Netflix arriva su Sky Q anche in Italia: prezzi e dettagli dell'abbonamento

I contenuti di Netflix saranno visibili su Sky Q anche in Italia dal prossimo 9 ottobre, come annunciato dal responsabile di Sky Europe: ecco tutti i prezzi e i dettagli dell'abbonamento.

I contenuti di Netflix saranno visibili su Sky Q anche in Italia dal prossimo 9 ottobre, dopo il successo che l'operazione ha avuto in Germania e nel Regno Unito. Ad ufficializzarlo è stato l'AD di Sky Europe, Andrea Zappia, dal summit in corso a Capri: "Annunciamo l'inserimento di Netflix nell'offerta di Sky Q perchè l'aggregazione è fondamentale: dato che il consumatore ha di fronte un'offerta gigantesca di contenuti, un aggregatore che lo aiuti è fondamentale perchè facilita la vita".

L'accordo tra i due colossi era stato annunciato già lo scorso anno, ma nel nostro Paese si concretizzerà solo tra qualche giorno, quando l'app di Netflix farà compagnia a quelle di DAZN, Spotify e YouTube sulla home page di Sky Q. Cosa cambierà per chi è già abbonato e cosa succederà per i nuovi abbonamenti? Ecco prezzi e dettagli di tutta l'operazione Netflix-Sky. Per accedere ai contenuti Netflix, gli abbonati dovranno sottoscrivere l'offerta "Intrattenimento plus", acquistabile su Sky Q dal prossimo 9 ottobre. Come fare? Basta accedere alla sezione Netflix (da Serie TV), selezionare o pronunciare "Intrattenimento Plus" e seguire tutti i passaggi fino alla notifica di acquisto completato.

Il costo per gli utenti è pari a 9,99 euro in più al mese. Gli utenti Sky Q senza il pacchetto Sky Famiglia, necessario per attivare "Intrattenimento Plus", dovranno invece considerare un costo di 15,39 euro al mese, in quanto il prezzo di Sky famiglia è di 5,40 euro.

I clienti Sky Q Platinum potranno accedere al piano Netflix Premium, con la possibilità di guardare contemporaneamente su 4 supporti contenuti in 4K (il valore di questo abbonamento su Netflix è pari a 15,99 euro). I clienti Sky Q Black e Sky Q Fibra potranno accedere al piano Netflix Standard, con possibilità di guardare contemporaneamente su 2 supporti contenuti in HD (il valore di questo abbonamento su Netflix è pari a 11,99 euro).

Cosa succede a chi è già un abbonato Netflix? Potrà sottoscrivere "Intrattenimento Plus" mantenendo il profilo Netflix e beneficiare comunque dell'esperienza Sky Q e dell'offerta, guardando i contenuti, come La casa di carta o Stranger Things, già precedentemente "acquistati" attraverso l'app che comparirà dal 9 ottobre su Sky Q. In questo caso il pagamento dell'abbonamento verrà effettuato direttamente sulla fattura di Sky.

Per i nuovi clienti Sky, l'offerta "Intrattenimento Plus" sarà disponibile entro dicembre 2019 e potrà essere attivata direttamente al momento dell'acquisto dell'abbonamento.