Prova a prendermi (steelbook), I giovani amanti, Toilet, Jfk Revisited e i voti del mese DVD-Blu-ray. Parte 2

Nella seconda parte della nostra rubrica homevideo, le recensioni di: Prova a prendermi (steelbook), I giovani amanti, Toilet, JFK Revisited: Through the Looking Glass, True Mothers.

La seconda parte della nostra rubrica mensile di recensioni Blu-ray e DVD si apre con la steelbook celebrativa di Prova a prendermi, a vent'anni dall'uscita del film di Steven Spielberg. A seguire I giovani amanti per una storia d'amore senza età, mentre il curioso Toilet vede un one man show di Gabriele Pignotta, chiuso nel bagno di uno sperduto autogrill. Spazio poi a JFK Revisited: Through the Looking Glass, il documentario di Oliver Stone che è arrivato finalmente in homevideo. A chiudere True Mothers, per una sofferta storia di maternità e adozioni.

Prova a prendermi: la recensione del blu-ray (steelbook)

IL FILM. Per il 20° anniversario del film, uscita speciale blu-ray in steelbook da collezione per Prova a prendermi, il film di Steven Spielberg con Tom Hanks e Leonardo DiCaprio, che è ispirato a un'incredibile storia vera di un giovane maestro nell'arte della truffa e all'agente del F.B.I. che si mette sulle sue tracce. Il giovane è Frank W. Abagnale, Jr., che prima di aver compiuto 21 anni, riesce incredibilmente a farsi passare per pilota di linea, avvocato e medico.

Leonardo DiCaprio in Prova a prendermi

IL BLU-RAY. Prova a prendermi celebra il suo 20° anniversario con una bellissima steelbook targata Plaion Pictures che ha sulla cover il titolo originale: un'edizione tecnicamente molto valida, ma decisamente scarna perché all'interno c'è il solo disco blu-ray e non c'è traccia degli extra presenti in una vecchia edizione DVD a doppio disco. Il video è certamente la parte migliore dell'edizione, ma è ottimo anche l'audio, presentato in un efficace Dolby Digital 5.1 in italiano, e in un ancora più convincente DTS HD 5.1 inglese. L'ascolto è frizzante con tutti i diffusori chiamati in causa a esaltare gli effetti sonori (soprattutto ambientali, come la pioggia all'inizio) e la colonna sonora di John Williams.

DA NON PERDERE. Come detto, il video sfodera immagini davvero molto belle, con un quadro nitido ma rispettoso della grana, sempre presente e molto naturale. Il croma gradatamente da più sobrio si rivela via via sempre più vivace con colori ricchi di brio, mentre il livello di dettaglio è molto alto, soprattutto su volti e abiti, ma c'è sempre una notevole attenzione per i piccoli particolari ambientali.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7,5 - Extra: 2

I giovani amanti: la recensione del DVD

IL FILM. Quando la passione non ha età: I giovani amanti, film diretto da Carine Tardieu con Fanny Ardant e Melvil Poupaud, racconta la strana storia d'amore fra un medico 45enne e una donna di 70 anni, elegante e in pensione dopo aver fatto l'architetto. I due si erano conosciuti di sfuggita in ospedale quindici anni prima, ma quando casualmente si rincontrano, fra loro l'amicizia si trasforma in qualcosa di più intenso: ma se l'uomo si getta a capofitto nella storia, lei è più titubante.

I giovani amanti: Fanny Ardant, Melvil Poupaud durante una scena

IL DVD. I giovani amanti è disponibile in homevideo grazie al DVD Mustang-I Wonder, un prodotto tecnicamente valido ma scarno negli extra, visto che è presente solamente il trailer. Buono il video, che è la parte migliore dell'edizione. L'audio, presentato in Dolby Digital 5.1 sia in italiano che in francese, offre una discreta spazialità durante le musiche e per alcuni effetti ambientali, come il vento notturno, oltre che dialoghi sempre precisi e puliti.

DA NON PERDERE. Come detto, il video è convincente. Al netto di qualche fisiologica sbavatura su alcuni fondali, con banding e aliasing comunque limitati, il quadro è abbastanza compatto in ogni circostanza, anche nelle scene più scure, grazie a un nero profondo. Buono il dettaglio, soprattutto sui primi piani, ma anche gli ambienti chiusi presentano una discreta attenzione nei particolari.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 4

Toilet: la recensione del DVD

IL FILM. One man show di Gabriele Pignotta, che dirige e fa da unico protagonista a Toilet, interpretando Flavio Bretagna. L'uomo, sempre incasinato con messaggi e telefonate di lavoro, ha un appuntamento fondamentale per il prosieguo dell'azienda. Sopra pensiero sbaglia strada, si infila in un pezzo di autostrada chiuso e si ferma in una piccola area di servizio, dove resterà inesorabilmente chiuso in bagno. Passerà ore al telefono per cercare di farsi trovare e venirne fuori.

