24 Regali di Natale last minute per gli appassionati di film e serie tv

Il countdown per la consegna dei regali di Natale sta per scadere e non avete ancora comprato nulla? Ecco 24 idee last minute, e per tutti i budget, per doni perfetti per gli appassionati di film e serie tv.

Il Natale è ormai dietro l'angolo, ma c'è sempre il tempo per degli acquisti last minute per chi è in ritardo e non ha ancora acquistato i regali da consegnare prima che si concluda il countdown ai festeggiamenti.

Nonostante il tempo a disposizione sia ormai davvero poco, c'è ancora la possibilità di trovare, online o nei negozi in città, qualche dono, in grado inoltre di adeguarsi a tutti i budget a disposizione, che soddisferà gli appassionati di cinema, serie tv e delle varie saghe.

Le idee regalo per chi ama la magia Disney

Hip Hop propone una collezione di orologi dalla simpatica stampa a tema Disney, per adulti e bambini, che spaziano dai disegni classici di Topolino e Minnie ai simpatici amici a quattro zampe della Carica dei 101, fino ai personaggi di Toy Story e altri film Pixar. A un costo di 25 euro i modelli, con cassa in policarbonato e cinturino in silicone stampato, si possono acquistare nei punti vendita delle principali città italiane o online.

I fan di Lilo & Stitch, uno dei lungometraggi animati che ha saputo conquistare nel corso degli anni un gran numero di estimatori di tutte le età, apprezzeranno senza alcun dubbio l'utile set di cancelleria ispirato al film composto da un quaderno, un astuccio e ben sei penne a sfera, per un costo di circa 24.99 euro.

Lilo & Stitch compie 15 anni: 10 curiosità sul capolavoro della Disney. Aloha!

Se si ha a disposizione un budget elevato, una valigia American Tourister ispirata ai personaggi Disney potrebbe essere un dono molto apprezzato dai fan dei classici animati.

Disponibili in vari formati, i modelli sono caratterizzati dalle stampe su fronte e retro, una chiusura fissa con combinazione a 3 cifre, elastici fermabito, divisori con zip e tasche e una superficie testurizzata che protegge il bagaglio dai graffi.

Con un prezzo compreso tra i 150 e i 200 euro, l'acquisto (online o nei negozi specializzati) non è sicuramente dei più economici, ma sarà un ottimo compagno di viaggio per vivere esperienze magiche e da favola.

Se avete la possibilità di andare in uno dei punti di vendita Primark avrete l'occasione di trovare innumerevoli prodotti brandizzati Disney adatti a ogni età e a ogni portafoglio.

Dai maglioni natalizi ai caldi plaid, senza dimenticare pigiami, peluche, accessori, oggetti per la cucina e decorazioni, la scelta è davvero ampia e potete farvi un'idea online delle proposte online.

Se volete regalare un pigiama con una stampa Disney, sono numerosi i marchi, tra cui ad esempio Tezenis e Intimissimi, che hanno prodotto negli ultimi mesi delle collezioni ispirate ai classici come Il Re Leone, La Bella e la Bestia e Biancaneve, o a eroi come Spider-Man. I modelli sono realizzati per uomini, donne e bambini e sono accompagnati inoltre da pantofole o altri accessori.

La Bella e la Bestia: 5 cose che potreste non aver notato del film

Se il budget a disposizione non è dei più sostanziosi, ma volete ugualmente fare un regalo a tema, una buona soluzione potrebbe essere quella di acquistare un paio di calzini caldi con stampa disneyana, come quelli di Calzedonia o Kiabi, accompagnandoli con qualche decorazione o dolce fatto in casa.

Essendo disponibili in varie misure per adulti e bambini, con stampe che spaziano da quelle natalizie a personaggi classici come Topolino o i Sette Nani, non sarà difficile trovare una proposta adatta alle proprie esigenze.

I libri da regalare sotto l'albero

Regalare un libro è sempre una buona idea, soprattutto se si conoscono bene i gusti di chi deve ricevere il proprio dono. Tra romanzi da cui sono stati tratti film e serie tv, biografie e volumi di vario genere, la scelta è davvero ampia.

