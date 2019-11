Le 30 serie tv più attese del 2020

La nostra classifica delle 30 nuove serie tv più attese del 2020, da His Dark Materials a The Stand, da Star Trek: Picard a Luna Nera.

Stranger Things: Maya Hawke, Gaten Matarazzo e Joe Keery in una scena della terza stagione

Dopo la prima classifica delle serie tv più attese, ormai datata 2014, non ci siamo più persi di vista: gli appuntamenti successivi, del 2015, 2016, 2017 e 2018, hanno fatto da guida a molti. Potevamo quindi saltare quest'anno? Ma certo che no: qui a Movieplayer siamo pronti a darvi ancora una volta consiglio per districarvi in quella giungla che è, ormai da tempo, l'offerta seriale, con la classifica delle 30 serie TV più attese del 2020.

Come sempre, la regola è una sola: parliamo soltanto di novità. Citiamo comunque alcuni titoli che siamo tutti ansiosi di vedere, come la quinta stagione di Better Call Saul, che chiuderà il cerchio delle disavventure dell'avvocato Saul Goodman (Bob Odenkirk), la quarta di Stranger Things (l'americano è lui o non è lui?!), The New Pope di Paolo Sorrentino (a gennaio su Sky Atlantic), che già dal trailer ci fa pregustare un succoso incontro-scontro tra due attori di razza come Jude Law e la new entry John Malkovich e la seconda parte della sesta di BoJack Horseman (in arrivo il 31 gennaio su Netflix), di cui poi saremo tutti orfani e sarà un vero trauma.

Better Call Saul: Bob Odenkirk in una scena della quarta stagione

Il 2020 delle serie tv sarà un anno importantissimo: se prima parlavamo di giungla televisiva, ora siamo passati direttamente alla guerra. Tra pochi mesi sarà infatti disponibile in tutti i paesi europei Disney+ (per ora lanciato solo in Olanda dal 12 novembre scorso) e Apple TV, anche lei fresca di lancio, arricchirà sempre più il suo palinsesto. L'arrivo della piattaforma streaming targata Disney (che con l'acquisto di Fox ha inglobato tutti i suoi show, sì, anche le 31 stagioni di I Simpson) sta già portando a nuove alleanze (è recente la notizia di un accordo tra Netflix e Sky) e alla messa in cantiere di una quantità enorme di nuovi titoli.

The New Pope: Jude Law e John Malkovich in una foto della serie

La serie tv del 2020 più attesa in assoluto (almeno da queste parti) è forse Il signore degli anelli di Amazon Prime Video: basta già il nome a farci sospirare. Ora poi che è arrivata la notizia del rinnovo a scatola chiusa per una seconda stagione, quando ancora non c'è una data per la prima e nemmeno un'immagine in rete, non si può non esclamare: ne ho bisogno ora!

"Diamoci un contegno. Respiriamo. Calma, dignità e classe", diceva Gene Wilder in Frankenstein Junior. In attesa di poter finalmente tornare nella Terra di Mezzo, ecco il meglio che, sulla carta, ci aspetta nei prossimi mesi.

Le serie TV più importanti del decennio, da Il trono di Spade a Black Mirror

BONUS. Penny Dreadful: City of Angels

Penny Dreadful: City of Angels: Un'immagine promozionale della serie

Avevamo detto trenta, ma perché non fare trentuno? Il motivo è semplice: Penny Dreadful ci aveva sedotto, soprattutto grazie al fascino sinistro di Eva Green, ma poi ci ha abbandonato in modo brutale. Quel finale repentino, forzato, ci ha lasciato con l'amaro in bocca. Qualcuno si è consolato con i fumetti, sia prequel che sequel, legati alla serie, ma per chi si sente orfano di quelle atmosfere gotiche forse ora c'è finalmente modo di rimediare: creata sempre da John Logan, è in arrivo Penny Dreadful: City of Angels, spin-off della serie madre ambientato nella Los Angeles del 1938. Tra i protagonisti Natalie Dormer (Margaery Tyrell in Il trono di spade), Daniel Zovatto, Rory Kinnear (già la creatura di Frankenstein in Penny Dreadful) e Nathan Lane. Questa volta i protagonisti avranno a che fare con il Diavolo e con la divinità Santa Muerte. Speriamo di non rimanere di nuovo scottati.

