: Andor, i migliori omaggi e riferimenti nei primi tre episodi

Finalmente Andor è disponibile su Disney Plus: la seconda - e ultima! - stagione della serie più matura ambientata nell'universo di Star Wars è cominciata con un trittico di episodi che ha riposizionato le pedine sulla scacchiera della guerra contro l'Impero. La Ribellione è solo all'inizio, Cassian Andor è lontano dalla sua amata Bix e ai suoi amici, gli Imperiali si mobilitano per prendersi tutto: lo scrittore Tony Gilroy racconta la storia della resistenza galattica come fosse quella dei nostri partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, una storia di sangue e umanità dove il bianco e il nero si confondono e nessuno è veramente innocente.

Andor: il nuovo poster

Nonostante le tematiche serissime e fortemente politiche della serie, Andor è pur sempre Star Wars e per questo è ricco di riferimenti e citazioni più o meno importanti all'immaginario Lucasfilm: sono molto meno presenti rispetto al cosiddetto fanservice che caratterizza produzioni tipo Skeleton Crew, The Mandalorian o Ahsoka, ma vale la pena segnalare le più notevoli. Cominciamo subito.

Yavin IV

I templi di Yavin IV nel secondo episodio di Andor.

Il pianeta su cui Cassian vive la sua disavventura, ostaggio dei primi ribelli che finiscono a farsi la guerra tra loro per i motivi più idioti, è proprio Yavin IV: si riconosce dagli inconfondibili templi inquadrati alla fine del secondo episodio. Yavin IV è il pianeta su cui l'Alleanza Ribelle stabilirà il suo primo segretissimo quartier generale, costretta poi a lasciarlo e a trasferirsi su Hoth tra Episodio IV e Episodio V. Il sottotesto politico è sempre interessante: secondo alcuni critici, gli scalcinati ribelli che catturano Cassian rappresentano le opposizioni di sinistra, spesso in conflitto e perciò incapaci di ostacolare efficacemente l'avversario.

Rakata

I Rakata in un vecchio fumetto Legends.

È la seconda volta che si parla di Rakata in Andor: era già successo nella stagione precedente, in questo caso viene mostrato un manufatto rubato dai Rakata durante l'invasione di Chandrila avvenuta 25000 anni prima. Questo dato è doppiamente importante. Innanzitutto, è la prima volta che Lucasfilm stabilisce una tempistica ufficiale in questo senso, confermando quella riferita precedentemente nelle opere Legends. In secondo luogo, la data corrisponderebbe al periodo in cui sarebbe stato fondato l'Ordine dei Jedi: è dunque possibile che il futuro film di James Mangold sulla fondazione dell'Ordine insceni proprio la guerra galattica contro i Rakata, una specie guerrafondaia che conquistava i pianeti con la tecnologia e il lato oscuro della Forza.

Orson Krennic

Ben Mendelsohn interpreta nuovamente il direttore Orson Krennic.

Una delle aggiunte più importanti al cast di questa seconda stagione è, in realtà, una vecchia conoscenza: Orson Krennic, interpretato da Ben Mendelsohn, era proprio l'antagonista principale in Rogue One. In Andor lo ritroviamo a capo del dipartimento militare che si occupa di inventare nuove armi e tecnologie per l'Impero: il programma per la creazione di una fonte di energia illimitata è naturalmente solo una copertura per il famigerato progetto Stardust, ovvero la costruzione della Morte Nera. La storia dell'arrivista Krennic e del suo programma è raccontata nel dettaglio in un romanzo - Star Wars: Catalizzatore - che illustra anche i suoi rapporti con Galen Erso, lo scienziato che effettivamente inventa il super cannone della Morte Nera, nonché padre di Jyn, protagonista di Rogue One.

TIE Avenger

Il TIE Avenger nel primo episodio di Andor 2.

Il caccia TIE che Cassian ruba all'inizio della stagione è un modello Avenger, progettato dalla Sienar col contributo del grand'ammiraglio Thrawn in persona. Oltre a essere più corazzato di un normale caccia TIE e molto più armato, il modello Avenger presenta un'altra caratteristica distintiva rispetto ai normali TIE: monta un motore a iperluce che consente il viaggio nell'iperspazio. Non è la prima volta che vediamo un TIE Avenger sul piccolo schermo, infatti questo caccia è comparso nel videogioco Star Wars: TIE Fighter, sviluppato da Totally Games per PC e Mac nel lontano 1994.

Erskin Semaj

Erskin Semaj è apparso anche in alcuni episodi di Star Wars Rebels.

Nel terzo episodio della stagione c'è una scena in cui Luthen chiacchiera con un giovanotto prima di incontrare Tay: è Erskin Semaj, l'assistente di Mon Mothma già apparso nella terza stagione di Star Wars Rebels. Il nome è ispirato a quello di James Erskine, un editor di Lucasfilm, e la sua presenza alla festa dei Mothma anticipa un avvenimento importante: in Star Wars Rebels, infatti, Erskin accompagnava Mon Mothma durante la sua fuga dall'Impero dopo aver rassegnato le dimissioni come senatrice.

Ghorman

La capitale di Ghorman in una scena di Andor 2.

Il pianeta Ghorman, menzionato a più riprese in questi tre episodi, sarà l'assoluto protagonista dei prossimi episodi di Andor e ha una rilevanza fondamentale nella storia di Star Wars: il cosiddetto massacro di Ghorman è infatti l'evento che dà il vero e propri via alla Ribellione. Finora, però, è stato raccontato solo nelle opere Legends e farebbe riferimento alla strage compiuta da Moff Tarkin quando è atterrato col suo incrociatore sopra i Ghormani in protesta contro i dazi imperiali. I tempi, però, non coincidono più: noi, che abbiamo visto in anteprima i prossimi episodi di Andor, possiamo dirvi che Tony Gilroy ha trovato una soluzione geniale quanto agghiacciante e di restare sintonizzati su Disney Plus per saperne di più.