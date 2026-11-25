Un nipote vittima di bullismo, uno zio NAVY Seal a cui affidarsi. A interpretarli sono chiamati Chris Pratt e Jude Hill, protagonisti di Scuola per guerrieri coraggiosi, il film disponibile su Apple TV tratto dal romanzo dell'ex Navy SEAL Jocko Willink e diretto da McG. Una storia di formazione per tutta la famiglia che assicura un paio d'ore di intrattenimento leggero ed efficace: perché al netto di un pizzico di retorica di troppo, il film funziona e fa sperare che la piattaforma Apple abbia trovato la quadra anche sul fronte dei lungometraggi, spesso non all'altezza dell'ottimo lavoro fatto sulle serie. Ne abbiamo potuto parlare con i due attori, per farci raccontare questa esperienza, tra i temi del film, l'attenzione per la disciplina, il valore di avere un mentore e il rapporto con videogiochi e musica, di cui il film è pieno. Ecco cosa ci hanno raccontato.

"La disciplina non è una punizione": cosa significa davvero crescere

Jude Hill pronto all'addestramento

Scuola per guerrieri coraggiosi è una storia che parla di coraggio, ma pone una grande enfasi sulla disciplina. Qual è il loro rapporto con la disciplina? Quanto è stata importante nelle loro vite? "Ottima, ottima domanda" ci ha detto Chris Pratt, "penso che molte persone guardino al termine 'disciplina' come a un verbo, tipo 'devo disciplinare quel bambino', intendendola come punizione. Ma io non la vedo come una punizione. Penso che la disciplina sia seguire qualcosa, deriva dalla parola 'discepolo', e seguire qualcosa in cui credi. E per me significa semplicemente fare piccole scelte ogni singolo giorno che, col tempo, possono portare a un risultato migliore: magari raggiungere un obiettivo, che sia fisico, o imparare una nuova abilità, o coltivare un rapporto con le persone o con la fede o qualsiasi altra cosa. La disciplina in questo senso... potrebbe essere il jiu-jitsu, o potrebbe essere il golf, può essere qualsiasi cosa in cui segui qualcosa per migliorare te stesso."

È d'accordo Jude Hill, che sottolinea come "l'abbia detto perfettamente. La disciplina è l'atto di migliorare se stessi attraverso piccoli, brevi passaggi. È una parola che spaventa molti, tipo che la disciplina sia svegliarsi presto e fare una doccia fredda ogni mattina. Per alcune persone è questo. Ma per te, penso che la disciplina sia solo, voler migliorare e farlo piano ma con costanza."

Dai set ai mentori veri: "Kenneth Branagh mi ha preso sotto la sua ala"

Per migliorare si ha spesso bisogno di una guida, di un mentore come nel film è zio Jake per Marc. Hanno mai avuto un mentore nelle loro vite? "Sì, ho avuto diverse persone a cui ho guardato davvero con ammirazione nel corso della mia vita" ha raccontato Chris Pratt, "e sì, posso dire che è per questo che penso che forse questo materiale mi abbia parlato così tanto: perché so per esperienza personale quanto sia importante avere qualcuno nella propria vita che crede in te, vede qualcosa in te, si aspetta qualcosa da te. Credo che sia davvero importante, dagli allenatori della mia vita alle persone a Hollywood che mi hanno aiutato con la recitazione. Sì, so che sono importanti. Quindi far uscire un film del genere è stato davvero un modo per onorare quel tipo di personaggio mentore e, si spera, porsi come una sorta di modello per i bambini che guardano questo film. E anche per gli adulti che lo guardano e che magari cercano di diventare a loro volta dei mentori."

Una scena del film Apple TV

Una storia che quindi parla sia a chi un mentore l'ha avuto, che a chi potrebbe esserlo. E Jude Hill ne ha avuto uno che tutti conosciamo, che gli ha permesso di arrivare a importanti riconoscimenti, tra cui l'Oscar, e che ha giustamente ricordato: "Penso di aver avuto tantissimi mentori. Sono stato davvero fortunato. Per citare in qualche modo il mio primo mentore nella recitazione: Sir Kenneth Branagh. Ho lavorato con lui in Belfast, quello è stato il mio primo film in assoluto, ed era spaventoso. Avevo dieci anni, era un mondo intero che non avevo mai visto prima, e lui mi ha davvero preso sotto la sua ala e aiutato."

Videogiochi e musica: "Non abbiamo giocato sul set, ma c'è 'Paranoid'"

In Scuola per guerrieri coraggiosi ci sono tanti videogiochi, perché Marc ne è appassionato, e c'è anche una scena cult in cui zio e nipote si cimentano insieme a un rythm game alla Guitar Hero. Sono videogiocatori anche nelle loro vite? Hanno giocato sul set? "Non abbiamo giocato ai videogiochi sul set, in realtà, o sbaglio?" Ha detto Pratt chiedendo conferma al collega più giovane, "lavoravamo per la maggior parte del tempo. Da ragazzo ho giocato a qualche videogioco. C'era una manciata di videogiochi che mi piacevano molto. Ora da adulto non ci gioco quasi più, ma mio figlio è appassionato, quindi a volte gioco con lui, oppure lo guardo semplicemente giocare. A volte è divertente anche solo guardare qualcuno che gioca." Per Jude Hill è un'attività legata alla pandemia: "Sì, penso di essermi appassionato molto ai videogiochi durante la quarantena. All'epoca vivevo in Irlanda, quindi era praticamente l'unica cosa che facevo. Ma ora non così tanto, no."

La scena cult di Scuola per guerrieri coraggiosi

Oltre ai giochi, c'è anche tanta musica nel film con un'ottima selezione di canzoni. Ce n'è una che resterà legata al ricordo del film per i due attori? La risposta arriva in coro, ed è Paranoid, proprio quella che fa da sfondo alla scena citata prima. "La tua preferita, no?" ci ha chiesto conferma Jude Hill mentre Pratt ci mimava l'atto di suonare la chitarra. E, sì, lo è.