Canale: Showtime

Genere: drama, horror

Creatore: John Logan

Cast: Natalie Dormer, Rory Kinnear, Nathan Lane

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

30. Snowpiercer

Snowpiercer: Jennifer Connelly in una scena della serie

Bong Joon-ho è stato consacrato da critica e pubblico per Parasite, che ha vinto la Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes, ma è con Snowpiercer che si è fatto conoscere per la prima volta in tutto il mondo. Il film del 2013 (a sua volta ispirato alla graphic novel Le Transperceneige) ha ora un reboot televisivo, creato da Graeme Manson, già autore di Orphan Black. Nel cast c'è anche il premio Oscar Jennifer Connelly, mentre Sean Bean dovrebbe partecipare alla seconda stagione. Il fatto che la serie abbia affrontato diverse difficoltà, da divergenze artistiche a cambio di network (inizialmente avrebbe dovuto essere trasmessa da TNT) non ci danno vibrazioni del tutto positive, ma i nomi coinvolti ci incuriosiscono.

Canale: TBS

Genere: drama

Creatori: Graeme Manson

Cast: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

29. Boys

I protagonisti di Boys

Da non confondere con The Boys (una delle serie rivelazione del 2019), Boys è il nuovo progetto di Russell T. Davies, che avrà in eterno la nostra riconoscenza per aver ridato lustro alla serie di Doctor Who (il decimo Dottore di David Tennant rimarrà per sempre nei nostri cuori oltre che in quello di Rose Tyler) e averle dato uno spin-off di tutto rispetto come Torchwood. Con Boys però Davies torna alle atmosfere di Queer as Folk, raccontando la storia di un gruppo di amici che deve affrontare il dramma della diffusione dell'AIDS negli anni '80. Nel cast, oltre ai protagonisti praticamente esordienti, anche Stephen Fry e Neil Patrick Harris.

Canale: Channel 4

Genere: drama

Creatore: Russell T. Davies

Cast: Nathaniel Curtis, Stephen Fry, Neil Patrick Harris

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

28. Bridgerton

Shonda Rhimes, autrice di Bridgerton

Netflix + Shonda Rhimes + la saga della famiglia Bridgerton + Julie Andrews = ingresso di diritto nella classifica delle nuove serie più attese del 2020. Primo tra i diversi progetti che Shondaland sta sviluppando per Netflix dal 2017, Bridgerton (titolo provvisorio) è l'adattamento per il piccolo schermo della saga letteraria, composta da nove romanzi, creata da Julia Quinn. La serie, divisa in otto episodi da un'ora ciascuno, vede al timone Chris Van Dusen, già showrunner di Scandal, ed è ambientata a Londra. Julie Andrews dà la voce a Lady Whistledown, anonima scrittrice di gossip.

Piattaforma: Netflix

Genere: drama

Creatore: Chris Van Dusen

Cast: Adjoa Andoh, Julie Andrews

Uscita: 2020 Netflix

Uscita italiana: 2020 Netflix

27. High Fidelity

High Fidelity: Zoë Kravitz in una foto della serie

Il romanzo di Nick Hornby Altà fedeltà (e poi anche l'omonimo film con protagonista John Cusack nei panni di Rob Gordon, versione americana del personaggio originale) ha rovinato il mondo degli appassionati per sempre: Rob Fleming, proprietario di un negozio di dischi a Londra, vive la vita classificando tutto in top 5. La mania per le classifiche arriva ora anche in tv, con un'ennesima mutazione: questa volta la protagonista di High Fidelity non è solo americana, ma è anche una donna e ha il volto bellissimo di Zoë Kravitz (che presto sarà la nuova Catwoman accanto al Batman di Robert Pattinson). Pensavate di esservi liberati delle classifiche? Mai. Anche perché ne state leggendo una.

