7 personaggi Marvel e DC che conquisteranno i fan nel 2023

Il 2022 si è concluso con l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever, l'ultimo dei film di supereroi dello scorso anno: con l'arrivo del 2023 è tempo di rivolgere la nostra attenzione ai personaggi dei film Marvel e DC la cui uscita è prevista per il nuovo anno: da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3 e The Marvels, fino a Shazam! Fury of the Gods, Blue Beetle e Aquaman e il Regno Perduto.

Con così tanti film Marvel e DC in arrivo ci saranno sicuramente molti personaggi estremamente interessanti tutti da scoprire: con alcuni di questi abbiamo già trascorso del tempo in passato mentre incontreremo gli altri per la prima volta con l'uscita delle nuove pellicole. Esaminiamo quindi quelli che con tuttia probabilità conquisteranno i fan dei film sui supereroi nel 2023.

1. Kang il Conquistatore

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd in un primo piano

Nel 2021, durante il finale di Loki, Marvel Studios ha introdotto Colui che rimane, una variante del personaggio interpretato da Jonathan Majors: quest'anno incontreremo finalmente Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ovviamente sarà Majors a incarnare Kang, ma sappiamo già che l'attore non si limiterà a replicare la performance che abbiamo già visto grazie al ruolo di Colui che rimane. Il regista di Quantumania, Peyton Reed, ha affermato che Kang è un "personaggio molto diverso" e che è "qualcuno che ha il dominio sul tempo, un guerriero e uno stratega". Il motivo per cui Kang è intrappolato nel Regno Quantico e quale tipo di accordo vuole ottenere da Scott Lang non è stato ancora rivelato, ma quello che è certo è che questo sarò un ottimo primo assaggio del leggendario villain.

2. Batman (Michael Keaton)

Michael Keaton e Kim Basinger in Batman

Tutti si aspettavano che il Batman di Michael Keaton avrebbe illuminato il 2022, ma poiché The Flash è stato rimandato al 2023, sarà questo l'anno del ritorno del celebre attore statunitense nei panni del Cavaliere Oscuro. Sfortunatamente, come sappiamo, Batgirl è stato cancellato, così come Batman Beyond, e l'apparizione di Keaton in Aquaman e il Regno Perduto è ancora in sospeso: di conseguenza questa potrebbe essere l'unica volta in cui vedremo la star tornare a indossare il costume di Batman. In ogni caso, sebbene siano trascorsi più di 30 anni da Batman - il ritorno, i fan sono certi che Michael sarà assolutamente perfetto per la parte.

3. Adam Warlock

Guardiani della Galassia Vol. 3: una nuova foto svela il nuovo braccio di Nebula

Uno delle scene dei titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 2 ha anticipato la nascita di Adam Warlock e la versione del personaggio di Will Poulter arriverà finalmente sul grande schermo con Guardiani della Galassia Vol. 3. Nel trailer del nuovo film abbiamo visto soltanto una breve inquadratura di Adam, quindi non sappiamo ancora cosa ci sia in serbo per lui, oltre a essere un'arma per l'Alta-sacerdotessa Ayesha e il popolo dei Sovereign. Tuttavia, Poulter è un attore dinamico e Adam è una delle più grandi potenze della Marvel, quindi la combinazione di questi due fattori sarà sicuramente straordinaria.

4. Hespera

Shazam! Fury of the Gods, un primo piano di Zachary Levi

Come sappiamo, Shazam! Furia degli Dei è un'eccezione per quanto riguarda i film DC, in quanto i suoi antagonisti non provengono dal mondo dei fumetti. Proprio per questo motivo non ci sono limiti per quanto concerne ciò che i fan possono aspettarsi da Hespera, Calypso e Anthea, le figlie di Atlas, una delle figure mitologiche da cui la famiglia Shazam trae i propri poteri. Hespera di Helen Mirren sembra prendere il comando in Furia degli Dei e considerando che stiamo parlando della Mirren, una vera e propria leggenda che ha conquistato i cuori dei fan di franchise come RED e Fast & Furious, tutti sono fiduciosi che anche in questo caso l'attrice si dimostrerà all'altezza della situazione.

5. Ms. Marvel

Ms. Marvel: Iman Vellani nella serie Disney+

Gli abbonati a Disney+ hanno già trascorso molto tempo con Kamala Khan di Iman Vellani grazie alla serie Ms. Marvel, ma se vi siete persi la storia delle origini di Kamala, dovreste almeno ritagliarvi del tempo per vederla collaborare con Carol Danvers e Monica Rambeau in The Marvels. La Vellani ha già dimostrato di essere un'incredibile Ms. Marvel, quindi il prossimo passo è scoprire come se la caverà al fianco di altri due supereroi, uno dei quali è il suo idolo.

6. Blue Beetle

Blue Beetle: il primo concept art

Considerando che Jaime Reyes è il protagonista principale di Blue Beetle, sarebbe piuttosto deludente se il suo debutto teatrale non fosse all'altezza delle aspettative. Fortunatamente, la performance di Xolo Mariduena nei panni di Miguel Diaz è stata uno dei momenti salienti di Cobra Kai, e interpretare Jaime, il primo supereroe latino a capo di un film, significa chiaramente molto per lui. I fan sono sicuri: Maridueña è una scelta eccellente per dare vita per la prima volta a questo amato personaggio sul grande schermo.

7. Black Manta

Black Manta, ecco un altro personaggio che si trova in questa lista a causa del fatto che l'uscita di Aquaman e il Regno Perduto è stata posticipata al 2023. Nonostante questo ritardo, non sono state rivelate ulteriori informazioni a proposito del prossimo capitolo del franchise capitanato da Jason Momoa e, per il momento, sembra proprio che Black Manta sarà il principale villain della pellicola. Con una nuova armatura e un'alleanza con Stephen Shin di Randall Park, il personaggio di Yahya Abdul-Mateen II proverà ancora una volta a vendicarsi con Arthur Curry per la morte di suo padre. Black Manta è ampiamente considerato l'arcinemico di Aquaman nei fumetti e i fan sperano ardentemente che questo film dimostrerà che sarà così anche nel DC Universe.