Toilet: Gabriele Pignotta in una scena tratta dal film

IL DVD. Toilet è disponibile in homevideo con il DVD CG-Vision, prodotto tecnicamente buono e appena sufficiente negli extra, che presentano un backstage di 8 minuti con interventi di regista e cast e momenti delle riprese sul set. Buono il video, mentre l'audio in Dolby Digital 5.1 ha poche occasioni di mettersi in mostra, ma risponde bene quando si tratta di dislocare con precisione alcuni effetti ambientali, oltre a proporre dialoghi puliti del protagonista e delle sue interminabili chiamate telefoniche.

DA NON PERDERE. Il video è la parte migliore dell'edizione e presenta un quadro quasi sempre abbastanza compatto, sia nella prima parte in autostrada che in quella all'interno della toilet dell'autogrill. Buono il dettaglio e limiti del formato tenuti abbastanza sotto controllo, a parte qualche sgranatura. Vivace il croma.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 6

JFK Revisited: Through the Looking Glass: la recensione del blu-ray

IL FILM. Finalmente è arrivato in homevideo JFK Revisited: Through the Looking Glass, il documentario di Oliver Stone che dopo la presentazione a Roma finora era apparso solamente in tv. Trent'anni dopo il film Jfk - Un caso ancora aperto, il regista esamina i documenti recentemente desecretati sull'assassinio a Dallas nel 1963 del trentacinquesimo presidente americano John Fitzerald Kennedy, uno dei misteri più controversi dello scorso secolo, per dimostrare che ormai la teoria del complotto è una realtà.

JFK Revisited: Through the Looking Glass, una foto del documentario

IL BLU-RAY. JFK Revisited: Through the Looking Glass arriva in homevideo anche in alta definizione, grazie al blu-ray della Plaion Pictures. Molto buono il video, mentre l'audio è presente con le tracce DTS HD 2.0 italiana e inglese. Naturalmente, vista la natura del documentario, con molti parlati e solo qualche effetti sonoro in qualche filmato d'epoca, la codifica è più che sufficiente per godersi il sonoro, senza perdersi nulla. Non c'è nessun extra.

DA NON PERDERE. Il video è ottimo e alterna le interviste e le riprese fatte recentemente, davvero cristalline e con dettaglio super, a filmati di repertorio in altro formato,ì e ovviamente più confusi e sfocati. Anche in queste occasioni, comunque, compatibilmente con la qualità del materiale, la resa è molto buona perché le immagini si mantengono sempre solide e abbastanza nitide, con sbavature minime.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 6,5 - Extra: 2

True Mothers: la recensione del DVD

IL FILM. Doveva esserci a Cannes 2020 prima dell'annullamento per pandemia, adesso True Mothers è arrivato in homevideo. Il film di Naomi Kawase racconta la storia di una coppia che dopo una serie di inutili e frustranti trattamenti per la fertilità, adotta un bambino da una giovane ragazza madre che ha scelto di dare in affidamento la sua creatura. Ma dopo qualche tempo la serenità della famiglia viene sconvolta quando la madre biologica si fa viva perché vuole indietro suo figlio.

True Mothers: Hiromi Nagasaku e Arata Iura in una sequenza

IL DVD. True Mothers è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Kitchen Film, distribuito da Mustang. Un prodotto scarno quanto a extra (c'è solamente il trailer), ma tecnicamente valido, soprattutto nel video. L'audio, presente con le tracce Dolby Digital 5.1 sia in italiano che in originale, presenta dialoghi cristallini e dal buon timbro, e una discreta ambienza, anche se ovviamente le tematiche del film, molto tranquillo sul piano sonoro, non mettono a dura prova il reparto.

DA NON PERDERE. Come detto il video è la parte migliore dell'edizione. A parte qualche effetto banding su qualche parete uniforme e piccole sbavature sui fondali, il quadro rimane sempre piuttosto compatto, anche nelle scene più critiche o più scure. Inoltre il dettaglio è molto buono per il formato, soprattutto su primi e medi piani.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 4

True Mothers, la recensione: madre, dove sei?