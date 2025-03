Segreti di famiglia: una seconda vita (e nuovi fan) per la serie turca su Mediaset Infinity?

Le seconde possibilità piacciono a tutti. Anche quando si tratta di palinsesti. Potrebbe succedere proprio questo a Segreti di famiglia il classico esempio di serie - in questo caso turca - che ha costruito intorno a sé un nutrito gruppo di fan ma non altrettanti spettatori nelle prime e seconde serate e nei pomeriggi in cui ha provato a programmarla lo scorso anno ad intermittenza e in modo piuttosto regolare.

L'amato Kaan Urgancıoğlu

Ora la dizi potrebbe trovare nuovo pubblico e riacchiappare il vecchio grazie a Mediaset Infinity, che renderà disponibile gratuitamente ed in esclusiva la seconda parte della prima stagione (65 episodi) dal 3 marzo dal lunedì al venerdì. La chiave per farlo? La sua commistione unica di soap e crime.

Segreti di famiglia: i segreti del successo

La serie turca (titolo originale Yargi) parte da un caso di omicidio che coinvolge i due protagonisti: lui è Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu, già amatissimo in Endess Love), un rispettato procuratore a cui il padre ha sempre insegnato l'onore e l'onestà. Lei è Ceylin Erguvan (Pınar Deniz), un'avvocatessa ribelle di fronte alle regole, pronta a difendere anche i colpevoli. Purtroppo la verità è piena di sfaccettature e non è mai solo bianca o nera e questo comporterà dover scavare nel proprio animo... e tra i rispettivi affetti.

I due interpreti principali in scena

Proprio questo il motivo dell'ossessione del pubblico per la loro storia d'amore impossibile. Man mano che le puntate proseguono, si rivela intrecciata più che mai, con colpi di scena continui che rendono le loro due famiglie sempre più collegate. Non solo perché la loro è diventata col tempo molto più di un'alleanza e amicizia, sposandosi e arrivando addirittura ai documenti per il divorzio. Ma anche perché chiunque sembra coinvolto nel caso, perfino i loro parenti più stretti, genitori e fratelli compresi. D'altronde la ragazza uccisa è la sorella di Ceylin ma anche una persona che aveva davvero fin troppi elementi nascosti; altro che Laura Palmer.

Un mistero dietro l'altro nella dizi turca

Uno dei primi sospettati dietro le sbarre, il fratello di Ilgaz

Un segreto tira l'altro, proprio come le ciliegie, in Segreti di famiglia, che nel 2023 ha ottenuto un Emmy Award come Miglior Soap dell'anno oltre a svariate statuette in madrepatria. Ed è proprio l'unione inaspettata di questi due generi a fare la differenza: da un lato la storia d'amore più che mai travagliata dei protagonisti, anche per le implicazioni delle indagini. Dall'altro l'aspetto più legal e poliziesco della vicenda, per il quale ogni volta che ci si avvicina alla verità, ci si allontana allo stesso tempo dall'identità del colpevole. Non ultimo Engin, che crea un nuovo capitolo e un nuovo mistero da svelare. Questo è il bello del serial: non si cambia caso dopo una manciata di puntate, ma si allunga il più possibile la ricerca della soluzione e il suo svelamento finale del punto di partenza.

Anche il nonno di Ilgaz sembra esser coinvolto

Accade così che - da qui in poi occhio agli spoiler - proprio quando Engin sembra approfittare di un'occasione per evadere di prigione, è Ceylin a pagarne le conseguenze. Viene ritrovata in un bosco accanto al corpo pieno di sue impronte e del suo orologio, ferita e sotto shock, mentre ha la memoria delle ultime 24 ore. Ora il compito di tutti - Ilgaz compreso - è ricostruire l'accaduto e togliere dalla determinata e dolce avvocatessa qualsiasi sospetto e accusa. Ci riuscirà?

Il futuro per la dizi turca?

L'amata coppia protagonista

Il ciclo inaugurale, nella versione originale turca, è composta da 34 puntate da 140 minuti ciascuna. L'adattamento italiano ha come spesso capita, rimontato il prodotto nel "nostro" formato da 40 minuti ad episodio. Sulle successive stagioni, la seconda e la terza della soap crime, per il momento tutto tace. Ma chissà che questa seconda chance per vederla su Mediaset Infinity, dove sono disponibili anche tutte le puntate precedenti, non permetta agli spettatori fedeli di vedere anche il resto della storia tra Ilgaz e Ceylin.