Piattaforma: Hulu

Genere: commedia

Creatori: Sarah Kucserka, Veronica West Cast: Zoë Kravitz, David H. Holmes

Uscita: 14 febbraio 2020

Uscita italiana: n.d.

26. Little Fires Everywhere

Big Little Lies: Reese Witherspoon interpreta Madeline

Tratta dall'omonimo libro di Celeste Ng, Little Fires Everywhere è una miniserie la cui trama ricorda quella di due titoli di successo: Big Little Lies - Piccole grandi bugie e The Affair. Forse non è quindi un caso che tra i protagonisti figurino il premio Oscar Reese Witherspoon e Joshua Jackson. Con loro anche Kerry Washington, al primo ruolo televisivo dopo la fine di Scandal. La storia ruota attorno alla famiglia Richardson, apparentemente perfetta, ma che in realtà nasconde diversi segreti.

Piattaforma: Hulu

Genere: drama

Creatore: Liz Tigelaar

Cast: Reese Witherspoon, Kerry Washington, Joshua Jackson

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

25. Small Axe

Small Axe: Letitia Wright in una foto della serie

Creata e diretta da Steve McQueen, Small Axe è una serie e antologica in sei episodi che racconta trent'anni della comunità indiana a Londra, con il ristorante The Mangrove di Ladbroke Grove a fare da centro culturale del quartiere. Small Axe comincia con il discorso "Rivers of Blood" (fiumi di sangue) del politico conservatore Enoch Powell, pronunciato il 20 aprile del 1968. Il titolo viene dall'omonima canzone di Bob Marley, che dice: "if you are the big tree, we are the small axe" (se voi siete il grande albero, noi siamo la piccola ascia). Nel cast Letitia Wright (Shuri in Black Panther) e John Boyega (Finn in Star Wars).

Canale: BBC1

Genere: drama

Creatore: Steve McQueen

Cast: Letitia Wright, Thomas Coombes, John Boyega

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

24. The Dark Tower

La Torre Nera: Matthew McConaughey e Idris Elba a confronto

Forse siamo degli ingenui ma, nonostante il film del 2017 con Idris Elba e Matthew McConaughey sia un orrore da dimenticare, vogliamo ancora credere nell'adattamento televisivo di The Dark Tower, la saga letteraria di Stephen King che collega tutta la sua opera. Lo showrunner è Glen Mazzara, che ha già lavorato a The Shield (ottimo) e The Walking Dead (sì, questa cosa fa molta paura), mentre lo stesso King ha contribuito alla sceneggiatura di alcuni episodi. Nel cast anche Jerome Flynn (Bronn in Il Trono di Spade). Potremmo farci di nuovo molto male, ma WE WANT TO BELIEVE!

Piattaforma: Amazon Prime Video

Genere: fantasy

Creatori: Glen Mazzara

Cast: Jerome Flynn, Elaine Cassidy

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

23. Because the Night

Because the Night: un'immagine dell'autore Neil Cross

Because the Night è l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo pubblicato da Neil Cross, già creatore della serie poliziesca Luther, con protagonista Idris Elba. La miniserie, composta da quattro episodi da un'ora ciascuno, è un thriller sovrannaturale con protagonista Nathan (Russell Tovey), neo sposo la cui vita viene sconvolta quando bussa alla sua porta Bob (Bertie Carvel), una figura del suo passato che gli dà una notizia sconvolgente.

Canale: ITV

Genere: drama, thirller

Creatore: Neil Cross

Cast: Russell Tovey

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

22. The Serpent

Il serial killer Charles Sobhraj

The Serpent racconta la storia del serial killer Charles Sobhraj, soprannominato The Serpent (il serpente), per la sua incredibile capacità di nascondersi, evadere e affascinare le sue vittime. Nel corso di 30 anni, tra il 1963 e il 1997, Sobhraj ha ucciso almeno una dozzina di persone, sopratutto hippie, che ha seguito lungo il tratto sud est asiatico dell'Hippie Trail. Arrestato in Nepal nel 2003, da allora sconta l'ergastolo. Il ruolo del protagonista è stato affidato a Tahar Rahim. Nel cast anche Jenna Coleman (Clara in Doctor Who).

