Maccio Capatonda, Sconfort Zone e il pensiero mindfulness: "Bisogna vivere al presente"

Si può sfidare l'egemonia dell'algoritmo? Si può sfidare la nostra società, votata alla performance e al risultato? Addirittura, si possono sfidare i propri fan, mostrando la realtà umana dietro la maschera artistica? Ve l'abbiamo detto, e ve lo ripetiamo: sì, se il modus operandi è quello di Marcello Macchia alias Maccio Capatonda, che ri-disegna il proprio immaginario nella serie Sconfort Zone (in streaming su Prime Video), che dirige insieme ad Alessio Dogana.

Maccio insieme a Valerio Desirò

In verità, nelle otto puntate, che seguono Maccio alle prese con una crisi artistica, e una conseguente terapia d'urto che dovrebbe riaccendere l'ispirazione, c'è un atteggiamento in piena mindfulness; una piena conoscenza di sé che non può essere estromessa dall'hic et nunc. Conta il presente, e conta il (nostro) pensiero in relazione all'istante. Per Marcello / Maccio la serie parte da elementi autobiografici, divenendo una sorta di seduta psico-analitica, in cui la comicità diventa il linguaggio con cui affrontare i propri demoni. "In media percentuale, la serie parte da una mia esperienza", spiegava l'autore, presentando la serie, "Sono entrato in un loop: scrivere una serie senza avere ispirazioni. Girarla è stata una grande sconfort zone, ma ho lavorato con un cast e una troupe incredibile".

Sconfort Zone e il presente di Maccio

Come vi avevamo già anticipato nella nostra opinione (potete leggere qui la recensione), Sconfort Zone parte da un presupposto: per innovarsi bisogna guardare avanti. In questo senso, lo script firmato da Maccio e Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati, Danilo Carlani e Valerio Desirò (anche attore, insieme a Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Camilla Filippi, Luca Confrotini) sottolinea uno stato sociale dopato e tossico. Come riflette Maccio Capatonda, durante la nostra video intervista: "Dovremmo guardare al presente. Dovremmo stare al passo con i tempi. Il passato è una cosa a cui guardiamo, ma non deve imbrigliarci. Vengo da un corso di meditazione che ci ha spinto a guardare la realtà così com'è senza condizionamenti. Voglio stare nel qui e nell'ora. E poi evolvermi".

Per l'autore, il futuro non può essere diviso dal presente: "Avremmo un futuro solo se capiamo le condizioni del presente, senza agire impulsivamente agli stimoli. Viviamo sballottati da una serie di stimoli a cui reagiamo quasi ciecamente. Dobbiamo invece tornare a reagire attivamente, e verso un futuro migliore. Il problema, però, è che viviamo con troppi stimoli". Curioso, tra l'altro, che il film preferito di Marcello Macchia sia proprio Ritorno al futuro: una straordinaria esposizione pop di quanto i cambiamenti siano indissolubilmente legati alla nostra percezione.

Un finale rivelatore

A proposito di cambiamenti, i personaggi mitologici coniati da Maccio Capatonda (da Mariottide in giù) sono stati metaforicamente (e solo metaforicamente!) annientati, in funzione di un nuovo linguaggio. Sul tema, il comico ha confidato che: "Volevo esplorare una nuova via, un nuovo linguaggio, un nuovo modo per realizzare una serie, esplorando me stesso, mettermi a nudo rispetto un pubblico che non mi ha mai visto così". Nessuna intenzione di "uccidere" quei personaggi, ma solo di lasciarli in stan-by. "Non voglio assolutamente accantonare i miei personaggi. Li vedete uccisi nel trailer sotto forma di gag, ma era chiaro che per la serie si doveva partire da uno sguardo più umano".

Insieme a Francesca Inaudi

Per spiegare al meglio la struttura meta-narrativa, Sconfort Zone culmina con una scena in bianco e nero, in cui ritroviamo nel ruolo di se stessi Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Fru. Un finale, secondo Maccio, che "Doveva rappresentare la realtà. C'è un gioco meta-linguistico in cui mostriamo la serie che siamo riusciti a girare, dopo le prove della serie stessa. È un escamotage per creare una discrepanza tra i due mondi". In fondo, è questo che suggerisce lo show di Maccio: creare una frattura tra il nostro essere il nostro apparire. Solo così potremmo essere in grado di cogliere l'attimo, vivendo fino in fondo.