Grazie a siti come Bookdealer, inoltre, individuare le librerie locali che hanno a disposizione il volume desiderato, o farlo recapitare a chi si desidera, è ancora più semplice.

Il volume 100 avventure nel magico mondo Disney. Straordinarie esperienze da fare una volta nella vita, scritto da Marcy Carriker Smothers, propone un viaggio davvero unico nel mondo della Disney, offrendo idee e proposte per immergersi in prima persona nel mondo magico creato da Walt Disney.

Dopo la visione di Avatar: La via dell'acqua potrebbe diventare un dono molto utile e apprezzato un volume come Il Dizionario Visuale che approfondisce l'universo di Pandora, tra creature, veicoli, location, armi e personaggi.

A un costo di circa 30€, e con una prefazione firmata da Sigourney Weaver, il libro potrebbe essere un'aggiunta da non perdere nella libreria di ogni appassionato di cinema.

Avatar: La Via dell'Acqua, la recensione: la via del grande cinema

Tom Felton ha raccontato i retroscena della sua esperienza negli anni trascorsi sul set di Harry Potter nell'autobiografia Senza la Bacchetta. Incanto e Maledizione da Mago.

Al costo di 16.90€ i lettori possono scoprire i retroscena delle amicizie, di come ha affrontato la fama e del lavoro compiuto negli anni in cui ha avuto il ruolo di Draco Malfoy.

Harry Potter, Tom Felton era geloso del legame tra Daniel Radcliffe e una star della saga

In attesa del debutto della terza stagione, al costo di 120€ è possibile acquistare un nuovo cofanetto che racchiude la saga completa di The Witcher, scritta da Andrzej Sapkowski. All'interno della confezione speciale c'è anche l'esclusiva mappa del Continente in formato poster.

Il fenomeno The Witcher: il Trono di Spade dei videogame

Quentin Tarantino ha condiviso tutta la sua passione e il suo amore per il cinema nel volume Cinema Speculation in cui il regista ha pubblicato riflessioni, analisi e commenti sui film che hanno segnato la sua vita e la sua carriera. Una lettura, quella del libro, che si preannuncia come imperdibile per chiunque ami l'arte cinematografica.

L'universo di Quentin Tarantino: Guida ai collegamenti tra i suoi film

Per chi è rimasto conquistato dalla nuova versione di Pinocchio realizzata da Guillermo del Toro, il volume di Gina Mcintrye (circa 59€) regala interviste, concept art, dietro le quinte e contenuti esclusivi che approfondiscono la realizzazione del lungometraggio arrivato su Netflix e sta conquistando gli spettatori di tutte le età grazie all'approccio davvero unico del regista messicano a un grande classico.

Il Pinocchio di Guillermo del Toro, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi della morte e ad amare la vita

Idee regalo per gli appassionati di serie tv

Stranger Things 5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione?

Panini Comics, al costo di 29.90€, ha messo in vendita una Wonder Box ricca di gadget ispirati a Stranger Things. All'interno della Tin Box a forma di VHS, in perfetto stile anni '80, ci saranno card giocabili, card da collezioni, adesivi, card esclusive e poster unici che renderanno l'attesa della quinta stagione, l'ultima della serie ideata dai fratelli Duffer ambientata nella cittadina di Hawkins, un po' più piacevole.

I fan di Doctor Who saranno felici di poter accogliere nelle proprie case gli ospiti con uno zerbino a tema che propone l'immagine del TARDIS e l'iconica frase It's bigger on the inside. Con un costo di circa 27€, il dono potrebbe essere perfetto per chi attende con impazienza gli episodi speciali dedicati al sessantesimo anniversario della serie, il ritorno di David Tennant e il debutto di Ncuti Gatwa.

Doctor Who: David Tennant e Catherine Tate tornano nel 60esimo anniversario della serie

Dovete fare un regalo a un fan di Mercoledì, il nuovo show che sta battendo tutti i record di visualizzazioni su Netflix? Perché non mettere alla prova la propria creatività grazie a un adesivo impermeabile ed eco friendly con cui decorare oggetti di vario tipo come tazze, thermos o persino netbook? A un costo limitato sotto i 5€ e un po' di creatività si potrebbe creare un dono da "brividi".

