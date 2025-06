Segreti di famiglia, la seconda stagione dall'11 giugno su Mediaset Infinity: nuovi misteri per Ceylin e Ilgaz

C'è una bella sorpresa in arrivo per gli spettatori di Segreti di famiglia: da mercoledì 11 giugno saranno disponili in streaming su Mediaset Infinity, gratis e in esclusiva, gli episodi della seconda stagione.

L'11 giugno, dunque, i fan dell'avvicente serie che mescola amore, drammi e intrecci legali potranno scoprire come finisce la prima stagione e insieme avere un assaggio di cosa attende i protagonisti nella seconda, che verrà rilasciata con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì.

Cosa succederà in Segreti di famiglia 2?

Nel finale della prima stagione nuove rivelazioni metteranno in crisi i delicati equilibri dell'indagine. Ceylin si troverà così costretta, ancora una volta, a prendere decisioni che la metteranno a rischio, nel tentativo di forzare la verità a emergere.

Le nuove prove che emergeranno, grazie a indagini ufficiose, apriranno finalmente uno spiraglio ma condurranno anche gli inquirenti a battere strade inattese. I protagonisti dovranno accettare il confronto con verità scomode e dovranno scendere a patti con legami che saranno più intricati del previsto.

Il primo episodio della stagione 2 di Segreti di famiglia, su Mediaset Infinity subito dopo il finale della precedente, ci mostrerà Ceylin e Ilgaz in un momento di relativa serenità. Gli spettatori più attenti, però, sanno già che la quiete non è destinata a durare a lungo: nell'ombra Yekta cova vendetta. Un tempo potente e rispettato avvocato, ora è costretto a vivere per strada, dopo aver perso le proprietà, la reputazione, perfino sua moglie.

Quando Eren scopre quattro cadaveri in un pozzo, per i nostri due protagonisti è l'inizio di un nuovo inferno. La tensione esplode ancora una volta, perchè niente è più come sembra: i nemici diventano alleati, gli alleati si trasformano in nemici.

Segreti di Famiglia 2 sarà disponibile dall'11 giugno gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity per continuare a intrecciare emozioni, misteri e verità inconfessabili.