Canale: BBC1

Genere: crime

Creatori: Toby Finlay, Richard Warlow

Cast: Tahar Rahim, Jenna Coleman

Uscita: 2020

Uscita italiana: Netflix, 2020

21. Deadwater Fell

Deadwater Fell: David Tennant in una foto della serie

Ormai si è capito, quando si tratta di David Tennant siamo di parte: la sua presenza come protagonista ci fa quindi immediatamente desiderare di vedere Deadwater Fell, sopratutto perché è ambientata nella piccola comunità scozzese fittizia di Kirkdarroch, dando così la possibilità all'attore di sfoggiare il suo magnifico accento scozzese. Il crime drama in quattro parti racconta il terribile omicidio di un'intera famiglia per mano di qualcuno di cui si fidava. Tennant ha il ruolo di Tom Kendrick, medico stimato dalla comunità, sopravvissuto a un terribile incendio che ha ucciso sua moglie.

Canale: Channel 4

Genere: crime, drama

Creatore: Daisy Coulam

Cast: David Tennant

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

20. Y

Y: un'immagine della serie

Adattamento del fumetto Y: The Last Man, di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, Y è una serie con ambientazione post-apocalittica, in cui una catastrofe ambientale ha ucciso tutti i mammiferi maschi presenti sulla Terra, tranne un uomo e la sua scimmia cappuccina. Emergenza ambientale, differenza di genere, odio razziale: temi attualissimi in una confezione fantascientifica sostenuta da un cast di livello, tra cui figurano Diane Lane, Timothy Hutton (che ha il ruolo del Presidente degli Stati Uniti), Imogen Poots, Lashana Lynch, Barry Keoghan, ma soprattutto la scimmia Katie, ovvero Marcel in Friends.

Canale: FX

Genere: fantascienza

Creatori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra

Cast: Diane Lane, Barry Keoghan, Imogen Poots, Lashana Lynch

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

19. The North Water

The North Water: Colin Farrell in una scena

Adattamento dell'omonimo romanzo di Ian McGuire, The North Water, girata tra Norvegia e Ungheria, è una miniserie in quattro parti con protagonista Jack O'Connell nel ruolo di Patrick Sumner, ex chirurgo militare caduto in disgrazia, che si imbarca come medico di bordo su una nave che sta andando a caccia di balene nella regione artica. Diciamolo subito: il maggior motivo di interesse della serie è, sulla carta, il personaggio di Henry Drax, brutale ramponiere dal passato torbido, interpretato da Colin Farrell.

Canale: BBC

Genere: drama

Creatori: Andrew Haigh, Ian McGuire

Cast: Colin Farrell, Jack O'Connell

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

18. Brave New World

Adattamento dell'omonimo romanzo di Aldous Huxley (in Italia pubblicato con il titolo Il mondo nuovo), testo principe quando si parla di distopia: ambientato in un prossimo futuro, il romanzo parla di una società perfetta grazie alla produzione in serie, sia tecnologica che umana. Huxley ha pubblicato il romanzo nel 1932, prima della scoperta del DNA: sarà interessante vedere come gli autori della serie hanno adattato la storia a fronte delle scoperte scientifiche avvenute in quasi un secolo. Nel cast di Brave New World Hannah John-Kamen, Demi Moore e Alden Ehrenreich (il giovane Han Solo in Solo).

Piattaforma: Peacock

Genere: fantascienza, drama

Creatori: David Wiener, Grant Morrison, Brian Taylor

Cast: Hannah John-Kamen, Demi Moore e Alden Ehrenreich

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

17. Little Birds

Liberamente ispirato alla raccolta di racconti erotici di Anaïs Nin, Little Birds segna il debutto come sceneggiatrice di Sophia Al-Maria e vede come protagonista Juno Temple nel ruolo di Lucy Savage, ragazza che, nel 1955, va a Tangeri per vivere la sua vita libera dalle imposizioni della società. Girato in Andalucia, nel cast figura anche Rossy de Palma, una delle muse di Pedro Almodóvar.

