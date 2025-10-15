Splinter Cell: Deathwatch, la recensione: il ritorno di Sam Fisher nella nuova serie animata Netflix

È nato prima il romanzo o il videogioco? Nonostante Splinter Cell e il suo protagonista Sam Fisher siano creature del compianto Tom Clancy, tra i più grandi scrittori di spionaggio americani di tutti i tempi, nel caso specifico è il videogioco ad essere culla dell'opera. La creazione è tutta di Clancy, che ha scritto e supervisionato interamente il primo capitolo della saga videoludica uscito nel 2002, mentre la penna dei successivi romanzi è di autori differenti.

Questo per dire che l'IP e il suo sfruttamento appartengono a Ubisoft, che in un momento aziendale complesso riesce a sviluppare quasi meglio una serie animata rispetto a un videogioco. È infatti il caso di Splinter Cell: Deathwatch - interamente disponibile su Netflix -, che arriva 12 anni dopo l'uscita dell'ultimo Splinter Cell: Blacklist e concede al mitico Sam Fisher una veste completamente rinnovata in un medium diverso, sorprendentemente valido e funzionale.

Benvenuti nella nuova Echelon di Splinter Cell: Deathwatch

Sam Fisher in azione

Dati i precedenti di Ubisoft Film & Television con il disastroso film di Assassin's Creed e la non così brillante Rabbids Invasion (ideata comunque per i più piccini), era più che lecito temere l'arrivo di un prodotto mediocre anche con Deathwatch, e invece va detto che proprio la nuova serie animata di Splinter Cell potrebbe essere la vera game changer dello studio, molto più del precedente Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, tratto da un'espansione di Far Cry 3 ma purtroppo passato in sordina sempre su Netflix.

Il campionato è differente, neanche a dirlo, perché Sam Fisher è tra le più amate icone videoludiche del nuovo millennio e protagonista dell'unica saga spy-stealth che può competere - comunque ad armi impari - con Metal Gear Solid. Tanto per chiarire il peso del personaggio. Ciò detto, non aspettatevi un Sam Fisher come quello di vent'anni fa: il tempo è passato e l'agente segreto è maturato anche off-screen, lontano dall'affetto dei fan. Ora è un vecchio patriota ritiratosi a vita privata in Polonia più di un decennio dopo gli eventi di Blacklist, nonostante sia sempre pronto a tornare in azione.

L'iconico visore notturno di Splinter Cell

Perché sì, Splinter Cell: Deathwatch è a tutti gli effetti sequel diretto della saga videoludica, con una storia originale ideata da Derek Kolstad (creatore e showrunner del progetto e papà di John Wick) e il ritorno di vecchie conoscenze del franchise come Anna "Grim" Grimsdottir e la Displace International. Pesca soprattutto dal tessuto narrativo di Chaos Theory e Convintion, rispettivamente terzo e quinto capitolo dei videogiochi, rispettandone la continuity e proseguendo il discorso sulla nuova e avanzata 4th Echelon e le sue nuove "cellule segrete", tra cui la co-protagonista Zinnia McKenna, una versione rabbiosa, femminile e vendicativa del Fisher degli inizi.

Un rilancio positivo per Splinter Cell

Una scena di Splinter Cell: Deathwatch

A saltare all'occhio immediatamente è il portentoso taglio cinematografico con cui Splinter Cell: Deathwatch si presenta. Più da grande che da piccolo schermo perché anche nei tagli da un episodio all'altro (in totale sono 8 da 20 minuti ciascuno) si nota una struttura narrativa continuativa e non propriamente pensata in senso seriale tout-court, il che amplifica tono e atmosfera del prodotto, curatissimo sia sul piano dell'animazione che dell'intreccio.

Nel primo caso, la regia unica di Guillame Dousse riesce a nobilitare una serie di inquadrature ricercate che danno estrema personalità alla serie, radicandola nel proprio genere d'appartenenza con sequenze stealth e d'azione perfettamente riuscite. C'è fluidità nei combattimenti CQC e funzionano pure i momenti furtivi che richiamano con entusiasmo le complesse fasi d'infiltrazione dei videogiochi, ovviamente con obiettivi concettuali differenti, mancando di fatto l'interazione diretta col personaggio.

Per quanto riguarda la storia, invece, è decisamente interessante la ripresa di uno degli "avversari" più noti di Sam Fisher proiettato però verso il futuro, con una nuova generazione di villain alla guida, giovani, affamati e pericolosamente lungimiranti.

Miscela poi tematiche green con gli strumenti delle guerre del domani, il che àncora Deathwatch al presente e gli dona un tocca d'attualità. Il fatto che sia interamente ambientata in Europa, inoltre, allontana la serie da intrighi di CIA ed NSA e la avvicina alla sua anima da vecchio continente.

I limiti di un adattamento 'cinematografico'

Sam e McKenna in un banner promozionale

Tutto perfetto, quindi? Beh, per quanto vigoroso e bellissimo, il taglio cinematografico impedisce ad alcuni episodi di spiccare proprio in virtù di questa sua natura, abbassando ritmo e tensione soprattutto nel corpo centrale dell'opera, che risulta più di congiunzione rispetto all'incipit e alla conclusione. Per quanto intrigante e ben elaborata, inoltre, la trama è in molte sue svolte decisamente troppo classica e per alcuni forse un pochino prevedibile, nonostante questo non tolga effettivo valore al racconto e al finale.

Fosse state pensata interamente in chiave seriale, Deathwatch avrebbe potuto sorprendere ed osare di più di episodio in episodio, aumentando il numero di scontri o di situazioni furtive che sono poi il core del franchise. Va da sé che lo spirito spy-thriller "old fashioned" di Splinter Cell andava protetto e mantenuto ad ogni costo, ed essendo diverso il medium, diverso doveva essere l'approccio, specie perché privati dell'elemento immersivo e obbligati a input narrativi differenti.

E in definitiva ci troviamo davanti a una buonissima serie animata che cammina furtiva sul filo della propria qualità intrinseca, che tutto sommato è un ottimo risultato per un'IP in grande spolvero tenuta nell'armadio per troppo tempo e che - ci auguriamo - si sta soltanto sgranchiendo le ossa.