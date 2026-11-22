Dai celebri set da collezione nati oltre quarant'anni fa fino all'espansione nell'universo dell'animazione in 3D: il fenomeno Sylvanian Families continua a unire generazioni diverse, conquistando tanto i più piccoli quanto il pubblico adulto legato all'effetto nostalgia. In occasione di Lucca Comics & Games, abbiamo incontrato Matteo Della Villa, Managing Director di Epoch di Fantasia, ed Emanuela Pacotto, icona del doppiaggio italiano scelta per dare voce alla protagonista Freya Chocolate nei progetti animati del franchise. Un'intervista per scoprire come un classico del gioco tangibile riesca a rinnovarsi attraverso nuovi format pensati per la fruizione contemporanea, mantenendo intatti i suoi valori di gentilezza e quotidianità.

Emanuela Pacotto è Freya Chocolate: dare voce alla tenerezza

Dopo essere stata personaggi iconici come Nami di One Piece, Bulma di Dragon Ball e Jessie nei Pokémon, ora Emanuela Pacotto è Freya Chocolate nel mondo di Sylvanian Families. "Freya è la protagonista della serie, fa parte della famiglia Chocolate, per cui già questo è tutto un programma. Apre una finestra sul mondo di Sylvanian Families, che è meraviglioso. Dare voce a un personaggio così è stata un'esperienza diversa e molto bella: il cartone animato in 3D è dedicato più a un pubblico prescolare, molto tenero e piccolo, ma il mondo di Sylvanian Families ha conquistato tutti, adulti compresi." Una nuova avventura per la Pacotto, che ci ha dimostrato un grande legame con tutti i personaggi che ha doppiato, che hanno segnato generazioni di spettatori. Difficile scegliere uno a cui essere più legata: "Sono tutti parte di me" ci ha detto.

Oltre 40 anni di storia: da gioco per bambini a fenomeno "kidult"

Sylvanian Families è un brand trasversale, per come riesce a raggiungere il suo pubblico, passando da quello più giovane che rappresenta il suo core business agli adulti che ci tornano spinti dall'effetto nostalgia. Il motivo di questa ampiezza di pubblico ce lo ha spiegato Matteo Della Villa: "Sylvanian Families è un brand trasversale per tutte le generazioni: dalle bambine dai 3 anni fino alle mamme e ormai anche alle nonne, perché ha più di 40 anni. Rimane trasversale perché ha dei valori universali che si tramandano nel tempo, come l'amicizia, la famiglia, l'amore e lo stare insieme."

Ma come è diviso in percentuale l'impatto del pubblico più giovane rispetto a quello adulto? "Noi abbiamo due pubblici: il pubblico 'bambina', che vale più o meno il 70% del nostro portafoglio e resta il nostro core business con le case e la rappresentazione della vita quotidiana, e un altro 30% legato al momento di nostalgia, ai ricordi del passato e all'universo delle mamme e delle giovani ragazze, come vediamo qui a Lucca."

Come si rinnova un classico: la serie animata e i nuovi personaggi

Un brand con più di 40 anni di storia, che resiste in un mondo che va alla velocità della luce. Come ci si rinnova per far evolvere il franchise tra linguaggio audiovisivo e lavoro sui trend più contemporanei? _"Avere una tradizione è sempre un vantaggio. In 40 anni le società sono cambiate: Sylvanian Families si è evoluto mantenendo fermi i propri valori, ma aggiornando il modo di esprimerli nel tempo per cavalcare il momento e i trend. Anche la serie animata, che esiste da più di 10 anni, cambia nel tempo location e modi di raccontarsi per mantenere il brand vivo e concreto nel presente." _

E ovviamente è importante anche aggiungere novità al parco prodotti e personaggi con costanza: "Ogni anno introduciamo modelli e personaggi nuovi indagando quali siano gli animali più trendy o mancanti: due anni fa gli Husky, quest'anno la Talpa, accanto ai classici intramontabili come conigli, scoiattoli e criceti. Tra le aggiunte degli ultimi anni, due sono esplose a sorpresa con performance incredibili e costanti: Cookie Panda e gli Husky."

Il valore del gioco tangibile nell'era digitale: "comunicare il bello"

Mentre parliamo con Matteo Della Villa ci colpisce il pubblico che guarda con passione i prodotti di Sylvanian Families e ci colpisce quanto valore abbia ancora il gioco pratico, tangibile, in un'epoca sempre più digitale in tutto e per tutto. "Per i bambini giocare con le mani e rappresentare il mondo è un'esperienza che il digitale non può dare. Uno dei mantra del nostro brand è comunicare il bello: non solo in senso estetico, ma anche in termini di valori e comportamenti come la gentilezza e il rispetto degli altri." Un punto di vista forte e deciso che fa da contraltare a un mondo astratto e digitale: "Noi insegniamo queste due cose ai bambini: che la manualità è importante, abbinata a dei valori positivi."