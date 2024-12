Uno Rosso diventa il film più visto su Prime Video con 50 milioni di spettatori dopo il flop nei cinema

Il vero successo per la commedia action natalizia con Chris Evans e Dwayne Johnson è arrivato con l'uscita in streaming, per Prime Video era tutto calcolato.

Cinema vs. streaming. Oggi come oggi non è detto che un film che ha deluso le aspettative di incassi nei cinema non possa avere la sua riscossa con l'arrivo in streaming. È questo il caso di Uno Rosso, action comedy natalizia interpretata dalle star Dwayne Johnson e Chris Evans. Dopo un passaggio deludente in sala, il film è approdato in streaming su Prime Video superando il record dei 50 milioni di spettatori globali.

Un vero 'miracolo di Natale' per la pellicola di Jake Kasdan costata oltre 250 milioni che al debutto al box office USA il mese scorso ha incassato appena 34 milioni. Commentando il risultato, il capo della distribuzione cinematografica di Amazon MGM, Kevin Wilson, ha spiegato a Variety: "Che piaccia o meno alla gente, il valore di questi film è diverso per il nostro modello di business. Se possiamo far uscire questi film nelle sale e coprire i nostri costi di marketing, perché non dovremmo farlo? Stiamo sostenendo una massiccia campagna di marketing che verrà pagata prima che il film arrivi in streaming."

Chris Evans tiene per le spalle Dwayne Johnson

Un successo da piccolo schermo

Nonostante le stroncature della critica, con una media del 33% su Rotten Tomatoes, il pubblico sembra voler premiare la commedia action soprattutto adesso che è disponibile in streaming. Qui la nostra recensione di Uno Rosso, interpretato anche da Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel e J.K. Simmons. Jake Kasdan ha diretto il film da uno script di Chris Morgan.

La commedia segue Callum Drift (Dwayne Johnson), capo della sicurezza del Polo Nord, costretto ad allearsi con riluttanza con l'hacker Jack O'Malley (Chris Evans), per rintracciare Babbo Natale, rapito da misteriosi figuri, in tempo per Natale.

"Considerando la risposta del pubblico a Uno Rosso sia nei cinema che su Prime Video, il film sarà chiaramente uno dei preferiti delle festività per gli anni a venire" ha affermato Jennifer Salke, capo degli Amazon MGM Studios. "Ogni film è diverso e siamo molto grati per la partnership con i nostri registi nel trovare collettivamente la giusta strategia per portare questo film di fronte a un pubblico più ampio possibile. Con Uno Rosso, non c'erano dubbi che la strategia dovesse includere un'uscita nelle sale e una campagna di marketing associata, che portasse il pubblico nei cinema e generasse consapevolezza sul film tra gli spettatori che alla fine si sarebbero sintonizzati su Prime Video. È gratificante vedere il nostro piano ripagare i clienti, e siamo incredibilmente grati all'intero team di filmmaker e al cast che hanno contribuito a realizzarlo".