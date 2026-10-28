Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., recensione: una divertente parodia di Halloween

Il terzo lungometraggio tratto dalla popolare serie animata vede Shaun e il gregge sulle tracce del fattore, trasformatosi in una creatura pelosa simile al Bigfoot. E Aardman Animations si conferma top. Al cinema.

Al terzo lungometraggio, i popolari e amatissimi personaggi di Aardman Animations si cimentano con la parodia del classico immaginario gotico con Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. (passato anche a Lucca Comics), sfruttando le infinite suggestioni dell'horror per dare vita a un'ennesima storia fuori di testa, ideale prosecuzione farsesca della fantascienza presa invece di mira nel precedente Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il film (2019).

Tutto pronto per Halloween?

D'altronde, è sempre esistito un confine sottile tra il mostruoso e il ridicolo, una linea di demarcazione che il genere ha più volte infranto consapevolmente, dando vita a creature entrate di diritto nella cultura pop. Chi ama la serie ha già una vaga idea di cosa aspettarsi, ma questa nuova avventura è aperta anche a chi si approccia per la prima volta a questo strampalato e irresistibile gregge tutto da ridere.

Shaun, vita da pecora: un Happy Halloween divertente

Alla fattoria di Mossy Bottom, Shaun e le altre pecore sono alle prese con i preparativi per Halloween, ormai imminente. Hanno coltivato con cura un orto di zucche, destinate a diventare grandi protagoniste delle celebrazioni, ma il fattore provoca un incidente che distrugge l'intero raccolto. L'uomo ha inoltre fatto una figuraccia con la veterinaria locale, sulla quale sperava di far colpo, e non riesce a darsi pace per via di quella calvizie che gli provoca un profondo calo di autostima.

Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., un'immagine del film in stop motion

È proprio da queste premesse apparentemente distinte che Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. costruisce una trama all'insegna dell'assurdo. Shaun decide infatti di sperimentare una pozione capace di accelerare la crescita delle piante, con l'obiettivo di salvare la festa del 31 ottobre. Una serie di improbabili coincidenze fanno sì che la mistura arrivi tra le mani del fattore, che la utilizza per stimolare la ricrescita dei capelli. Una ricrescita dai risultati eccessivi, che lo trasforma in una sorta di Bigfoot che comincia a terrorizzare l'intera cittadina. Toccherà proprio al gregge e alla veterinaria capire come interrompere la mutazione prima che sia troppo tardi.

Reinventare una formula consolidata

Esperimenti fuori controllo, una comunità in preda al panico e creature pelose che suscitano più simpatia che effettivo terrore. Non vi è dubbio che il principale modello di riferimento a livello narrativo sia quello del mostro di Frankenstein, con la genesi e l'epilogo ambientati in un mulino di campagna a evocare cotanto prototipo. Ma, paradossalmente, emergono anche similitudini con il contemporaneo Clayface (2026), proprio ora nelle sale: l'aspetto del fattore muta in maniera sempre più esagerata, non soltanto nella peluria, ma anche nelle dimensioni.

Un "mostro" da salvare

Sembrerebbe tutto già ampiamente visto e rivisto, anche in chiave comica, ma Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. dimostra come sia possibile reinventare una formula consolidata senza tradirne lo spirito originario e restando fedeli all'iconicità della serie animata. Shaun rimane il vero protagonista, con la geniale inventiva e l'intraprendenza decisive per l'esito della vicenda, affiancato dalle istrioniche spalle che gli appassionati del franchise conoscono ormai da tempo.

Dietro la maschera

Il film sfrutta con intelligenza un meccanismo comico immediato, semplice eppure ancora efficacissimo, rielaborando le convenzioni del monster movie attraverso una messa in scena a prova di grandi e piccini. Pur all'insegna della leggerezza, Shaun, vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A. si concede però anche qualche stoccata critica più sottile alla società contemporanea e alla paura del diverso.

Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., una scena del film

Il bisogno di individuare a ogni costo un nemico sul quale scaricare le proprie paure, con la popolazione che agisce come una folla impazzita senza porsi domande, sembra guardare a una società sempre più schiava dei pregiudizi, pronta ad affidarsi a informazioni incomplete pur di trovare il babau o il colpevole da condannare a ogni costo, ancora prima che un processo ne accerti le eventuali responsabilità. Un discorso che rimane in sottofondo rispetto all'anima giocosa dell'operazione, ma che salta all'occhio di chi ha voglia di guardare anche sotto la superficie.