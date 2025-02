Scissione 2, il quarto episodio: quando un ritiro aziendale diventa qualcosa di molto più

Se c'è una cosa che ha saputo fare ottimamente Scissione, una delle serie migliori degli ultimi vent'anni, è utilizzare gli stilemi e gli archetipi del workplace drama per ribaltarli e decostruirli, riutilizzandoli poi a proprio piacimento. Lo fa anche nel quarto episodio della seconda stagione, intitolato Woe's Hollow, scritto da Anna Ouyang Moench e diretto da Ben Stiller, ora disponibile in streaming su Apple TV+.

I quattro protagonisti, dopo il reinserimento alla Lumon, vengono "costretti" ad un ritiro aziendale che ovviamente non sarà come quello delle altre compagnie. Qualcosa sta per accadere: attenzione agli spoiler!

Scissione 2x04: l'episodio della verità

Una delle tecniche di creazione della suspense, Hitchcock insegna, è quella di rivelare un colpo di scena prima agli spettatori che ai personaggi. Questa puntata della serie è quasi un sequel del finale del ciclo inaugurale, che come sappiamo lasciò tutti totalmente a bocca aperta alla scoperta che Miss Casey (Dichen Lachman) era in realtà la defunta moglie di Mark, e in realtà non era poi così morta.

L'altra rivelazione spiazzante veniva da Helly, ovvero il fatto che fosse in realtà la figlia degli Eagan, la ricca famiglia che controllava la Lumon. Ebbene, la costruzione di questo episodio gioca proprio sui sospetti del gruppo, in particolare di Irv (un grande John Turturro), dopo che gli è stato portato via l'amore della sua vita. L'uomo è convinto che Helly non la racconti giusta e infatti - proprio come il Front Man di Squid Game 2 - è diventata una Boss in Incognito al precedente episodio, presentandosi sotto mentite spoglie.

Fare squadra nella serie Apple TV+

I fantastici quattro e la new entry Miss Huang

I ritiri aziendali non servono solamente a fare un punto sul lavoro svolto fino a quel momento, magari dandosi nuovi obiettivi - e in più occasioni ai piani alti parlano del Macrodata Refinement in cui Mark sembra particolarmente talentuoso e che vogliono che completi come "livello" al più presto, perciò hanno fatto di tutto per ridargli la sua squadra. Si tratta anche di un'occasione per ritrovare o rinsaldare lo spirito di squadra e dopo la rivoluzione perpetrata nel precedente finale di stagione, c'è n'è più che mai bisogno per il quartetto.

Mr. Milchick prova a coordinare tutto

C'è un climax narrativo ascendente lungo tutta la puntata, che culmina con la rivelazione finale (per i personaggi): Helly è in realtà un'esterna che ha preso momentaneamente "possesso" del suo corpo da interna - confermando la dissociazione della personalità di cui avevamo già parlato a proposito dei primi due episodi, come tematica cardine della stagione e dell'intero show. C'è una tale crescita e tensione emotiva nell'ultima sequenza - girata ed interpretata con grande maestria - che, almeno per quanto ci riguarda, ci ha fatto urlare verso lo schermo proprio come quando abbiamo sentito quel "Lei è viva!" quasi strozzato.

Il passato ritorna

Britt Lower deve interpretare due se stesse

Non c'è solo quella rivelazione nell'importante episodio di Scissione 2 in onda questa settimana. Il gruppo segue dei loro doppelganger - siamo al triplicare delle loro personalità in pratica - lungo un percorso nella neve - in questa sorta di location simulata in cui sono stati fatti entrare da Milchick e Huang. Arrivano ad una grotta - la proverbiale caverna di Platone, letterale e metaforica, che ha ispirato tanta serialità? - e lì scoprono che il fondatore della Lumon, Kier - che dà anche il nome alla città dove si muovono i protagonisti - aveva un gemello, Dieter, con cui aveva un ottimo rapporto finché qualcosa non andò storto. Trovano il suo diario a testimonianza e questo in realtà sembra acuire la dualità del racconto e il tema del doppio che è parte di noi e allo stesso tempo altro da noi.

Non è tutto: Mark e Helly - dopo essersi ricorsi svariate volte finora e nonostante la consapevolezza crescente di lui che la moglie Gemma potrebbe essere viva - hanno un avvicinamento carnale. Con un montaggio certosino che vede parallelamente Irv vagare nella neve chiamando disperatamente Mr. Milchick affinché li liberi, i due scoprono i propri corpi in tenda. Il cognome di Mark è Scout, come il bravo boyscout che è stato fino alla fine del ciclo inaugurale: un caso?

Scissione. Adam Scott e Britt Lower in una scena della seconda stagione.

Il rapporto sessuale avviene quindi con la Helly dell'esterno, e dopo quel plot twist finale, sicuramente nei prossimi episodi assisteremo al corrispettivo delle conseguenze di un trauma sulla coppia-non-coppia. Woe's Hollow - che indica il luogo dove si trovano al ritiro e sta a significare "il vuoto del dolore" - è insomma un grande episodio che segna un punto per la serie, e che ci ricorda quando sia faticoso e complicato far convivere le due parti che ci compongono. Vita personale e vita lavorativa.