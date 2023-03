Oscar 2023: le previsioni nelle categorie tecniche e musicali, da Top Gun a Elvis

Domenica 12 marzo avrà luogo l'edizione numero 95 degli Academy Award: l'evento che chiuderà questa lunga awards season e che, nelle speranze degli organizzatori, proverà a far sbiadire il ricordo dell'imbarazzante cerimonia dell'anno scorso (i premi esclusi dalla diretta TV e soprattutto il famigerato schiaffo di Will Smith). Nell'attesa, come sempre, eccovi la nostra panoramica delle previsioni sugli Oscar 2023, con un'analisi dei favoriti della vigilia, dei concorrenti più temibili e dei possibili colpi di scena. Partiamo dalle categorie tecniche e musicali, che nell'edizione 2022 erano state dominate da Dune ma che stavolta, al contrario, vedono una competizione alquanto aperta fra un ampio numero di titoli...

Oscar 2023: conferme, sorprese e record delle nomination

Miglior Sonoro

Top Gun - Maverick: un primo piano di Tom Cruise

Se c'è una categoria in cui Top Gun - Maverick, forte di sei nomination, può sperare di mettere a segno il "punto della bandiera", questa è l'Oscar per il miglior sonoro. Gli effetti sonori rappresentano indubbiamente uno degli esempi di eccellenza del blockbuster con Tom Cruise, ma non bisogna comunque sottovalutare l'appeal esercitato su questa categoria dai film di guerra: un fattore che potrebbe favorire non poco Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Pronostico: Top Gun - Maverick (runner-up: Niente di nuovo sul fronte occidentale)

Migliori Effetti Speciali

Avatar - La via dell'acqua: un'immagine del film

Nessun dubbio, invece, nel caso dell'Oscar per i migliori effetti speciali: a dispetto della concorrenza della Marvel con Black Panther - Wakanda Forever, non esiste alcun universo in cui Avatar - La via dell'acqua non si aggiudicherà questa statuetta a furor di popolo e, presumibilmente, con una percentuale altissima di voti.

Pronostico: Avatar - La via dell'acqua (runner-up: Black Panther - Wakanda Forever)

Miglior Trucco e Acconciature

Elvis: un primo piano di Austin Butler

Le 'trasformazioni' degli attori, soprattutto quando si tratta di riprodurre in maniera mimetica le sembianze dei rispettivi personaggi, sono per tradizione il viatico perfetto all'Oscar per il miglior trucco e acconciature, come ci hanno ricordato i premi assegnati in questa categoria nelle ultime cinque edizioni degli Academy Award, dal Winston Churchill de L'ora più buia a Gli occhi di Tammy Faye. Ragion per cui parte con un marcia in più il biopic di Baz Luhrmann Elvis, che per l'Oscar sfiderà un'altra metamorfosi, quella di Brendan Fraser in The Whale, ma pure il Pinguino di Colin Farrell in The Batman.

Pronostico: Elvis (runner-up: The Whale)

Migliori Costumi

Elvis: un'immagine di Austin Butler

Ed Elvis parte come favorito pure per l'Oscar per i migliori costumi, con Catherine Martin che sembra aver ipotecato addirittura la sua quinta statuetta (la terza in questa categoria) dopo le precedenti vittorie per gli altri film del marito Luhrmann, Moulin Rouge e Il grande Gatsby. Qualora dovessero arrivare delle sorprese, occhio ai sontuosi abiti della Hollywood pre-Code disegnati da Mary Zophres per Babylon, così come a Black Panther - Wakanda Forever e alla sua costumista Ruth E. Carter, già premiata per il primo capitolo della saga.