Canale: Sky Atlantic

Genere: drama

Creatori: Sophia Al-Maria

Cast: Juno Temple, Rossy De Palma

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

16. Jurassic World: Camp Cretaceous

Jurassic World: Camp Cretaceous: Un'immagine promozionale della serie animata

Amanti dei dinosauri abbracciamoci: Jurassic World: Camp Cretaceous potrebbe darci grandi soddisfazioni. La serie animata arriverà su Netflix il prossimo anno e vede come protagonisti sei adolescenti che partecipano a un percorso avventura sul lato opposto di Isla Nublar. Sì, proprio quella al largo della Costa Rica. Come negli altri film del franchise, gli umani dovranno fare squadra per sopravvivere ai sauropsidi.

Piattaforma: Netflix

Genere: animazione

Creatori: Scott Kreamer, Lane Lueras

Cast:

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

15. The Luminaries

The Luminaries: Eva Green in una foto della serie

Eleanor Catton adatta il suo secondo romanzo, The Luminaries, nell'omonima serie tv prodotta da BBC Two: ambientata nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda, del 1866, durante la Corsa all'oro, la storia segue le vicende di numerosi personaggi, ognuno associato a un segno zodiacale o a un pianeta del Sistema Solare. Diviso in sei episodi diretti da Claire McCarthy, The Luminaries ha un ricco cast, tra cui figurano Himesh Patel (visto in Yesterday di Danny Boyle) ed Eva Green, che ha il ruolo della maîtresse Lydia Wells.

Canale: BBC2

Genere: avventura

Creatori: Eleanor Catton

Cast: Eva Green, Himesh Patel

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

14. The Wheel of Time

The Wheel of Time: Rosamund Pike in un'immagine promo

Dopo decenni, i fan della saga letteraria The Wheel of Time (in Italia La Ruota del Tempo) possono gioire: i romanzi di Robert Jordan sono stati finalmente adattati per il piccolo schermo. Composta da quindici libri (quattordici romanzi più il prequel), The Wheel of Time è una materia complessa da trattare: tutto ruota, letteralmente, attorno alla Ruota del Tempo, forgiata dal Creatore e composta da sette raggi. Ogni raggio è un'epoca e le vite degli uomini sono i suoi fili. Guerre, draghi, reincarnazioni, sigilli: la mitologia della saga è vastissima. Rosamund Pike ha il ruolo di Moiraine Damodred. La produzione è cominciata a settembre 2019: la serie potrebbe arrivare quindi a fine 2020 o per il 2021; in ogni caso siamo molto curiosi di vedere se Amazon Prime riuscirà a ricreare l'universo di Robert Jordan.

Piattaforma: Amazon Prime Video

Genere: fantasy

Creatore: Rafe Judkins

Cast: Rosamund Pike, Josha Stradowski

Uscita: 2020/2021

Uscita italiana: Amazon Prime Video

13. Curon

Curon: una prima immagine della serie Netflix

Nuova produzione originale di Netflix in Italia, Curon, dalle prime immagini e dettagli della trama, sembra un incrocio tra I segreti di Twin Peaks e le atmosfere di Les Revenants: creata da Ezio Abbate, già sceneggiatore di Suburra, la serie racconta la scomparsa di Anna (Valeria Bilello), madre di due gemelli, Mauro (Federico Russo) e Daria (Margherita Morchio), dopo il loro trasferimento nella piccola città di Curon Venosta, in provincia di Bolzano. Dirigono Fabio Mollo (]Il padre d'Italia) e Lydia Patitucci. In attesa di scoprire qualcosa di più, l'idea che in Italia si produca finalmente una serie di questo genere ci galvanizza non poco.

