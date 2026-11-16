Dal 20 novembre La maledizione del titano approda su Disney+: i tre giovani protagonisti svelano come hanno affrontato la crescita dei loro personaggi, i cimeli che vorrebbero rubare dal set e un piccolo enigma legato all'episodio 8.

L'attesa per i fan italiani sta per finire: dal 20 novembre approda su Disney+ la terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, tratta da La maledizione del titano, il terzo capitolo della celebre saga letteraria firmata da Rick Riordan. Un passaggio cruciale per la storia, considerato unanimemente il punto di svolta più cupo e maturo dell'intero ciclo narrativo, in cui Percy, Annabeth e Grover abbandonano definitivamente l'infanzia per affacciarsi su una problematica adolescenza. In occasione del lancio e della loro visita al Lucca Comics & Games (dove hanno ricevuto un'accoglienza incredibilmente calorosa), i tre giovani protagonisti: Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava' Jeffries (Annabeth Chase) e Aryan Simhadri (Grover Underwood), hanno raccontato come hanno affrontato questo salto di tono sul set, tra ironia, complicità e qualche piccolissima e criptica anticipazione.

Crescere da semidei (a misura di Disney+)

Gestire l'evoluzione emotiva dei personaggi non ha richiesto calcoli particolari a Walker Scobell, che preferisce affidarsi all'istinto, sostenuto dall'entusiasmo di Aryan Simhadri: secondo l'interprete di Grover, i suoi due compagni di avventura hanno costruito Percy e Annabeth in modo talmente vivido e reale da saper reagire con naturalezza a qualsiasi cambio di registro.

Più pragmatica e divertita la riflessione di Leah Sava' Jeffries, che ha spiegato il curioso meccanismo della cosiddetta "maturità Disney": "Oggi ho diciassette anni, ma sul set devo ridimensionarmi a come ero a quattordici, recitando come la me stessa del passato". E se l'impresa dei tre eroi dovesse trasferirsi nella realtà? L'attrice non ha dubbi: "Se ci trovassimo davvero davanti a un mostro gigantesco, probabilmente useremmo ben altre parole rispetto al copione!",scherza, prima che Scobell le ricordi ridendo che, dopotutto, loro non sono veri guerrieri addestrati.

Caccia ai cimeli: dall'Egida di Annabeth al segreto dell'episodio 8

Quando si parla di oggetti di scena da portare a casa come ricordo, le idee del trio sono chiarissime. Aryan Simhadri punterebbe senza esitazione su una delle spettacolari armature forgiate per la serie, mentre Walker Scobell ha già messo gli occhi sull'Egida, il celebre e imponente scudo di Annabeth: "Però vorrei quello vero, autentico!", precisa. Decisamente più misteriosa Leah Sava' Jeffries, che si trincera dietro un no-comment a prova di spoiler ma lancia un indizio destinato ad accendere la curiosità degli spettatori: "Non posso dire di cosa si tratti, ma voglio solo dire una cosa: episodio 8". Un chiaro riferimento al gran finale di stagione.

Un abbraccio ai personaggi: tra Will Hunting e autostima

Il momento più intenso dell'intervista arriva però quando viene chiesto ai tre attori quale frase di incoraggiamento rivolgerebbero ai rispettivi alter ego. Walker Scobell sceglie di rivolgersi proprio a Grover, citando il celebre film Will Hunting - Genio ribelle: "Gli direi: "Non è colpa tua"". Una battuta che colpisce nel segno e fa subito eco ai pensieri di Aryan Simhadri, che lascia intendere quanto il finale di questa terza stagione potrebbe pesare sulle spalle del satiro: "Stavo pensando esattamente alla stessa cosa, soprattutto per quello che succede alla fine della stagione. Gli direi di andare avanti, perché non è colpa sua".

Il cast a Lucca Comics & Games 2026

Chiude il cerchio Leah Sava' Jeffries con un messaggio dedicato ad Annabeth, cogliendo l'essenza più vulnerabile della figlia di Atena: "La abbraccerei e le direi che la sua intelligenza funziona solo se ha fiducia in te stessa. Sa di essere brillante, ma a volte nasconde le proprie insicurezze dietro la prudenza. Ha studiato e imparato tantissimo: deve solo crederci fino in fondo".