Pronostico: Catherine Martin, Elvis (runner-up: Mary Zophres, Babylon)

Miglior Scenografia

Babylon: un'immagine di Margot Robbie

Babylon, in compenso, dovrebbe rifarsi nella gara per l'Oscar per la miglior scenografia, categoria che vede nettamente favorito il sontuoso affresco hollywoodiano dipinto da Damien Chazelle. Per la scenografia sono in corsa altri pesi massimi di questa edizione degli Oscar, come Elvis e Niente di nuovo sul fronte occidentale, ma in questo caso è difficile che possano superare Babylon.

Pronostico: Anthony Carlino e Florencia Martin, Babylon (runner-up: Catherine Martin e Karen Murphy, Elvis)

Miglior Montaggio

Everything Everywhere All at Once: un'immagine di Michelle Yeoh

Oltre al sonoro, il montaggio è ovviamente un altro dei punti di forza di Top Gun - Maverick; ma tuttavia, ben più complesso e sorprendente appare il lavoro di editing svolto da Paul Rogers per Everything Everywhere All at Once, un film in cui si intrecciano le innumerevoli realtà parallele di cui si compone la storia. Questo fatto, unito all'enorme consenso per l'opera dei Daniels, ci induce dunque a pronosticare Everything Everywhere All at Once come l'indiscusso capofila per l'Oscar per il miglior montaggio.

Pronostico: Paul Rogers, Everything Everywhere All at Once (runner-up: Eddie Hamilton, Top Gun - Maverick)

Miglior Fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale: un'immagine di Felix Kammerer

Nella cinquina dell'Oscar per la miglior fotografia, a dispetto delle previsioni, non hanno trovato posto blockbuster quali Top Gun - Maverick, Avatar - La via dell'acqua e The Batman; al contrario gli elettori hanno optato per scelte più sofisticate e legate al cinema d'autore, quali Tár e Bardo, la cronaca falsa di alcune verità. Le chance di vittoria, tuttavia, sono divise fra Mandy Walker per Elvis e James Friend per Niente di nuovo sul fronte occidentale; ed è in favore di quest'ultimo, premiato con il BAFTA per il suo suggestivo lavoro nel dramma bellico di Edward Berger, che va senza esitazione il nostro pronostico.

Pronostico: James Friend, Niente di nuovo sul fronte occidentale (runner-up: Mandy Walker, Elvis)

Miglior Canzone

RRR: un'immagine del film

In una cinquina che comprende una destinataria dell'Oscar alla carriera 2022, Diane Warren (alla sua quattordicesima candidatura), e icone della musica pop quali Lady Gaga, David Byrne e Rihanna, l'Oscar per la miglior canzone potrebbe essere attribuito a Naatu Naatu, brano tratto dal popolarissimo action-movie indiano RRR e adoperato per un'ironica scena di ballo. Non è ovviamente da escludere che l'Academy faccia una scelta più tradizionale, ricompensando la ballad di Rihanna Lift Me Up o ancora una volta Lady Gaga per Hold My Hand, ma la vittoria di Naatu Naatu sembra l'ipotesi più probabile.

Pronostico: Naatu Naatu, RRR (runner-up: Lift Me Up, Black Panther - Wakanda Forever)

Miglior Colonna Sonora

Babylon: un'immagine di Jovan Adepo

E concludiamo la nostra prima panoramica sugli Academy Award 2023 con la corsa all'Oscar per la miglior colonna sonora, che quest'anno vede ben tre candidati particolarmente quotati: Volker Bertelmann, premiato ai BAFTA per le musiche di Niente di nuovo sul fronte occidentale; Justin Hurwitz, vincitore del Golden Globe per la splendida partitura dai toni jazz di Babylon; e il veterano John Williams, che a novantun anni può vantare la sua nomination numero 53 grazie a The Fabelmans. La tentazione di conferire un'altra statuetta al leggendario Williams per la sua ennesima collaborazione con Steven Spielberg sarà senz'altro fortissima, ma nel dubbio ipotizziamo che alla fine l'Oscar andrà a Justin Hurwitz per Babylon.

Pronostico: Justin Hurwitz, Babylon (Runner-up: John Williams, The Fabelmans)