Mercoledì, la spiegazione del finale della serie Netflix: Tim Burton saluta gli Addams... per ora

La terza stagione di The Mandalorian arriverà prossimametne sugli schermi di Disney+ e, nell'attesa, si può regalare la soffice vestaglia che trasforma chiunque la indossi in Baby Yoda, ovvero Grogu.

Con un investimento di circa 34€ si può incartare sotto l'albero un regalo davvero stellare.

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?

I cavalieri dello zodiaco incontrano Zerocalcare in occasione dell'edizione da collezione del volume 1 di Saint Seya. Final Edition. Al costo di 18€ si può così regalare una box che contiene il volume 1 in edizione Variant Cover, 5 spillette e una Star Card da collezione, accontentando i fan dell'artista e delle avventure ormai cult dei guerrieri.

I 30 anni dei Cavalieri dello Zodiaco: 5 lezioni che hanno lasciato il segno

Una delle serie tv più attese del 2023 è The Last of Us e, nell'attesa, per chi non è ancora entrato nel mondo di Joel ed Ellie, diventa un dono quasi necessario il videogioco originale nella versione Remastered, a un costo di circa 18€.

La versione include i pacchetti mappe Territori abbandonati e Territori riscattati, oltre alla campagna per giocatore singolo The Last of Us: Left Behind.

Perché The Last of Us è più di un videogioco, ma una storia che ci ha contagiato il cuore

Idee regalo per gli appassionati di cinema

Il Marvel Cinematic Universe è in continua espansione e, per i fan che hanno apprezzato l'epica lotta contro Thanos che si è conclusa in occasione del film Avengers: Endgame, al costo di 79.99€ è disponibile il modello da costruzione da collezione che permette di ricostruire con i mattoncini LEGO il Guanto dell'Infinito di Thanos.

Avengers: Endgame, 5 cose che potreste non aver notato

Top Gun: Maverick ha conquistato le classifiche dei box office di tutto il mondo e per chi sogna di "imitare" Tom Cruise e diventare un pilota alle prese con adrenaliniche missioni ad alta quota, online è acquistabile (a circa 90€) il bomber ispirato a quello indossato dall'attore nel sequel campione di incassi.

Perché il successo di Top Gun: Maverick è (anche) merito di Tony Scott

I fan di Spider-Man, in attesa di scoprire il futuro del personaggio dopo l'apprezzato No Way Home, potranno festeggiare il Natale con un perfetto regalo a tema composto da una t-shirt e il Funko Pop in versione Gingerbread. Un set, al costo di 29€, davvero imperdibile per ogni fan.

Spider-Man: No Way Home, 10 cose che potreste non aver notato

C'è chi ancora spera di ricevere la propria lettera di ammissione a Hogwarts, quindi perché non regalare uno speciale Christmas Jumper che ritrae Hedwig mentre consegna le preziose missive?

A un prezzo compreso tra 30 e 60€, la particolare creazione regalerà un po' di magia anche durante le feste a chi ama la saga di Harry Potter e sogna da tempo di ottenere l'ammissione alla scuola frequentata dal protagonista e dai suoi amici.

I fan di Star Wars potranno illuminare le proprie serate festive con una lampada in 3D LED, in grado di cambiare colore ed essere comandata a distanza con un pratico telecomando. Al costo di 17.99€ questo particolare oggetto d'arredamento trasporterà ogni stanza in una galassia molto lontana.

Che la Forza sia con voi: i 10 migliori regali di Natale a tema Star Wars

Siete alla ricerca di un regalo per chi ama la saga di Jurassic World: Il dominio? La riproduzione con effetti sonori del T-Rex (circa 45€) è caratterizzato da articolazioni mobili, movimenti e suoni incredibilmente realistici. Grazie all'app dedicata, inoltre, i fan potranno sfruttare le funzioni di realtà aumentata per immergersi totalmente nel mondo dei dinosauri ispirato ai film.

Da Jurassic Park a Jurassic World: tutti i dinosauri dei parchi di Spielberg