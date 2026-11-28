In Scuola per guerrieri coraggiosi (Way of the Warrior Kid in originale) da poco arrivato su Apple TV, il vero percorso di crescita passa tanto dalle fragilità quanto dalla determinazione. Questo è emerso chiacchierando con il regista del film, McG, che ha ricordato il suo passato da underdog che l'ha spinto a voler dirigere questa storia, quei dubbi d'infanzia fino alla paura di voltare che gli costarono Superman. Per questo per lui la disciplina conta più della motivazione, un argomento su cui la storia del romanzo dell'ex NAVY Seal Jocko Willink pone una grande enfasi e viene veicolata attraverso l'addestramento pensato dallo zio Jake di Chris Pratt per guidare il nipote Marc con il bullo che gli dà il tormento. Un film semplice, che fa tutto quello che ci si aspetta, ma che intrattiene e riesce a coinvolgere lo spettatore.

"Sono sempre stato un underdog": l'origine del film e il legame con la storia

L'addestramento di Marc da parte di zio Jake

Nella nostra chiacchierata con McG siamo partiti dalla genesi del film: perché ha scelto di voler raccontare questa storia? Cosa l'ha attratto di Scuola per guerrieri coraggiosi? "Sono sempre stato un underdog" ci ha detto il regista pensando al passato, "ero un bambino molto piccolo e sono cresciuto a Newport Beach, in California, dove molti uomini erano forti, surfisti e giocatori di pallanuoto, e io non sono mai stato così. Mi sono diplomato al liceo con un'afro arancione, l'apparecchio ai denti e un tutore per il collo così" spiega ancora facendo il gesto che ne indica la dimensione. "Ero molto piccolo. E avevo bisogno della gentilezza di persone più grandi e più forti di me per riuscire ad andare avanti. E mi hanno aiutato. Poi sono cresciuto al college e da adulto ho avuto problemi come la paura di volare, che mi ha fatto licenziare da Superman, e ho dovuto lavorare duro per superarla. Quindi mi rivedo molto nella storia dell'underdog e nell'idea che, come esseri umani, abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri in qualche modo. Penso che una parte importante di Scuola per guerrieri coraggiosi sia proprio che lo zio Jake ha bisogno di Mark tanto quanto Mark ha bisogno dello zio Jake, solo in modi diversi."

Disciplina vs motivazione: cosa significa crescere secondo McG

Un bisogno che nel film viene veicolato dalla disciplina con cui il personaggio di Chris Pratt guida il nipote Marc. Che rapporto ha McG con la disciplina? Cosa rappresenta per lui? "Penso che la disciplina sia una caratteristica incredibilmente importante ed è molto diversa dalla motivazione. Quando sei motivato a fare qualcosa, non hai bisogno della disciplina per farlo. Se sei motivato a rimetterti in forma e perdere peso, o a imparare una lingua, ed è la motivazione a spingerti, allora è facile studiare, è facile andare in palestra, è facile fare ciò che serve per raggiungere l'obiettivo."

Tutto cambia quando questa spinta non è così innata o naturale. "La disciplina serve quando non hai voglia di farlo, ma devi farlo comunque. Ed è una competenza molto, molto più preziosa. Devi saper fare cose che non vuoi fare se vuoi crescere nella vita, anche quando quei gesti creano uno scenario spaventoso, come Mark che salta dal ponte. Quando sei nel momento in cui hai più paura, sei più vicino a raggiungere il tuo traguardo. È difficile rendersene conto in quell'istante, ma è lì che devi concentrarti, e serve disciplina per avere quella lucidità."

Da MTV a Charlie's Angels: perché la musica è parte intima del film

Chris Pratt e Jude Hill nella scena cult di Scuola per guerrieri coraggiosi

C'è tanta musica in Scuola per guerrieri coraggiosi, una buona selezione di canzoni che accompagna le avventure di Marc e suo zio Jake. Come le ha scelte e quanto sono importanti per McG? "La mia società si chiama Wonderland Sound and Vision perché credo che facendo un film si debba poter spegnere l'audio, guardarlo e capirlo completamente. Ma credo anche che si debba poter spegnere l'immagine, ascoltare il film e provare l'emozione di ciò che è anche in assenza delle immagini. E quando le metti insieme, deve esserci una straordinaria esplosione di emozioni. Sono sempre cresciuto con la musica: mio padre ascoltava jazz, mia sorella musica disco, mio fratello heavy rock and roll come i Led Zeppelin. Tutta la mia vita è stata musica. La mia prima professione è stata scrivere canzoni e fare il produttore discografico e, poiché ero un fotografo, ho iniziato a realizzare videoclip nell'epoca di MTV, ed è ciò che mi ha portato a Charlie's Angels. Quindi la musica non è mai stata solo importante, ma una parte assolutamente intima di qualsiasi storia provi a raccontare. Si vede fin dai primi tempi di Charlie's Angels e dal mix eclettico di stili diversi, e si vede anche in questo film."