Piattaforma: Netflix

Genere: thriller

Creatori: Ezio Abbate, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano

Cast: Valeria Bilello, Luca Lionello, Anna Ferzetti

Uscita: 2020

Uscita italiana: Netflix 2020

12. The Outsider

The Outsider: Ben Mendelsohn in una scena

Tra i diversi titoli ispirati alle opere di Stephen King che arriveranno nel 2020, The Outsider è targato HBO ed è l'adattamento dell'omonimo romanzo. Nella tranquilla cittadina di Flint City accade un fatto terribile: un ragazzino di undici anni viene trovato morto con segni di violenza sessuale. Il DNA sembra incastrare una persona, che però ha un alibi provato da registrazioni video. Può una persona essere in due posti nello stesso momento? Scritta da Richard Price, già sceneggiatore di The Wire e creatore di The Night Of, la serie può vantare anche Dennis Lehane tra gli autori (si è occupato degli episodi numero 7 e 9). L'ottima scrittura è quindi assicurata, così come il cast di livello: Ben Mendelsohn (anche produttore esecutivo) ha il ruolo del detective Ralph Anderson; con lui Jason Bateman, Cynthia Erivo, Paddy Considine e Bill Camp.

Canale: HBO

Genere: drama, crime

Creatore: Richard Price

Cast: Ben Mendelsohn, Jason Bateman, Cynthia Erivo

Uscita: 12 gennaio 2020

Uscita italiana: n.d.

11. ZeroZeroZero

Zerozerozero: una scena della serie

Dopo aver creato Romanzo criminale - La serie e Gomorra - La Serie Stefano Sollima ha la nostra più completa fiducia: in pochi sanno girare scene d'azione come lui in Italia e per ZeroZeroZero torna a collaborare sia con Roberto Saviano, che ha scritto il romanzo a cui la serie si ispira, che con Sky. Squadra che vince non si cambia. Questa volta la storia si svolge in più parti del mondo, collegando le vite di diversi personaggi accomunati dal traffico di cocaina. Abbiamo gli americani Lynwood (Gabriel Byrne, Andrea Riseborough e Dane DeHaan) famiglia che ha più di un segreto da nascondere, i calabresi La Piana, esponenti della 'ndrangheta, e il fronte messicano. Presentata in anteprima a Venezia 76, abbiamo visto i primi due episodi e ne vogliamo ancora.

Canale: Sky Atlantic

Genere: crime

Creatori: Leonardo Fasoli, Stefano Sollima

Cast: Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

10. Star Trek: Picard

Star Trek: Picard a Lucca Comics 2019 - Il cast al panel

A Lucca Comics & Games 2019 Patrick Stewart l'ha assicurato: non sarebbe tornato a interpretare Jean-Luc Picard, capitano della nave stellare Enterprise, a meno che il personaggio non avesse avuto qualcosa di nuovo da offrire. A quanto pare Alex Kurtzman e soci ci sono riusciti: in Star Trek: Picard vedremo un uomo completamente diverso. Ormai ritiratosi nello Chateau Picard a produrre vino, l'ex capitano dovrà tornare in azione a causa di qualcosa successo nel suo passato. Speriamo in lunga vita e prosperità.

Piattaforma: CBS

Genere: fantascienza

Creatori: Alex Kurtzman, Gene Roddenberry

Cast: Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd

Uscita: 23 gennaio

Uscita italiana: 24 gennaio Amazon Prime Video

9. Mrs. America

Mrs. America: Cate Blanchett in un'immagine della serie

Pochi mesi fa, a cinquanta anni appena compiuti, Cate Blanchett ha annunciato di volersi ritirare del tutto dalle scene. In caso fosse vero, Mrs. America, miniserie in nove episodi, potrebbe essere una delle ultime occasioni per godere del suo enorme talento (e la prima volta per lei in tv). L'attrice due volte premio Oscar ha il ruolo di Phyllis Schlafly, donna conservatrice che, nel 1970, si è opposta all'Equal Rights Amendment (ERA). Nel cast anche Uzo Aduba (Crazy Eyes in Orange Is the New Black), Elizabeth Banks, Rose Byrne e James Marsden. Mrs. America è stata creata da Dahvi Waller, che ha lavorato a Mad Men e Halt and Catch Fire.

Canale: FX

Genere: drama

Creatori: Dahvi Waller

Cast: Cate Blanchett, Uzo Aduba, Rose Byrne, Elizabeth Banks

Uscita: Hulu 2020

Uscita italiana: n.d.

8. Luna nera

Luna Nera: una sequenza della serie

Dopo Curon, le produzioni italiane originali targate Netflix continuano a stupire: creata da Tiziana Triana, a partire dal suo romanzo Le città Perdute. Luna Nera, insieme a Laura Paolucci (L'amica geniale) e Francesca Manieri (Il Miracolo), Luna Nera è ambientata nell'Italia del XVII secolo, durante la caccia alle streghe. Protagonista è Ade (Antonia Fotaras), levatrice di 16 anni che, in seguito alla morte di un neonato, viene accusata di stregoneria. Alla regia Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli (Nico, 1988) e Paola Randi (Tito e gli alieni).

Piattaforma: Netflix

Genere: fantasy

Creatori: Tiziana Triana, Laura Paolucci, Francesca Manieri

Cast: Antonia Fotaras, Giorgio Belli

Uscita: 2020

Uscita italiana: 2020 Netflix

7. The Stand

Stephen King - Maestro dell'horror: King circondato dai suoi fan

Ancora un adattamento di un romanzo di Stephen King, ancora una buona dose di fede che speriamo non venga mal riposta: al Giffoni Film Festival Amber Heard, che è nel cast, ci ha assicurato che il romanzo di ambientazione post apocalittica The Stand (ovvero L'ombra dello scorpione) è in ottime mani. La miniserie è infatti sotto la guida di Josh Boone, che è un super fan dell'opera di King. Dita incrociate quindi. Nel cast anche James Marsden, Greg Kinnear, Marilyn Manson e il premio Oscar Whoopi Goldberg. Alexander Skarsgård ha il ruolo di Randall Flagg, antagonista per eccellenza nel mondo di Stephen King: compare infatti in nove romanzi, compresa la saga di La Torre Nera.

Network: CBS

Genere: drama

Creatori: Josh Boone, Benjamin Cavell

Cast: James Marsden, Whoopi Goldberg, Amber Heard

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

6. His Dark Materials

Queste oscure materie: una scena della serie

Dopo lo sfortunato adattamento cinematografico del 2007, La bussola d'oro, la trilogia di Philip Pullman ha una nuova vita in tv: His Dark Materials (Queste oscure materie) è infatti una serie prodotta da BBC ed HBO, che in USA ha già debuttato. In Italia la vedremo dal primo gennaio su Sky Atlantic, ma alcuni fortunati l'hanno già potuta apprezzare in anteprima a Lucca Comics & Games. Protagonista è Lyra Belacqua (Dafne Keen, che vive a Oxford, ma grazie al suo daimon ha accesso a un mondo parallelo. Nel cast anche Ruth Wilson e James McAvoy.

Canale: BBC One, HBO

Genere: fantasy

Creatori: Jack Thorne

Cast: Dafne Keen, Andrew Scott, Ruth Wilson, James McAvoy

Uscita: 4 novembre 2019

Uscita italiana: 1 gennaio Sky Atlantic

5. The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier: Zemo con indosso la maschera viola

Con buona pace di Martin Scorsese, che amiamo e rispettiamo moltissimo, siamo molto curiosi di vedere come se la caveranno gli Avengers sul piccolo schermo. E questa volta potremo tutti dire senza polemiche: non è cinema, è televisione. Su Disney + sono previsti diversi titoli, tra cui una serie dedicata a Loki (Tom Hiddleston) e WandaVision, con protagonisti Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), ma la prima ad arrivare sulla piattaforma di streaming sarà The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan, che riprendono i loro ruoli cinematografici. Li ameremo 3mila anche in tv.

Piattaforma: Disney+

Genere: supereroi

Creatori: Malcolm Spellman

Cast: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily VanCamp

Uscita: 2020

Uscita italiana: 2020

4. Belgravia

Belgravia: una foto promozionale della serie

Avendo scritto Gosford Park (diretto da Robert Altman) e soprattutto Downton Abbey, Julian Fellowes è il re del period drama e del british humour che non perdona: ecco perché attendiamo con grande curiosità Belgravia, sua nuova fatica ambientata nei salotti della nobiltà londinese di inizio '800, a pochi giorni dalla Battaglia di Waterloo. Nel cast Alice Eve e Tom Wilkinson.

Canale: ITV

Genere: period drama

Creatori: Julian Fellowes

Cast: Alice Eve, Philip Glenister, Tom Wilkinson

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

3. Hunters

Al Pacino nella serie TV Hunters

La New York del 1977, il premio Oscar Al Pacino nel ruolo del capo di un'organizzazione che ha come scopo scovare ed eliminare officiali nazisti che cospirano per dare vita a un Quarto Reich in USA: basta già solo questo a fare di Hunters una delle serie che attendiamo di più in assoluto. In questi giorni è stato poi diffuso il teaser trailer con un Al Pacino in gran forma e veramente non sappiamo come contenere l'entusiasmo. Nel cast anche Logan Lerman e Josh Radnor (Ted in E alla fine arriva mamma). La ciliegina sulla torta: Jordan Peele, regista di Scappa - Get Out, è il produttore esecutivo.

Piattaforma: Amazon Prime Video

Genere: drama

Creatori: David Weil

Cast: Al Pacino, Logan Lerman, Kate Mulvany, Josh Radnor

Uscita: 2020

Uscita italiana: n.d.

2. Monsters at Work

Monsters at Work: Un'immagine promozionale della serie animata

Lo diciamo senza paura di esagerare: Monsters & Co. è uno dei capolavori assoluti di Disney/Pixar. Alzi la mano chi non ha sognato almeno una volta di farsi abbracciare da Sulley come la piccola Boo. Ebbene dopo il prequel, Monsters University, ora arriva anche il sequel. Monsters at Work, serie animata che arriverà su Disney+, è infatti ambientato sei mesi dopo i fatti visti nel film del 2001, con Monstropolis che gode di un boom energetico grazie alle risate dei bambini. Nella versione originale Mike Wazowski e James P. Sullivan avranno sempre le voci di Billy Crystal e John Goodman.

Piattaforma: Disney+

Genere: animazione

Creatori: Bobs Gannaway

Cast: John Goodman, Billy Crystal

Uscita: 2020

Uscita italiana: 2020

1. The Mandalorian

tm

È già uscito in America, con il lancio di Disney+, mentre in Europa unicamente l'Olanda può godere di The Mandalorian, serie creata da Jon Favreau, con protagonista un mandaloriano, che, soltanto perché è un cacciatore di taglie, non è necessariamente Boba Fett. Oppure sì?! In Italia la serie arriverà il prossimo 31 marzo 2020 e fino ad allora attenzione molta agli spoiler fare dovrete. Sotto al casco del protagonista c'è Pedro Pascal, pare che il regista Werner Herzog sia strepitoso nel ruolo di un misterioso personaggio legato all'Impero e tutto si svolge cinque anni dopo i fatti di Il ritorno dello Jedi. Negli USA dicono che sia più western che fantasy, che il design di ogni cosa (costumi, creature, scenografie, oggetti) sia perfetto, che l'epicità si mescoli a polvere e sudore e che i fan di Star Wars avranno di che gioire. Poche aspettative insomma. Sarà il fascino del proibito, sarà per l'entusiasmo unanime che arriva da oltreoceano: quattro mesi non sono mai sembrati così lunghi.

Piattaforma: Disney+

Genere: space western

Creatori: Jon Favreau

Cast: Pedro Pascal, Werner Herzog, Giancarlo Esposito, Gina Carano

Uscita: 12 novembre 2019

Uscita italiana: 31 marzo 2020